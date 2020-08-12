В «Р-Фарм» назвали экспортную цену российской вакцины от коронавируса
ТАСС/. Цена на российскую вакцину против коронавируса при поставках за рубеж будет составлять не менее $10 за две дозы. Об этом в среду сообщил глава совета директоров компании "Р-Фарм" Алексей Репик в эфире телеканала "Россия-24".В источнике
С чего всё началось
В «Р-Фарм» назвали экспортную цену российской вакцины от коронавируса
Репик отметил, что вакцина подешевеет, когда ее производство достигнет достаточных промышленных объемов.
ТАССвчера в 14:50
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