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ТАСС
ТАСС

В «Р-Фарм» назвали экспортную цену российской вакцины от коронавируса

Репик отметил, что вакцина подешевеет, когда ее производство достигнет достаточных промышленных объемов.В источнике
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Телеканал 360°

Названа экспортная стоимость российской вакцины от коронавируса

Телеканал 360°03:13
Life.ru

Названа экспортная цена российской вакцины от коронавируса

Life.ru00:32
Рамблер

Названа цена российской вакцины от коронавируса

Рамблервчера в 15:43
Газета.Ru

В России спрогнозировали экспортную цену двух доз вакцины от коронавируса

Газета.Ruвчера в 15:31
ИА Красная Весна

В «Р-Фарм» назвали цену вакцины от коронавируса для внешнего рынка

ИА Красная Веснавчера в 15:25
Русская Планета

Стала известна экспортная цена отечественного препарата от коронавируса

Русская Планетавчера в 15:16
ТАСС

В «Р-Фарм» назвали экспортную цену российской вакцины от коронавируса

ТАССвчера в 14:50

Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы

Москва, 13 августа 2020, 04:24 — REGNUM Разница между объёмом долга федерального правительства в России и ликвидными резервами достигла по состоянию на 1 июля 1,55 трлн рублей, передаёт 13 августа РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов РФ.
REGNUM21:24
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Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

По оценке советника аппарата комитета Госдумы по энергетике Александра Фадеева, в результате ослабления требований к энергоэффективности расходы жильцов на отопление в новых домах могут вырасти на 20-30% - по счетчикам тепла или за счет увеличения общих нормативов.
РИА Новости02:55
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Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.
Известия23:38
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Адвокат задержанного в Минске политтехнолога Виталия Шклярова утверждает, что его подзащитного пытают в СИЗО

В интервью "Новой газете" Антон Гашинский рассказал, что Шклярову не разрешают передавать письма, ему не дают принимать душ, в изоляторе всю ночь на полной громкости играет музыка.
Эхо Москвы02:36
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