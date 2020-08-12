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ТАСС
ТАСС

В «Р-Фарм» назвали экспортную цену российской вакцины от коронавируса

Репик отметил, что вакцина подешевеет, когда ее производство достигнет достаточных промышленных объемов.В источнике
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МонаВиста

Названа цена российской вакцины от коронавируса для экспорта

МонаВиста15:43
Рамблер

Названа цена российской вакцины от коронавируса

Рамблер15:43
Газета.Ru

В России спрогнозировали экспортную цену двух доз вакцины от коронавируса

Газета.Ru15:31
ИА Красная Весна

В «Р-Фарм» назвали цену вакцины от коронавируса для внешнего рынка

ИА Красная Весна15:25
Русская Планета

Стала известна экспортная цена отечественного препарата от коронавируса

Русская Планета15:16
ТАСС

В «Р-Фарм» назвали экспортную цену российской вакцины от коронавируса

ТАСС14:50

ВКС России получат ударные дроны большой дальности в 2021 году

Александр Хроленко, военный обозреватель Воздушно-космические силы (ВКС) России начнут получать многоцелевые ударные беспилотники с 2021 года, заявил заместитель главкома ВКС Сергей Дронов в интервью газете "Красная звезда".
Sputnik Армения12:44
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