Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ РАН назвали способ спасать жизни при коронавирусе

Спасти жизни при тяжелой форме коронавирусной инфекции смогло бы подавление гиперактивации системы свертывания крови, работа которой приводит к образованию тромбов.
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с чего всё началось

В РАН назвали способ не доводить пациентов до ИВЛ

Научный руководитель центра теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН Фазоил Атауллаханов в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что совместно с коллегами запустил исследование, методы которого сейчас в тестовом режиме применяются в 12 клиниках столицы.
Говорит Москва08:43

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Найден способ, как спасти пациента с COVID-19 от летального исхода

Народные новости13:31

В РАН назвали способ спасать жизни при коронавирусе

Lenta.ru10:15

Ученый назвал способ спасать жизни при коронавирусе

Профиль11:44

В РАН назвали способ спасать жизни при COVID-19

News.ru11:37

Назван способ спасти умирающего от COVID-19

Телеканал 360°10:58

В РАН назвали способ не попасть под ИВЛ при заражении коронавирусом

Московский Комсомолец11:48

В РАН назвали способ не доводить пациентов до ИВЛ

Говорит Москва08:43
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Кино

Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс

Evo-rus.com 07:15
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Путешествия

Ростуризм: другие страны не подтвердили готовность принимать россиян

Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
RT на русском 13:12
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Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

РИА Новости 10:56
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Политика

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия 12:47
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Армия и оружие

Трамп рассказал о создающихся в США гиперзвуковых ракетах

Вестник Кавказа 13:30
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Москва, 13 июня 2020, 21:44 — REGNUM Бывший глава Воздушно-десантных войск России генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за оскорбление десантников.
REGNUM 14:44
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Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП

Актер Михаил Ефремов записал виообращение, в котором принес извинения семье погибшего в ДТП Сергея Захарова и пообещал оказать помощь.
Известия вчера в 23:37
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Политика

Путин уверен, что большинство россиян одобряют поправки в Конституцию

Президент Владимир Путин уверен, что подавляющее число граждан России одобряют предложенные поправки в Конституцию страны.
Вести.Ru вчера в 06:45
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Кино

Киноакадемия изменила правила выбора номинантов на «Оскар»

На 94-ой церемонии «Оскар», которая пройдет в 2022 году, в номинации лучший фильм будут представлены 10 картин.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров

С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии.
Известия 12:19
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Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
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Фигурное катание

Тренер Медведевой войдет в команду Кихиры

Японская фигуристка Рика Кихира заявила, что в ее тренерскую команду вошел канадский специалист Брайан Орсер.
Газета.Ru 05:22
Общество

В Великобритании официально отметили день рождения Елизаветы II

В Великобритании отметили день рождения королевы Елизаветы II.
Газета Metro 10:38
Экономика

Индия рассматривает Россию как крупнейшего партнера в энергетике

Россия - один из основных партнеров Индии в сфере энергетики, поставки из РФ помогут Дели решить масштабную задачу перевода транспорта на нетрадиционные источники энергии, заявил посол Индии в Москве Венкатеш Варма.
Интерфакс вчера в 07:51
Шоу-бизнес

Костюшкин упрекнул Собчак за шутку о его изнасиловании в детстве

Музыкант Стас Костюшкин ответил Ксении Собчак, которая в сатирическом ролике на YouTube припомнила его изнасилование в детстве.
Lenta.ru 11:55
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Игры

Torchlight III внезапно вышла в раннем доступе Steam

Релиз Torchlight III планируется не только на ПК, но и на консолях.
Evo-rus.com 14:36
Общество

Скончался актер Сергей Масленников

Москва, 13 июня 2020, 20:08 — REGNUM Скончался известный российский актер Сергей Масленников.
REGNUM 13:08
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости вчера в 21:10
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Происшествия

В Китае на шоссе взорвался бензовоз

На скоростном шоссе в китайской провинции Чжэцзян взорвался бензовоз. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Российская газета 08:51
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Единоборства

Магомедшарипов назвал точную дату боя с Родригесом

Матч ТВ 09:11
Общество

Голикова рассказала о пике заражения коронавирусом в России

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала 11 мая пиком появления новых случаев коронавируса в России.
РИА Новости 05:33
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Авто

Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail

Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня 03:17
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Футбол

«Краснодар» с крупным счетом проиграл «Сочи» в товарищеском матче

Встреча, прошедшая на стадионе "Краснодара", завершилась со счетом 4:1 в пользу "Сочи".
РИА Новости 14:37
Происшествия

Боец Шлеменко обнаружил в Иртыше тело утонувшего мужчины

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в своем Instagram рассказал об обнаруженном им в Иртыше теле неизвестного утонувшего мужчины.
Lenta.ru 09:50
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Политика

ООН установила происхождение ракет, атаковавших саудовские НПЗ

Крылатые ракеты, атаковавшие нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco, были «иранского происхождения».
Вечерняя Москва вчера в 04:17
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Происшествия

В Воронеже иномарка сбила семью с ребенком на переходе

В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн 14:15
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Происшествия

Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка.
Ведомости 08:20
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Общество

Правительство утвердило новые меры поддержки россиян

Правительство России утвердило новые меры поддержки жителей страны в период пандемии коронавирусной инфекции.
Петрозаводск говорит 11 июня в 12:31
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Общество

Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту

Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН вчера в 04:33
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Фазоил Иноятович Атауллаханов
Советский и российский биофизик. Профессор МГУ имени М. В. Ломоносова и Московского физико-технического института, директор ЦТП ФХФ РАН, заведующий отделом биофизики ФНКЦ ДГОИ им. Рогачева. Член-корреспондент РАН по Отделению физиологических наук.
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