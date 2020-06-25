Экономика
Портал Северного КавказаВ РАНХиГС поддержали упразднение плоской шкалы НДФЛ
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить налог для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год. Об этом он заявил во время обращения к россиянам 23 июня.
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Профессор Травин: Переход к прогрессивной шкале налога - неприятное для Путина действие
ЗакC.Ру25 июня в 08:53
Это только начало: чего ждать от странного возвращения прогрессивной шкалы НДФЛ
Forbes25 июня в 06:56
Лоббист прогрессивной шкалы НДФЛ объяснил Znak.com, почему Путин вернул «налог на богатство»
Znak.com25 июня в 05:22
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:24, Ашберн
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 26 июня в 07:33
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Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»
В первом тайме Луису Суаресу удалось открыть счет, но в начале второго восстановил равенство Федор Смолов, забивший свой второй мяч в футболке "Сельты".
Газета.Ru 06:14
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Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
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Путин сообщил о результатах своих тестов на коронавирус
Президент России Владимир Путин сдает тесты на коронавирус каждые 3–4 дня, и все показывают отрицательный результат.
РБК 07:59
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Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:29
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ЦИК обновила данные по явке на голосовании по поправкам в Конституцию
Явка на всероссийское голосование по поправкам в Основной закон на утро 28 июня составила 28,46%.
РБК 05:43
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек
Во всем мире коронавирусом заразились 10 млн 1 тыс. 527 человек, следует из актуальных данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК 07:56
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Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
В сеть выложили видео испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 12:59
Происшествия
Около фабрики «Норникеля» в тундру несанкционированно сливали отходы
Бывший работник Росприроднадзора, активисты движения «Гринпис» и журналисты «Новой газеты» сняли на видео, как отходы попадают в реку Хараелах и озеро Пясино.
RuNews24.ru 04:46
Политика
Крым отказался просить Зеленского возобновить подачу воды
Власти Крыма не намерены обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить подачу воды по каналу на полуостров, заявил в воскресенье, 28 июня, глава республики Сергей Аксенов.
Известия 07:17
Происшествия
На территории Вологодской области зафиксировали смерч
Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС вчера в 11:58
Футбол
«Ман Сити» устроит для «Ливерпуля» чемпионский коридор
Спорт-Экспресс 03:22
Политика
ДНР вновь закрыла пункт пропуска на границе с Украиной
Коммерсантъ 01:34
Экономика
В России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%
«Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки», — заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова в разговоре с РБК.
Известия 06:14
Футбол
Экс-тренер «Тоттенхэма» Почеттино может возглавить «Бенфику»
Нынешним наставником команды является португалец Бруну Лаже. Почеттино возглавлял "Тоттенхэм" с 2014 года.
Газета.Ru 07:37
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
Vprognoze.ru вчера в 12:10
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
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Мацей Рыбус: У нас появилась агрессия, что «Краснодар» получил три очка и не вышел на поле
Знаем, что некоторые команды получают очки, не выходя на поле.
Bookmaker-ratings.ru 05:40
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Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России
Первые полтора месяца эпидемии коронавируса в России были самыми страшными.
Lenta.ru 08:12
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Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах Тарасова
Костенко считает приговор нечестным по отношению к своим детям. Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах.
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В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
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Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
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Армия и оружие
Появилось видео полета российских Ту-142 над Арктикой
Министерство обороны опубликовало кадры полета трех российских противолодочных самолетов Ту-142МК над Баренцевым и Норвежским морями.
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Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет
Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня вчера в 03:06
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13
Футбол
Карпин объяснил замену Шомуродова в матче с «Арсеналом»
РИА Новости вчера в 18:18
Экономика
Заставить раскошелиться олигархов повышение НДФЛ не сможет — эксперт
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что с 1 января 2021 года ставка налога НДФЛ для тех, кто имеет доходы более пяти млн рублей в год, увеличивается с 13% до 15%.
REGNUM 25 июня в 07:19
Политика
Санитарные меры замедлили голосование на выборах президента Польши
Голосование на выборах президента Польши проходит медленнее, чем обычно, из-за мер безопасности, вызванных пандемией коронавируса, заявил глава Государственной избирательной комиссии страны Сильвестр Марчиняк на пресс-конференции в воскресенье.
РИА Новости 04:30