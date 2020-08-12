Эксперты оценили реновацию в центре Екатеринбурга в 140 млрд рублей

Проект реновации в центре Екатеринбурга предусматривает создание дополнительных пешеходных маршрутов, которые могут увеличить объем коммерческих площадей в каждом из кварталов до 3 тыс. кв. м. Так, налоговые поступления только от сдачи в аренду этих площадей составят до 7 млн руб. по НДС, до 2,5 млн руб. по налогу на прибыль и 36 млн руб. по налогу на имущество.