Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ РАНХиГС отметили снижение доли россиян занятых в «теневой» экономике

Доля россиян, занятых в теневой экономике, сократилась за последние два года, показало исследование РАНХиГС. Согласно данным исследования, если с 2017 году доля россиян, занятых в различных формах на рынке труда неофициально в течение одного года, составляла 44,8%, то в 2019 она снизилась до 32,5%.
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с чего всё началось

Исследование: почти треть россиян участвует в «теневом» рынке труда

В опросе приняли участие 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности. Вовлеченность в "теневую" экономику снижается По оценке авторов исследования, на российском рынке труда наметился тренд выхода из "тени".
ТАСС05:03

Подробнее о событии

Треть россиян трудятся в «тени». И считают это справедливым

Комсомольская правда07:55

Почти треть населения России участвует в теневом рынке труда

Эхо Москвы07:32

Исследование: почти треть россиян участвует в «теневом» рынке труда

ТАСС05:03

Треть России работает на «теневом» рынке

Вести.Ru05:30

РАНХиГС: треть россиян участвует в «теневом» рынке труда

News.ru05:23

В РАНХиГС отметили снижение доли россиян занятых в «теневой» экономике

РИА Новости05:16

Ученые заявили о тревожном росте лояльности россиян к теневым доходам

РБК06:55
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