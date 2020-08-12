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ТАСС
ТАСС

В «Р-Фарм» назвали экспортную цену российской вакцины от коронавируса

Репик отметил, что вакцина подешевеет, когда ее производство достигнет достаточных промышленных объемов.В источнике
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Телеканал 360°

Названа экспортная стоимость российской вакцины от коронавируса

Телеканал 360°03:13
Life.ru

Названа экспортная цена российской вакцины от коронавируса

Life.ru00:32
ТАСС

В «Р-Фарм» назвали экспортную цену российской вакцины от коронавируса

ТАССвчера в 14:50
Газета.Ru

В России спрогнозировали экспортную цену двух доз вакцины от коронавируса

Газета.Ruвчера в 15:31
ИА Красная Весна

В «Р-Фарм» назвали цену вакцины от коронавируса для внешнего рынка

ИА Красная Веснавчера в 15:25
Русская Планета

Стала известна экспортная цена отечественного препарата от коронавируса

Русская Планетавчера в 15:16
Рамблер

Названа цена российской вакцины от коронавируса

Рамблервчера в 15:43

Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19

Подтверждается эта гипотеза и тем фактом, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом.
Известия17:15
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МегаФон запустил услугу «Мобильный ID»

«Мобильный ID» полезен в первую очередь для образовательных сервисов, интернет-магазинов, туроператоров и других ресурсов, которые подразумевают идентификацию клиента для оказания услуг.
В Городе Nвчера в 11:00
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Скорректированная EBITDA «РУСАЛа» в 1 полугодии упала на 58,5%

На снижение скорректированной EBITDA повлияло значительное падение цены на алюминий на LME, что было частично нивелировано сокращением себестоимости в алюминиевом сегменте на 5,5% до $1 564 за тонну по сравнению с $1 655 в 1 полугодии 2019 года.
Finam.Ru02:16

Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы

Москва, 13 августа 2020, 04:24 — REGNUM Разница между объёмом долга федерального правительства в России и ликвидными резервами достигла по состоянию на 1 июля 1,55 трлн рублей, передаёт 13 августа РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов РФ.
REGNUM21:24
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Измениться должен Путин, а не США — The Washington Post

Вашингтон, 12 августа 2020, 23:59 — REGNUM The Washington Post вступила в полемику со сторонниками «пересмотра отношений» между США и Россией — 12 августа в главной американской газете вышла примечательная статья экономиста и писателя Дэвида Игнатиуса «Путин ведет себя безрассудно, и мы позволяем ему это делать».
REGNUMвчера в 16:59
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Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости02:57
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