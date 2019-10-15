В опросе приняли участие 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности. Вовлеченность в "теневую" экономику снижается По оценке авторов исследования, на российском рынке труда наметился тренд выхода из "тени".

с чего всё началось

Доля россиян, занятых в теневой экономике, сократилась за последние два года, показало исследование РАНХиГС. Согласно данным исследования, если с 2017 году доля россиян, занятых в различных формах на рынке труда неофициально в течение одного года, составляла 44,8%, то в 2019 она снизилась до 32,5%.

В РАНХиГС отметили снижение доли россиян занятых в «теневой» экономике

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