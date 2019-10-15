Общество
РИА НовостиВ РАНХиГС отметили снижение доли россиян занятых в «теневой» экономике
Доля россиян, занятых в теневой экономике, сократилась за последние два года, показало исследование РАНХиГС. Согласно данным исследования, если с 2017 году доля россиян, занятых в различных формах на рынке труда неофициально в течение одного года, составляла 44,8%, то в 2019 она снизилась до 32,5%.
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с чего всё началось
В опросе приняли участие 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности. Вовлеченность в "теневую" экономику снижается По оценке авторов исследования, на российском рынке труда наметился тренд выхода из "тени".ТАСС05:03
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Общество
Против экс-губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело
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В Рязанской области вместо НТВ показали порно
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Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией
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«Приватбанк» выиграл апелляцию в Лондоне в споре с экс-владельцами
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Если законопроект примут, то в перечень лиц, принимающих решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, будет включен медицинский работник, назначенный старшим выездной бригады скорой помощи.
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В Москве прооперировали фигуристку Татьяну Тотьмянину
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в московской клинике, сообщает телеканал "РЕН" со ссылкой на Анастасию Драпеко - PR-менеджера супруга спортсменки Алексея Ягудина.
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Путин проведет совещание по ликвидации последствий паводков
Владимир Путин 16 октября проведет совещание по вопросам ликвидации последствий наводнений в Приангарье и на Дальнем Востоке.