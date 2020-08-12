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ТАСС
ТАСС

В «Р-Фарм» назвали экспортную цену российской вакцины от коронавируса

Репик отметил, что вакцина подешевеет, когда ее производство достигнет достаточных промышленных объемов.В источнике
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Life.ru

Названа экспортная цена российской вакцины от коронавируса

Life.ru00:32
ТАСС

В «Р-Фарм» назвали экспортную цену российской вакцины от коронавируса

ТАССвчера в 14:50
Газета.Ru

В России спрогнозировали экспортную цену двух доз вакцины от коронавируса

Газета.Ruвчера в 15:31
ИА Красная Весна

В «Р-Фарм» назвали цену вакцины от коронавируса для внешнего рынка

ИА Красная Веснавчера в 15:25
Русская Планета

Стала известна экспортная цена отечественного препарата от коронавируса

Русская Планетавчера в 15:16
Рамблер

Названа цена российской вакцины от коронавируса

Рамблервчера в 15:43
Вести.Ru

Репик: первые промышленные серии «Спутника V» будут уже в начале сентября. Новости на «России 24»

Вести.Ruвчера в 14:12

Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.
Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих
Известия23:38
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Россия обратилась в ВОЗ для преквалификации вакцины от коронавируса

Российские власти обратились во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) для преквалификации (проведения качества, безопасности и эффективности лекарственных препаратов) вакцины от коронавируса, сообщает в среду, 12 августа, «Интерфакс».
Известиявчера в 06:23
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Помпео заявил о последствиях для России за возможный сговор с талибами

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Москва заплатит «огромную цену», если российская сторона действительно платила боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в России), за убийство американских солдат в Афганистане.
Ведомости00:21
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Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:13
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США и Израиль успешно испытали перехватчик противоракетной обороны

Министерство обороны Израиля подтвердило недавнее испытание перехватчика противоракетной обороны Arrow, частично изготовленного компанией Boeing и разработанного в сотрудничестве с американской организацией противоракетной обороны.
Pravda.Ru22:48
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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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18 миллионов доз вакцины от гриппа подготовят для детей в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с президентом России Владимиром Путиным 11 августа сообщила о том, что для детей изготавливается порядка 18 миллионов доз вакцины от гриппа.
Петербургский дневник11 августа в 06:20
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