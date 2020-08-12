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ТАСС
ТАСС

В «Р-Фарм» назвали экспортную цену российской вакцины от коронавируса

Репик отметил, что вакцина подешевеет, когда ее производство достигнет достаточных промышленных объемов.В источнике
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Телеканал 360°

Названа экспортная стоимость российской вакцины от коронавируса

Телеканал 360°03:13
Life.ru

Названа экспортная цена российской вакцины от коронавируса

Life.ru00:32
ТАСС

В «Р-Фарм» назвали экспортную цену российской вакцины от коронавируса

ТАССвчера в 14:50
Газета.Ru

В России спрогнозировали экспортную цену двух доз вакцины от коронавируса

Газета.Ruвчера в 15:31
ИА Красная Весна

В «Р-Фарм» назвали цену вакцины от коронавируса для внешнего рынка

ИА Красная Веснавчера в 15:25
Русская Планета

Стала известна экспортная цена отечественного препарата от коронавируса

Русская Планетавчера в 15:16
Рамблер

Названа цена российской вакцины от коронавируса

Рамблервчера в 15:43

Адвокат заявил о пытках в отношении политтехнолога Шклярова в минском СИЗО

«Сегодня посадили на пять часов полностью голым в «стакан», то есть узкую комнату, где нельзя сесть», — написал у себя в Telegram-канале экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, ссылаясь на слова адвоката Шклярова.
Адвокат заявил о пытках в отношении политтехнолога Шклярова в минском СИЗО
Говорит Москва03:55
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Власти Белоруссии назвали провокацией выбрасывание формы силовиками

«Ещё вызывают вопросы сорванные с погон сержантские знаки отличия, это наталкивает на мысль, что комплектовали форму на скорую руку», — приводит заявление Госпогранкомитета РИА Новости.
Говорит Москва06:11
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:13
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Эксперты оценили реновацию в центре Екатеринбурга в 140 млрд рублей

Проект реновации в центре Екатеринбурга предусматривает создание дополнительных пешеходных маршрутов, которые могут увеличить объем коммерческих площадей в каждом из кварталов до 3 тыс. кв. м. Так, налоговые поступления только от сдачи в аренду этих площадей составят до 7 млн руб. по НДС, до 2,5 млн руб. по налогу на прибыль и 36 млн руб. по налогу на имущество.
Коммерсантъ Екатеринбург04:36