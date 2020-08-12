Российские власти обратились во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) для преквалификации (проведения качества, безопасности и эффективности лекарственных препаратов) вакцины от коронавируса, сообщает в среду, 12 августа, «Интерфакс».
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Москва заплатит «огромную цену», если российская сторона действительно платила боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в России), за убийство американских солдат в Афганистане.
Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
Министерство обороны Израиля подтвердило недавнее испытание перехватчика противоракетной обороны Arrow, частично изготовленного компанией Boeing и разработанного в сотрудничестве с американской организацией противоракетной обороны.
Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.