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РИА НовостиВ РАНХиГС отметили снижение доли россиян занятых в «теневой» экономике
Доля россиян, занятых в теневой экономике, сократилась за последние два года, показало исследование РАНХиГС. Согласно данным исследования, если с 2017 году доля россиян, занятых в различных формах на рынке труда неофициально в течение одного года, составляла 44,8%, то в 2019 она снизилась до 32,5%.
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с чего всё началось
В опросе приняли участие 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности. Вовлеченность в "теневую" экономику снижается По оценке авторов исследования, на российском рынке труда наметился тренд выхода из "тени".ТАСС05:03
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