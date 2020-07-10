Экономика
Газета КемероваВ РАН назвали единственное условие для деноминации рубля
Ранее сообщалось, что с идеей деноминации рубля в 100 раз выступил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. Аргументом в пользу возможной деноминации Разуваев считает резкий рост объёма наличных денег в стране.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», аналитик Александр Разуваев заявил, что со времени последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился. По его словам, о возможной деноминации приходится говорить из-за резкого роста в стране числа наличных денег.Национальная служба новостей10 июля в 06:00
Подробнее о событии
Показать все источники
В РАН раскритиковали идею деноминации российской валюты
Общественное телевидение России10 июля в 08:27
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 01:40, Ашберн
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 10 июля в 08:57
Экономика
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета вчера в 21:40
Религия
Что запрещается делать 12 июля, на Петров день
Поскольку день Петра и Павла считается большим церковным праздником, запрещается любая работа, уборка и стирка.
Волгоградская правда вчера в 23:44
Футбол
Наставник «Аталанты» высказался о судействе в матче с «Ювентусом»
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о судействе в матче 32-го тура чемпионата Италии против туринского "Ювентуса", передает Football Italia.
Газета.Ru вчера в 22:05
Авто
В Белоруссии стартовал выпуск дизельных моторов для ГАЗ и УАЗ
В Минске стартовала массовая сборка дизельных моторов для отечественных внедорожников "УАЗ", а также для малотоннажных грузовиков и фургонов "ГАЗель".
Новые автомобили вчера в 05:17
Политика
В Польше началось голосование во втором туре выборов президента
Министерство здравоохранения Польши учло опыт первого тура выборов, когда из-за усиленных санитарных мер перед избирательными участками выстраивались огромные очереди.
ТАСС 01:03
Шоу-бизнес
Сын Дэвида и Виктории Бекхэм женится на дочери миллиардера
Виктория Бекхэм готовится к свадьбе сына Бруклина. Он свяжет себя узами брака с актрисой Николой Пельтц, сообщила певица в Instagram.
МИР 24 вчера в 23:17
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Гаджеты
Раскрыты секретные функции смартфонов
Секретные возможности смартфонов раскрыл эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко, передает агентство «Прайм».
Lenta.ru вчера в 23:55
Общество
Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
Известия вчера в 06:20
Единоборства
Петр Ян нокаутировал Алдо и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Россиянин Петр Ян завоевал чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алдо.
РИА Новости вчера в 23:56
Политика
Трамп впервые с начала пандемии появился на публике в маске
Президент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции появился на публике в маске.
RT на русском вчера в 19:19
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости вчера в 08:26
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Происшествия
Соловьёв прокомментировал планы адвоката Ефремова засудить его
Известия вчера в 16:46
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ 09 июля в 06:48
Гаджеты
64 ядра частотой до 3,0 ГГц. В Сети засветились три процессора AMD Epyc Milan на архитектуре Zen 3
Техпроцесс 7 нм сохранится, но архитектура изменится — на смену Zen 2 придет Zen 3. Сейчас, благодаря стараниям информатора, есть возможности оценить спецификации трех моделей линейки.
iXBT.com вчера в 05:53
Футбол
Арбитр Федотов: Заболотный не фолил на Понсе, это не пенальти
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак».
Чемпионат вчера в 14:50
Финансы
«Пропал аппетит». Что будет в августе с курсом рубля
Ослаблению способствуют опасения второй волны коронавируса — инвесторы выходят из рисковых активов.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
"Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса", - рассказал Тарасов.
РИА Новости 00:03
Армия и оружие
Если и дальше не будет ни войны, ни мира, у Донбасса будут развязаны руки – Ищенко
Если в Донбассе и дальше не будет ни войны, ни мира, у ДНР/ЛНР будут развязаны руки, и они теоретически смогут продвигать границу республик к границам Донецкой и Луганской областей.
Украина.ру вчера в 00:30
Кино
Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки
Российская газета вчера в 12:53
Происшествия
В Иркутске ликвидировали пожар на крыше многоэтажного дома
Известия вчера в 23:45
Авто
Volkswagen Golf покинул российский авторынок
Накануне хэтчбек исчез из российского каталога Volkswagen, а последние машины, как сообщает «Российская газета», были проданы еще в декабре 2019 года.
Автоновости дня 09 июля в 12:12
Происшествия
СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала
ИА DixiNews // Новости Москвы 10 июля в 06:07
Общество
Онищенко назвал КНР самой безопасной страной для путешествий
Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что Китай является наиболее безопасной страной для путешествий на данный момент.
RT на русском вчера в 23:08
Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости вчера в 18:40
Политика
В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти с поста президента
Депутаты украинской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» призвали президента страны Владимира Зеленского извиниться перед народом и уйти с поста президента.
Lenta.ru вчера в 19:56
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 10 июля в 11:00
Автоспорт
Россиянин Шварцман выиграл этап Гран-при Австрии «Формулы-2»
Российский пилот команды "Према" Роберт Шварцман выиграл второй этап Гран-при Австрии автогонок "Формулы-2".
МК-Спорт вчера в 15:37