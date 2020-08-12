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ТАСС
ТАСС

В «Р-Фарм» назвали экспортную цену российской вакцины от коронавируса

ТАСС/. Цена на российскую вакцину против коронавируса при поставках за рубеж будет составлять не менее $10 за две дозы. Об этом в среду сообщил глава совета директоров компании "Р-Фарм" Алексей Репик в эфире телеканала "Россия-24".В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В «Р-Фарм» назвали экспортную цену российской вакцины от коронавируса

Репик отметил, что вакцина подешевеет, когда ее производство достигнет достаточных промышленных объемов.
ТАССвчера в 14:50
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Названа экспортная стоимость российской вакцины от коронавируса

Телеканал 360°03:13
Life.ru

Названа экспортная цена российской вакцины от коронавируса

Life.ru00:32
Русская Планета

Стала известна экспортная цена отечественного препарата от коронавируса

Русская Планетавчера в 15:16
Газета.Ru

В России спрогнозировали экспортную цену двух доз вакцины от коронавируса

Газета.Ruвчера в 15:31
ИА Красная Весна

В «Р-Фарм» назвали цену вакцины от коронавируса для внешнего рынка

ИА Красная Веснавчера в 15:25
Рамблер

Названа цена российской вакцины от коронавируса

Рамблервчера в 15:43
ТАСС

В «Р-Фарм» назвали экспортную цену российской вакцины от коронавируса

ТАССвчера в 14:50

Власти Башкирии прокомментировали высказывание чиновницы о безработных

Напомним, замдиректора Центра занятости Нефтекамска Ирина Семенихина во время оперативного совещания с мэром заявила, что пособия по безработице большие, из-за чего жители, состоящие на учете, не хотят идти работать.
Горобзор.ру00:58
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом

Ожидать от других стран положительной реакции на регистрацию российской вакцины от коронавируса было бы наивно, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости06:38
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Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфакс07:41
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Глава участковой комиссии в Витебске признал фальсификацию в пользу Лукашенко

Председатель участковой избирательной комиссии №25 в Витебске Сергей Питаленко заявил, что под давлением переписал протокол выборов президента Беларуси на своем участке после голосования 9 августа в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко.
NewsFrol04:12
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