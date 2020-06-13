Научный руководитель центра теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН Фазоил Атауллаханов в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что совместно с коллегами запустил исследование, методы которого сейчас в тестовом режиме применяются в 12 клиниках столицы.

с чего всё началось

Спасти жизни при тяжелой форме коронавирусной инфекции смогло бы подавление гиперактивации системы свертывания крови, работа которой приводит к образованию тромбов.

В РАН назвали способ спасать жизни при коронавирусе

Общество НАБУ продемонстрировало рекордную взятку в 6 миллионов долларов Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник показал на брифинге, как выглядит взятка размером шесть миллионов долларов в купюрах. 1

Политика В Чехии закрыли дело об угрозе отравления пражских политиков Чешская Служба безопасности и информации (СБИ) официально закрыла дело об угрозе отравления старосты района Прага-6 Онджея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба, сообщается на сайте ведомства. 51

Авто Рейтинг самых нержавеющих кроссоверов составили Эксперты портала NJCAR.RU составили рейтинг самых нержавеющих массовых кроссоверов, доступных на российском рынке.

Армия и оружие Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети В Сети впервые появилось изображение новой российской военной техники, которая может оказаться модификацией тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», получившей название «Тосочка». 11

Политика Власти ФРГ опасаются, что санкции США против «СП-2» затронут госслужбы Берлин, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Новые санкции США, которые могут быть введении в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), впервые смогут затронуть немецкие госслужбы, в какой-либо степени связанные с данным проектом и компании из Германии. 65

Общество Правительство утвердило новые меры поддержки россиян Правительство России утвердило новые меры поддержки жителей страны в период пандемии коронавирусной инфекции. 2K

Шоу-бизнес Дочь Ефремова обругала матом Малахова После просмотра программы Малахова о ДТП с участием Михаила Ефремова, Анна-Мария обозвала телеведущего в своем Твиттере последними словами и назвала его работу на телевидении «цирком уродов». 212

Космос Новые измерения расстояний в космосе бросают вызов современной модели Вселенной Новые, высокоточные измерения космических расстояний, проведенные международным коллективом ученых при помощи радиотелескопов, значительно повышают вероятность того, что теоретикам придется пересмотреть «стандартную модель», описывающую фундаментальные основы устройства Вселенной.

Происшествия На трассе в Китае взорвался бензовоз В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань. 49

Политика Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите. 204

Политика Путин присвоил официальному представителю СК звание генерал-майора Президент России Владимир Путин своим указом присвоил официальному представителю Следственного комитета (СК) РФ Светлане Петренко звание генерал-майора юстиции. 1K

Политика В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса В офисе украинского президента Владимира Зеленского выявлена крупная вспышка коронавируса, передает портал "Страна.ua" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 37

Общество Елизавета II отметила официальный день рождения мини-парадом Королева Великобритании Елизавета II отметила свой официальный 94-й день рождения мини-парадом и салютом, пишет издание Daily Mail в субботу, 13 июня.

Шоу-бизнес Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine. 383

Происшествия В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже. 41

Политика МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны. 2,1K