Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ РАНХиГС отметили снижение доли россиян занятых в «теневой» экономике

Доля россиян, занятых в теневой экономике, сократилась за последние два года, показало исследование РАНХиГС. Согласно данным исследования, если с 2017 году доля россиян, занятых в различных формах на рынке труда неофициально в течение одного года, составляла 44,8%, то в 2019 она снизилась до 32,5%.
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с чего всё началось

Исследование: почти треть россиян участвует в «теневом» рынке труда

В опросе приняли участие 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности. Вовлеченность в "теневую" экономику снижается По оценке авторов исследования, на российском рынке труда наметился тренд выхода из "тени".
ТАСС05:03

Подробнее о событии

Треть россиян трудятся в «тени». И считают это справедливым

Комсомольская правда07:55

РАНХиГС: треть россиян участвует в «теневом» рынке труда

News.ru05:23

Ученые заявили о тревожном росте лояльности россиян к теневым доходам

РБК06:55

Треть России работает на «теневом» рынке

Вести.Ru05:30

Почти треть населения России участвует в теневом рынке труда

Эхо Москвы07:32

В РАНХиГС отметили снижение доли россиян занятых в «теневой» экономике

РИА Новости05:16

Исследование: почти треть россиян участвует в «теневом» рынке труда

ТАСС05:03
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
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Международный валютный фонд (МВФ) вновь понизил прогноз по росту ВВП России на 2019 год.
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В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым

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Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
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По сообщению автомобильного сайта «Тарантас Ньюс», американский концерн AM General, получивший известность благодаря военным внедорожникам Humvee и их адаптированных гражданских версий Hummer H1, разработал новую версию пикапа Jeep Gladiator для военных нужд.
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Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС и всадники

"До чего могут дойти знаки уважения: Кортеж Путина по Эмиратам ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС", - подписал он видеозапись, на которой машина президента РФ едет по улицам Абу-Даби.
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
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В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров

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Агния Кузнецова впервые станет мамой

Сама же Агния Кузнецова не комментирует радостное событие.
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Форвард Соболев может перейти в турецкий «Бешикташ»

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В Fortnite началась вторая глава

Epic Games запустила вторую главу Fortnite. В игре появилась новая карта, возможность рыбачить и многое другое.
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В Красноярске из-за убийства бывшего биатлониста начался народный сход

В Красноярске у здания краевой прокуратуры начался народный сход в связи с расследованием убийства местного жителя двумя парнями, которые снимали происходящее на камеру.
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Глава Болгарского футбольного союза подал в отставку

Президент Болгарского футбольного союза (БФС) Борислав Михайлов принял решение подать в отставку со своего поста, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:52
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