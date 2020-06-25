Экономика

Портал Северного КавказаПортал Северного КавказаВ РАНХиГС поддержали упразднение плоской шкалы НДФЛ

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить налог для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год. Об этом он заявил во время обращения к россиянам 23 июня.
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