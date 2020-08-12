«Сегодня посадили на пять часов полностью голым в «стакан», то есть узкую комнату, где нельзя сесть», — написал у себя в Telegram-канале экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, ссылаясь на слова адвоката Шклярова.
Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал власти страны совместно с партнерами по "Люблинскому треугольнику" (Украина, Литва, Польша) назначить спецпредставителя по Белоруссии, который будет содействовать урегулированию ситуации в стране.
Силовики напоминают, что давали "присягу своему народу" В Белоруссии бывшие военные начали выбрасывать форму и знаки отличия из-за насилия со стороны спецназовцев во время протестов, сообщает Telegram-канал Mash.