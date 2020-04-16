Коронавирус

РБКРБКГлава Пятигорска ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом

Глава Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в своем Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Владимиров отметил, что в Пятигорске ухудшилась эпидемиологическая обстановка и резко выросло число заболевших коронавирусом.
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с чего всё началось
Владимиров отметил
, что в Пятигорске зафиксирована очень непростая эпидемиологическая обстановка по коронавирусу, в том числе опережающая динамика и резкий рост числа заболевших.
RT на русском13:42

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В Пятигорске с 17 апреля введут карантин

Победа 2613:47

Мэр Пятигорска не устоял перед коронавирусом

Ёлдаш13:46

Глава Пятигорска Андрей Скрипник ушёл в отставку

Своё ТВ14:06

В Пятигорске вводится режим карантина

Ставропольская правда13:47

Губернатор: глава Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку

ТАСС13:22

Лев Травнев временно возглавил администрацию Пятигорска

КМВ Новости13:57

Лев Травнев стал исполняющим обязанности мэра Пятигорска

Newstracker.ru13:32
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Политика

Путин перенес проведение парада Победы

РИА Новости 13:11
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Здоровье

Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru 14:11
3,3K
Культура

Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов

РБК 16:21
5
Экономика

Путин пообещал бизнесу безвозмездную помощь на выплаты зарплат

Президент России Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей безвозмездную финансовую помощь для выплаты зарплат в апреле-мае из расчета по 12,1 тысячи рублей на одного сотрудника в месяц.
Свободная Пресса вчера в 09:35
3,8K
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
68
Здоровье

Правительство разрешило лечить от коронавируса китайским лекарством

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о распределении незарегистрированного в России препарата между больницами страны для лечения заболевания.
Российская газета 13:52
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Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
2,3K
Происшествия

Задержан адвокат бывшего министра Открытого правительства Абызова

ФСБ задержала в Москве Александра Вершинина, адвоката бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Lenta.ru 14:46
27
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета 08:11
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Экономика

Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года

Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
Ведомости 13:46
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Недвижимость

Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru 14:25
2,2K
Общество

Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса

Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости 02:08
1,1K
Экономика

Мишустин ответил на слова главы МЭР фразой «это поручение президента»

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова, назвавшего льготные кредиты для малого и среднего бизнеса убыточными для банков.
РБК 07:47
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Армия и оружие

США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
238
Общество

Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков

Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
РБК 11:04
104
Общество

Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки

В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
Москва 24 08:27
69
Происшествия

На складе Большого театра обнаружили тело мужчины

На складе Большого театра обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.
РБК 15:45
11
Армия и оружие

Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция

Российская газета 02:45
26
Политика

ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России

В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
Газета.Ru 14:50
552
Общество

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
504
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь

Наша версия 13:08
161
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости вчера в 10:56
5,5K
Шоу-бизнес

Ургант и Глюкоза разделись ради флешмоба с подушками

В студии Глюкоза появилась в чёрном мини-платье с открытыми плечами.
Газета Metro 11:06
16
Шоу-бизнес

Вера Брежнева опубликовала фото топлес и дала советы по питанию

Певица Вера Брежнева ведёт отдельный Instagram-аккаунт, где делится советами по здоровому питанию.
Газета Кемерова вчера в 14:13
5
Общество

Экзамены для девятиклассников снова перенесли

Ученики, которые получили плохие оценки по основным предметам в резервные дни, смогут пересдать экзамены в дополнительный период, который запланирован на сентябрь.
Тульская служба новостей вчера в 10:05
51
Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
1,7K
Здоровье

Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом

Ещё одним симптомом коронавируса может быть сыпь на ногах.
Вести Воронеж 04:54
412
Здоровье

Всех москвичей с ОРВИ приравняют к зараженным коронавирусом

В Москве всех пациентов, у которых было выявлено ОРВИ, приравняют к зараженным коронавирусом: их также обяжут соблюдать обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней.
Мослента 12:23
613
Общество

С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше

С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
217
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
4,5K
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