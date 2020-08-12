Адвокат заявил о пытках в отношении политтехнолога Шклярова в минском СИЗО

«Сегодня посадили на пять часов полностью голым в «стакан», то есть узкую комнату, где нельзя сесть», — написал у себя в Telegram-канале экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, ссылаясь на слова адвоката Шклярова.