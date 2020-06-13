Коронавирус
Lenta.ruВ РАН назвали способ спасать жизни при коронавирусе
Спасти жизни при тяжелой форме коронавирусной инфекции смогло бы подавление гиперактивации системы свертывания крови, работа которой приводит к образованию тромбов.
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с чего всё началось
Научный руководитель центра теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН Фазоил Атауллаханов в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что совместно с коллегами запустил исследование, методы которого сейчас в тестовом режиме применяются в 12 клиниках столицы.Говорит Москва08:43
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Кино
Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс
Evo-rus.com 07:15
Путешествия
Ростуризм: другие страны не подтвердили готовность принимать россиян
Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
RT на русском 13:12
Политика
Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия 12:47
Армия и оружие
Трамп рассказал о создающихся в США гиперзвуковых ракетах
Вестник Кавказа 13:30
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Москва, 13 июня 2020, 21:44 — REGNUM Бывший глава Воздушно-десантных войск России генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за оскорбление десантников.
REGNUM 14:44
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Актер Михаил Ефремов записал виообращение, в котором принес извинения семье погибшего в ДТП Сергея Захарова и пообещал оказать помощь.
Известия вчера в 23:37
Политика
Путин уверен, что большинство россиян одобряют поправки в Конституцию
Президент Владимир Путин уверен, что подавляющее число граждан России одобряют предложенные поправки в Конституцию страны.
Вести.Ru вчера в 06:45
Кино
Киноакадемия изменила правила выбора номинантов на «Оскар»
На 94-ой церемонии «Оскар», которая пройдет в 2022 году, в номинации лучший фильм будут представлены 10 картин.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров
С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии.
Известия 12:19
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
Фигурное катание
Тренер Медведевой войдет в команду Кихиры
Японская фигуристка Рика Кихира заявила, что в ее тренерскую команду вошел канадский специалист Брайан Орсер.
Газета.Ru 05:22
Общество
В Великобритании официально отметили день рождения Елизаветы II
В Великобритании отметили день рождения королевы Елизаветы II.
Газета Metro 10:38
Экономика
Индия рассматривает Россию как крупнейшего партнера в энергетике
Россия - один из основных партнеров Индии в сфере энергетики, поставки из РФ помогут Дели решить масштабную задачу перевода транспорта на нетрадиционные источники энергии, заявил посол Индии в Москве Венкатеш Варма.
Интерфакс вчера в 07:51
Шоу-бизнес
Костюшкин упрекнул Собчак за шутку о его изнасиловании в детстве
Музыкант Стас Костюшкин ответил Ксении Собчак, которая в сатирическом ролике на YouTube припомнила его изнасилование в детстве.
Lenta.ru 11:55
Игры
Torchlight III внезапно вышла в раннем доступе Steam
Релиз Torchlight III планируется не только на ПК, но и на консолях.
Evo-rus.com 14:36
Общество
Скончался актер Сергей Масленников
Москва, 13 июня 2020, 20:08 — REGNUM Скончался известный российский актер Сергей Масленников.
REGNUM 13:08
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости вчера в 21:10
Происшествия
В Китае на шоссе взорвался бензовоз
На скоростном шоссе в китайской провинции Чжэцзян взорвался бензовоз. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Российская газета 08:51
Общество
Голикова рассказала о пике заражения коронавирусом в России
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала 11 мая пиком появления новых случаев коронавируса в России.
РИА Новости 05:33
Авто
Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail
Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня 03:17
Футбол
«Краснодар» с крупным счетом проиграл «Сочи» в товарищеском матче
Встреча, прошедшая на стадионе "Краснодара", завершилась со счетом 4:1 в пользу "Сочи".
РИА Новости 14:37
Происшествия
Боец Шлеменко обнаружил в Иртыше тело утонувшего мужчины
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в своем Instagram рассказал об обнаруженном им в Иртыше теле неизвестного утонувшего мужчины.
Lenta.ru 09:50
Политика
ООН установила происхождение ракет, атаковавших саудовские НПЗ
Крылатые ракеты, атаковавшие нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco, были «иранского происхождения».
Вечерняя Москва вчера в 04:17
Происшествия
В Воронеже иномарка сбила семью с ребенком на переходе
В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн 14:15
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка.
Ведомости 08:20
Общество
Правительство утвердило новые меры поддержки россиян
Правительство России утвердило новые меры поддержки жителей страны в период пандемии коронавирусной инфекции.
Петрозаводск говорит 11 июня в 12:31
Общество
Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту
Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН вчера в 04:33