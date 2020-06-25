Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить налог для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год. Об этом он заявил во время обращения к россиянам 23 июня.

Футбол Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной» В первом тайме Луису Суаресу удалось открыть счет, но в начале второго восстановил равенство Федор Смолов, забивший свой второй мяч в футболке "Сельты". 2

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 8,2K

Происшествия Около фабрики «Норникеля» в тундру несанкционированно сливали отходы Бывший работник Росприроднадзора, активисты движения «Гринпис» и журналисты «Новой газеты» сняли на видео, как отходы попадают в реку Хараелах и озеро Пясино.

Политика Крым отказался просить Зеленского возобновить подачу воды Власти Крыма не намерены обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить подачу воды по каналу на полуостров, заявил в воскресенье, 28 июня, глава республики Сергей Аксенов. 99

Экономика В России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7% «Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки», — заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова в разговоре с РБК. 328

Футбол Экс-тренер «Тоттенхэма» Почеттино может возглавить «Бенфику» Нынешним наставником команды является португалец Бруну Лаже. Почеттино возглавлял "Тоттенхэм" с 2014 года.

Политика В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук» В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук». 581

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей. 2,6K

Экономика Заставить раскошелиться олигархов повышение НДФЛ не сможет — эксперт Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что с 1 января 2021 года ставка налога НДФЛ для тех, кто имеет доходы более пяти млн рублей в год, увеличивается с 13% до 15%. 3,4K