В «Р-Фарм» назвали экспортную цену российской вакцины от коронавируса

Sputnik Армения 14

ТАСС/. Цена на российскую вакцину против коронавируса при поставках за рубеж будет составлять не менее $10 за две дозы. Об этом в среду сообщил глава совета директоров компании "Р-Фарм" Алексей Репик в эфире телеканала "Россия-24".