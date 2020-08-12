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ТАСС
ТАСС

В «Р-Фарм» назвали экспортную цену российской вакцины от коронавируса

Репик отметил, что вакцина подешевеет, когда ее производство достигнет достаточных промышленных объемов.В источнике
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МонаВиста

Названа цена российской вакцины от коронавируса для экспорта

МонаВиста15:43
Рамблер

Названа цена российской вакцины от коронавируса

Рамблер15:43
ИА Красная Весна

В «Р-Фарм» назвали цену вакцины от коронавируса для внешнего рынка

ИА Красная Весна15:25
Газета.Ru

В России спрогнозировали экспортную цену двух доз вакцины от коронавируса

Газета.Ru15:31
Русская Планета

Стала известна экспортная цена отечественного препарата от коронавируса

Русская Планета15:16
ТАСС

В «Р-Фарм» назвали экспортную цену российской вакцины от коронавируса

ТАСС14:50

Боевики ИГ захватили портовый город в Мозамбике

В начале текущей недели члены присягнувшей на верность ИГ (запрещена в РФ) сомалийской группировки "Ахлу-Сунна валь-Джамаа" атаковали две военные базы в окрестностях города, захватив множество автоматов, пулеметов и гранатометов.
Вести.Ru11:01

Изобличивший полковника Черкалина экс-сотрудник ФСБ освобожден по УДО

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего сотрудника Управления контрразведывательного обеспечения кредитно-финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Михаила Горбатова, приговоренного к четырем с половиной годам колонии по делу о мошенничестве.
Интерфакс07:25
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