ТАССВ «Р-Фарм» назвали экспортную цену российской вакцины от коронавирусаРусская Планета2Русская ПланетаГазета.RuРепик отметил, что вакцина подешевеет, когда ее производство достигнет достаточных промышленных объемов.В источникеОценитьКомментировать3Подробнее о событииНазвана цена российской вакцины от коронавируса для экспортаМонаВиста15:43Названа цена российской вакцины от коронавирусаРамблер15:43В России спрогнозировали экспортную цену двух доз вакцины от коронавирусаГазета.Ru15:31В «Р-Фарм» назвали цену вакцины от коронавируса для внешнего рынкаИА Красная Весна15:25Стала известна экспортная цена отечественного препарата от коронавирусаРусская Планета15:16В «Р-Фарм» назвали экспортную цену российской вакцины от коронавирусаТАСС14:50Показать ещё