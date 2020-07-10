Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», аналитик Александр Разуваев заявил, что со времени последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился. По его словам, о возможной деноминации приходится говорить из-за резкого роста в стране числа наличных денег.

с чего всё началось

Ранее сообщалось, что с идеей деноминации рубля в 100 раз выступил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. Аргументом в пользу возможной деноминации Разуваев считает резкий рост объёма наличных денег в стране.

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