Научный руководитель центра теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН Фазоил Атауллаханов в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что совместно с коллегами запустил исследование, методы которого сейчас в тестовом режиме применяются в 12 клиниках столицы.

с чего всё началось

Спасти жизни при тяжелой форме коронавирусной инфекции смогло бы подавление гиперактивации системы свертывания крови, работа которой приводит к образованию тромбов.

В РАН назвали способ спасать жизни при коронавирусе

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