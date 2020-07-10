Экономика

Газета КемероваГазета КемероваВ РАН назвали единственное условие для деноминации рубля

Ранее сообщалось, что с идеей деноминации рубля в 100 раз выступил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. Аргументом в пользу возможной деноминации Разуваев считает резкий рост объёма наличных денег в стране.
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с чего всё началось

В РАН раскритиковали идею деноминации рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», аналитик Александр Разуваев заявил, что со времени последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился. По его словам, о возможной деноминации приходится говорить из-за резкого роста в стране числа наличных денег.
Национальная служба новостей10 июля в 06:00

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В РАН назвали единственное возможное условие для деноминации рубля

ФАНвчера в 06:58

Экономист сообщил об отсутствии предпосылок для деноминации рубля

Аргументы недели10 июля в 10:13

Академик РАН выступил против деноминации рубля

News.ru10 июля в 07:16

Академик РАН не одобрил идею деноминации рубля

РЕН ТВ10 июля в 08:02

В РАН заявили о нецелесообразности деноминации рубля

Известия10 июля в 07:43

В РАН раскритиковали идею деноминации российской валюты

Общественное телевидение России10 июля в 08:27

В РАН раскритиковали идею деноминации рубля

Национальная служба новостей10 июля в 06:00
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Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Известия вчера в 06:20
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Единоборства

Генри Сехудо назвал Петра Яна отстоем и уродливой картофелиной

Ян назвал его клоуном, а его поступок — побегом. Сегодня Ян забрал освободившийся после ухода Сехудо пояс, избив Жозе Алдо.
Bookmaker-ratings.ru 01:55
Единоборства

Камару Усман победил Хорхе Масвидаля и защитил титул чемпиона UFC

Ранее ГЛАС сообщал о том, что россиянин Пётр Ян победил Жозе Альдо и завоевал титул чемпиона UFC. Он нокаутировал бразильца в пятом раунде.
ГЛАС.RU 01:47
Общество

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 465 пациентов

В Москве от коронавируса вылечились еще 465 пациентов.
Газета.Ru 02:32
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Шоу-бизнес

В сети показали фото вероятной матери 15-летнего сына Лукашенко

Popcornnews.ru 10 июля в 04:00
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Политика

Президент Болгарии призвал к отставке правительства

Президент Болгарии Румен Радев призвал уйти в отставку правительство и главного прокурора страны.
BFM.ru вчера в 11:50
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Футбол

«Зенит» и «Ахмат» поделили очки

Питерский «Зенит» в рамках чемпиона России прибыл в Грозный, чтобы в рамках 28-го тура сразиться с местным «Ахматом».
Евро-футбол.ру вчера в 13:29
Экономика

На застройку 1 млн кв. м у «Лосиного Острова» нашелся девелопер

Еще в 2017 году московские власти одобрили проект планировки этой территории — на ней могут быть построены четыре высотных комплекса общей площадью 1 млн кв. м, из которых около 600 тыс. кв. м могут быть жильем.
РБК 02:01
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Футбол

Арбитр Федотов: Заболотный не фолил на Понсе, это не пенальти

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак».
Чемпионат вчера в 14:50
Происшествия

Авиакомпания «Россия» проверит информацию о «дожде» в самолете

РИА Новости вчера в 09:21
10
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
3,1K
Экономика

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета вчера в 21:40
192
Происшествия

Жильцов дома в Нижнем Новгороде временно расселят после взрыва газа

Жители дома в Нижнем Новгороде, где в субботу утром произошел взрыв газа с последующим возгоранием, будут размещены в двух пунктах временного размещения.
Вести ФМ вчера в 09:32
10
Религия

Православные тамбовчане празднуют День святых апостолов Петра и Павла

Тамбовчане сегодня отмечают один из великих праздников у православных - День святых апостолов Петра и Павла.
Онлайн Тамбов.ру 02:37
3
Здоровье

Диетолог назвала способ есть бургеры и чипсы без вреда для здоровья

Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян развеяла миф об абсолютно вредной пище и рассказала, в каком количестве можно употреблять чипсы или бургеры, чтобы не навредить здоровью.
Известия 01:01
18
Экономика

Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров

Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины.
Вечерний курьер вчера в 10:04
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Наука

Найден белок, который защищает мозг от снижения когнитивных функций

Evo-rus.com 01:32
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Политика

Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

Газета.Ru вчера в 06:40
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Происшествия

В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей

"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:12
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Общество

Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
1K
Гаджеты

Эксперт перечислил секретные функции смартфонов

Эксперт проекта НАФИ Цифровой гражданин Владимир Гриценко поделился несколькими лайфхаками, которые можно найти на мобильном устройстве.
iReactor вчера в 21:07
13
Космос

Орбиту МКС скорректировали перед запуском «Прогресса МС-15»

Старт ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15" запланирован на 23 июля с космодрома Байконур.
ТАСС вчера в 15:33
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Армия и оружие

ВСУ нарушили пять раз перемирие в Донбассе за минувшие сутки

Народные новости вчера в 05:20
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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Политика

Трамп впервые с начала пандемии появился на публике в маске

Президент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции появился на публике в маске.
RT на русском вчера в 19:19
36
Общество

Собянин назвал ЕГЭ показателем качества дистанционного обучения

Перевод «огромной образовательной машины» столицы в дистанционный формат был непрост, несмотря на то, что Москва — один из самых продвинутых городов в этом отношении, сказал Собянин в эфире канала «Россия 1». Сейчас можно говорить о том, что город оправился, хотя и небезболезненно, заявил градоначальник.
Известия 01:58
30
Общество

В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса

Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось.
Коммерсантъ 01:08
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Политика

Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 10 июля в 07:23
1K
Общество

Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12

Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
REGNUM 10 июля в 08:29
231
Политика

В Польше началось голосование во втором туре выборов президента

Министерство здравоохранения Польши учло опыт первого тура выборов, когда из-за усиленных санитарных мер перед избирательными участками выстраивались огромные очереди.
ТАСС 01:03
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Руслан Семёнович Гринберг
Российский экономист
Российский экономист, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, директор Института экономики РАН.
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