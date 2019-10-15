Общество
Эхо МосквыПочти треть населения России участвует в теневом рынке труда
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Спорт
Сборная России по футболу вышла в финал Всемирных пляжных игр
Metaratings 13:31
Политика
Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 01:09
Гаджеты
Intel опровергла слухи об отмене производства 10-нм процессоров для ПК
Ранее немецкий портал Hardwareluxx со ссылкой на «заслуживающих доверие инсайдеров» сообщил, что 10-нм процессоры Intel для ПК, могут вообще не выйти на рынок, а вместо них компания может выпустить в 2022 году сразу выполненные по 7-нм технологии.
REGNUM 02:31
Происшествия
На Урале найдена мертвой девушка, поехавшая продавать машину
В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.
Московский Комсомолец 04:26
Авто
В октябре 8 компаний изменили цены на автомобили в России
В первой половине октября аналитики зафиксировали изменение цен на восемь официально представленных в России автомобильных марок.
SpeedMe 23:35
Армия и оружие
Канада приостановила поставки вооружений в Турцию
Власти Канады приняли решение приостановить поставки вооружений в Турцию.
РЕН ТВ 20:12
Гаджеты
Объяснена слабость юзеров к хранению неудачных фотографий на смартфоне
Средний юзер хранит в гаджете 952 фотографии, 22 процента из которых — размытые, темные или повторяющиеся изображения.
Lenta.ru 21:35
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 12:43
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Политика
Грызлов предупредил об угрозе обострения ситуации в Донбассе
В Донбассе возникла угроза обострения ситуации в связи с активизацией украинских националистов.
RT на русском 11:18
Футбол
Швеция — Испания 1:1
Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:36
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 22:52
Экономика
Сергей Сокол о бюджетной политике Иркутской области в отношении муниципалитетов: «Не развиваемся, а латаем дыры»
Вся система, по-моему, построена исключительно на этом! — говорит председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол.
Вести Иркутск 17:50
Киберспорт
Стрим: League of Legends – Сильно утренние «шахматы»
Участвуем в рейтинговых боях Garro решил лишний раз не церемониться и с самого утра отправиться сражаться с другими игроками в Teamfight Tactics, крайне популярный дополнительный режим для MOBA League of Legends.
Srnsk 22:10
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала снимок годовалой улыбающейся дочери Марии
В микроблоге Instagram Лера Кудрявцева показала снимок своей годовалой улыбающейся дочери Марии.
Дни24 12:56
Общество
Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Коммерсантъ 09:32
Спорт
Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб в России
Россия изменила результаты тысяч допинг-тестов неопределенного количества спортсменов, заявил глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус.
LiveSport.ru 09:11
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском 08:43
Политика
Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.
РИА Новости 22:08
Политика
Киев потребовал отказа Донбасса от рублевой зоны
Во время встречи контактной группы в Минске представители Киева подняли вопрос о рублевой зоне в Донбассе.
Известия 13:41
Происшествия
Учительница задержана в Москве за жестокое обращение со школьником
Московские полицейские задержали школьную учительницу по подозрению в жестоком обращении с 11-летним учеником, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Интерфакс 18:01
Армия и оружие
Армейский спецназ США получит на вооружение новый автомобиль
Армия США получит на вооружение новый среднеразмерный пикап Chevrolet Colorado.
Российская газета 09:01
Общество
Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб
Самые высокие цены на хлеб в России зафиксированы в Санкт-Петербурге, а самые низкие — в Перми и Нижнем Новгороде.
RT на русском 21:59
Здоровье
Доктор Мясников привёл список бесполезных лекарств
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие лекарства, по его мнению, являются «пустышками».
Газета Кемерова 23:18
Политика
Журналист призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945 году
В августе-начале сентября 1945 года была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения северо‑восточных и северных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова, Кореи, ликвидации плацдарма агрессии и крупной военно-экономической базы Японии на азиатском континенте.
РИА Новости 21:00
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru 15:57
Политика
Генсек ООН поддержал Россию после отказа США выдать визы дипломатам
США в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН не выдали визы 18 дипломатам из России, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами.
РИА Новости 19:02