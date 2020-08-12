В начале текущей недели члены присягнувшей на верность ИГ (запрещена в РФ) сомалийской группировки "Ахлу-Сунна валь-Джамаа" атаковали две военные базы в окрестностях города, захватив множество автоматов, пулеметов и гранатометов.
Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего сотрудника Управления контрразведывательного обеспечения кредитно-финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Михаила Горбатова, приговоренного к четырем с половиной годам колонии по делу о мошенничестве.