«Сегодня посадили на пять часов полностью голым в «стакан», то есть узкую комнату, где нельзя сесть», — написал у себя в Telegram-канале экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, ссылаясь на слова адвоката Шклярова.
В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
Проект реновации в центре Екатеринбурга предусматривает создание дополнительных пешеходных маршрутов, которые могут увеличить объем коммерческих площадей в каждом из кварталов до 3 тыс. кв. м. Так, налоговые поступления только от сдачи в аренду этих площадей составят до 7 млн руб. по НДС, до 2,5 млн руб. по налогу на прибыль и 36 млн руб. по налогу на имущество.