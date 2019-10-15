Общество
РИА НовостиВ РАНХиГС отметили снижение доли россиян занятых в «теневой» экономике
Доля россиян, занятых в теневой экономике, сократилась за последние два года, показало исследование РАНХиГС. Согласно данным исследования, если с 2017 году доля россиян, занятых в различных формах на рынке труда неофициально в течение одного года, составляла 44,8%, то в 2019 она снизилась до 32,5%.
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с чего всё началось
В опросе приняли участие 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности. Вовлеченность в "теневую" экономику снижается По оценке авторов исследования, на российском рынке труда наметился тренд выхода из "тени".ТАСС05:03
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Музыка
Концерт Лолиты Милявской отменили в Пскове
Телеканал 360° 07:37
Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество
В России назначили первый штраф за фейковые новости
Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
РБК 06:25
Политика
В Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США
Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержали в Минске.
РИА Новости 04:46
Шоу-бизнес
Бывший муж Бочкаревой объяснил неявку актрисы в суд
Телеканал 360° 04:02
Происшествия
Студент керченского университета подрался с преподавателем
Студент Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ) подрался с преподавателем, позднее участники конфликта написали друг на друга заявления в полицию.
ТАСС 07:19
Спорт
NYT: глава РУСАДА обвинил российских чиновников в подмене допинг-проб
Глава РУСАДА Юрий Ганус выступил с докладом в Колорадо, в котором обвинил российское правительство в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, утверждает New York Times.
Pravda.Ru 07:51
Общество
Порядок работы скорой помощи могут изменить в России
Если законопроект примут, то в перечень лиц, принимающих решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, будет включен медицинский работник, назначенный старшим выездной бригады скорой помощи.
АМИТЕЛ 07:15
Общество
Космонавта Леонова похоронили в Подмосковье
Первого человека, который вышел в открытый космос, космонавта Алексея Леонова, похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
РБК 07:31
Политика
Саудовский оркестр удивил Путина фальшивым исполнением гимна России
Оркестр Саудовской Аравии во время исполнения российского гимна в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с королем страны Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, не попал в ноты.
Аргументы и Факты вчера в 16:05
Общество
Из галереи в Сан-Франциско украли гравюру Сальвадора Дали
Комсомольская правда вчера в 21:22
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Известия 08:01
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета вчера в 11:42
Происшествия
В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов
В аэропорту Барселоны произошли столкновения сотрудников полиции с демонстрантами. Об этом сообщает Associated Press.
RT на русском вчера в 11:20
Политика
Адвокат ожидающего экстрадиции Буркова — о возможном обмене на осуждённую в РФ израильтянку
Как сообщал RT, семья арестованного в 2015 году в Израиле по запросу США россиянина Алексея Буркова просит дипломатов инициировать его обмен на израильтянку Нааму Иссахар, приговорённую 11 октября в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков.
RT на русском вчера в 12:56
Общество
Москвичей предупредили о резких скачках атмосферного давления
Гидрометцентр России предупредил жителей Москвы и Московской области о резких скачках атмосферного давления, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:16
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47
Армия и оружие
NYT: в США обсуждают вывоз ядерного оружия из Турции
На минувших выходных чиновники Государственного департамента и министерства энергетики США обсуждали планы эвакуации тактического ядерного оружия из Турции, пишет The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.
Газета.Ru 02:25
Политика
Путин прибыл в Абу-Даби с государственным визитом
Президент России Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом, его самолет приземлился в аэропорту Абу-Даби.
ФАН 05:13
Кино
Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим
Опубликован первый трейлер нового фильма о докторе Дулиттле, роль которого исполняет звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший.
Культуромания вчера в 04:55
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
В Новомичуринске Рязанской области вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм для взрослых.
Российская газета 03:52
Теннис
Медведев нацелен стать первой ракеткой мира в 2020 году
Комментируя участие в Олимпийском турнире 2020 года, Медведев рассказал, что настраивается на завоевание золотой медали.
ProstoProSport 06:34
Футбол
«Спартак» может начать сотрудничество с немецким клубом «Эрцгебирге»
Президент клуба второй Бундеслиги "Эрцгебирге" Хельге Леонхардт сообщил о намерении заключить договор о сотрудничестве с московским "Спартаком", передает Bild.
Газета.Ru 07:41
Футбол
УЕФА рассмотрит вариант переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула
Вице-президент УЕФА Мишель Ува сообщил, что организация рассмотрит призывы перенести место проведения финала Лиги чемпионов сезона-2019/20, который должен пройти в Стамбуле (Турция).
Чемпионат 07:35
Экономика
Счетная палата посчитала проект федерального бюджета нереалистичным
Проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, подготовленный Минэкономразвития, основан на нереалистичном макроэкономическом прогнозе.
Ruposters.ru вчера в 06:58
Шоу-бизнес
Канье Уэст раскритиковал платье Ким Кардашьян за сексуальность
Музыкант Музыкант Канье Уэст раскритиковал платье своей жены Ким Кардашьян, передает Sky News.
Газета.Ru вчера в 13:52