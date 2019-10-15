Общество
РИА НовостиВ РАНХиГС отметили снижение доли россиян занятых в «теневой» экономике
Доля россиян, занятых в теневой экономике, сократилась за последние два года, показало исследование РАНХиГС. Согласно данным исследования, если с 2017 году доля россиян, занятых в различных формах на рынке труда неофициально в течение одного года, составляла 44,8%, то в 2019 она снизилась до 32,5%.
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с чего всё началось
В опросе приняли участие 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности. Вовлеченность в "теневую" экономику снижается По оценке авторов исследования, на российском рынке труда наметился тренд выхода из "тени".ТАСС05:03
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Международный валютный фонд (МВФ) вновь понизил прогноз по росту ВВП России на 2019 год.
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В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
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Газета.Ru 08:36
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Общество
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Ранее Женщину-кошку в фильмах про Бэтмена играли Ли Мериуэзер (1966 год), Мишель Пфайффер (1992 год), Халле Берри (2004 год) и Энн Хэтэуэй (2012 год).
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Парфенов отказался от бренда «Намедни» на YouTube из-за претензий НТВ
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Форвард Соболев может перейти в турецкий «Бешикташ»
Интерес к форварду проявляет «Бешикташ», сообщает Fotospor.
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Сторонников Навального вновь обыскивают по всей России
Работники правоохранительных органов проводят массовые обыски у действующих и бывших сотрудников штабов оппозиционера Алексея Навального в нескольких регионах России.
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В Fortnite началась вторая глава
Epic Games запустила вторую главу Fortnite. В игре появилась новая карта, возможность рыбачить и многое другое.
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В Красноярске у здания краевой прокуратуры начался народный сход в связи с расследованием убийства местного жителя двумя парнями, которые снимали происходящее на камеру.
Московский Комсомолец 09:28
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Глава Болгарского футбольного союза подал в отставку
Президент Болгарского футбольного союза (БФС) Борислав Михайлов принял решение подать в отставку со своего поста, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:52