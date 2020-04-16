с чего всё началось

Глава Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в своем Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Владимиров отметил, что в Пятигорске ухудшилась эпидемиологическая обстановка и резко выросло число заболевших коронавирусом.

Глава Пятигорска ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом

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