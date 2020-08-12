Скорректированная EBITDA «РУСАЛа» в 1 полугодии упала на 58,5%

На снижение скорректированной EBITDA повлияло значительное падение цены на алюминий на LME, что было частично нивелировано сокращением себестоимости в алюминиевом сегменте на 5,5% до $1 564 за тонну по сравнению с $1 655 в 1 полугодии 2019 года.