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ТАСС
ТАСС

В «Р-Фарм» назвали экспортную цену российской вакцины от коронавируса

ТАСС/. Цена на российскую вакцину против коронавируса при поставках за рубеж будет составлять не менее $10 за две дозы. Об этом в среду сообщил глава совета директоров компании "Р-Фарм" Алексей Репик в эфире телеканала "Россия-24".В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В «Р-Фарм» назвали экспортную цену российской вакцины от коронавируса

Репик отметил, что вакцина подешевеет, когда ее производство достигнет достаточных промышленных объемов.
ТАССвчера в 14:50
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Названа экспортная стоимость российской вакцины от коронавируса

Телеканал 360°03:13
Life.ru

Названа экспортная цена российской вакцины от коронавируса

Life.ru00:32
Русская Планета

Стала известна экспортная цена отечественного препарата от коронавируса

Русская Планетавчера в 15:16
Газета.Ru

В России спрогнозировали экспортную цену двух доз вакцины от коронавируса

Газета.Ruвчера в 15:31
ИА Красная Весна

В «Р-Фарм» назвали цену вакцины от коронавируса для внешнего рынка

ИА Красная Веснавчера в 15:25
Рамблер

Названа цена российской вакцины от коронавируса

Рамблервчера в 15:43
ТАСС

В «Р-Фарм» назвали экспортную цену российской вакцины от коронавируса

ТАССвчера в 14:50

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber
Ведомости08:54
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Названы города РФ, где авто сегмента SUV пользуются большим спросом

Стоит отметить, что на долю автомобилей сегмента SUV в Москве приходится 10% от общефедерального спроса, а на долю Санкт-Петербурга — 5%. В таких городах, как Уфа, Самара, Нижний Новгород и Казань, этот показатель составляет только 2%.
REGNUM05:54
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В МИД надеются на скорую стабилизацию ситуации в Белоруссии

Россия заинтересована в стабилизации ситуации в Белоруссии и надеется, что уже в скором времени обстановка в стране стабилизируется, заявила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости09:07