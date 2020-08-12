Подтверждается эта гипотеза и тем фактом, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом.
На снижение скорректированной EBITDA повлияло значительное падение цены на алюминий на LME, что было частично нивелировано сокращением себестоимости в алюминиевом сегменте на 5,5% до $1 564 за тонну по сравнению с $1 655 в 1 полугодии 2019 года.
Москва, 13 августа 2020, 04:24 — REGNUM Разница между объёмом долга федерального правительства в России и ликвидными резервами достигла по состоянию на 1 июля 1,55 трлн рублей, передаёт 13 августа РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов РФ.
Вашингтон, 12 августа 2020, 23:59 — REGNUM The Washington Post вступила в полемику со сторонниками «пересмотра отношений» между США и Россией — 12 августа в главной американской газете вышла примечательная статья экономиста и писателя Дэвида Игнатиуса «Путин ведет себя безрассудно, и мы позволяем ему это делать».
Москва, 13 августа 2020, 11:21 — REGNUM Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает 13 августа «Коммерсантъ».