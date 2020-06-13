Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ РАН назвали способ спасать жизни при коронавирусе

Спасти жизни при тяжелой форме коронавирусной инфекции смогло бы подавление гиперактивации системы свертывания крови, работа которой приводит к образованию тромбов.
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с чего всё началось

В РАН назвали способ не доводить пациентов до ИВЛ

Научный руководитель центра теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН Фазоил Атауллаханов в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что совместно с коллегами запустил исследование, методы которого сейчас в тестовом режиме применяются в 12 клиниках столицы.
Говорит Москва08:43

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В РАН назвали способ спасать жизни при COVID-19

News.ru11:37

В РАН назвали способ не попасть под ИВЛ при заражении коронавирусом

Московский Комсомолец11:48

Ученый назвал способ спасать жизни при коронавирусе

Профиль11:44

Найден способ, как спасти пациента с COVID-19 от летального исхода

Народные новости13:31

Назван способ спасти умирающего от COVID-19

Телеканал 360°10:58

В РАН назвали способ спасать жизни при коронавирусе

Lenta.ru10:15

В РАН назвали способ не доводить пациентов до ИВЛ

Говорит Москва08:43
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Гаджеты

Samsung поможет своему конкуренту Huawei преодолеть американские санкции

Чтобы обойти санкции США против китайской компании, Samsung запустит в эксплуатацию производственную линию с голландскими и японскими компонентами, которая может производить микрочипы с использованием современной технологии 7-нм техпроцесса, в настоящее время недоступной для китайских производителей.
Evo-rus.com 14:31
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Игры

Все анонсы и трейлеры Summer of Gaming от IGN – День первый

Srnsk 11 июня в 05:24
Происшествия

Боец ММА Шлеменко вытащил из Иртыша тело утонувшего мужчины

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко рассказал о неприятном происшествии, которое произошло с ним во время отдыха на Иртыше.
Вечерняя Москва 11:28
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Кино

Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс

Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
Evo-rus.com 07:15
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
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Космос

Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо

Российская космическая астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне.
Московский Комсомолец 10 июня в 17:55
13
Общество

Жириновский предложил ввести зарплатный стандарт

Москва, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил установить зарплатный стандарт по всей России, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня.
REGNUM 02:33
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 19:47
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Авто

Составлен ТОП-5 кроссоверов, которые практически не ломаются

Журналисты авторитетного немецкого издания «AutoBild» составили пятерку самых надежных кроссоверов, способных без серьезных неисправностей преодолеть отметку в 100 тысяч километров пробега.
Daily-Motor.Ru 04:00
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Происшествия

Семья погибшего в ДТП Захарова не приняла извинения актера Ефремова

Семья погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова не приняла извинения актера Михаила Ефремова.
Известия 06:32
4,5K
Происшествия

Трех человек спасли из пятиметрового колодца в Магдагачинском районе

Огнеборцы ПЧ-33 поселка Магдагачи спасли из колодца трех человек. 13 июня около 15:00 им сообщили, что мужчины упали в старый колодец.
Телепорт 19:51
Общество

Топ-менеджера «дочки» Газпромбанка в Белоруссии обвинили в хищении

В отношении главы Могилевской областной дирекции Белгазпромбанка (входит в группу российского Газпромбанка) Сергея Кармызова возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал «Беларусь 1». Его обвиняют в хищении в особо крупном размере.
РБК 20:30
Здоровье

Назван средний возраст заболевших COVID-19 в Курганской области

Курган, 14 июня 2020, 01:57 — REGNUM В Курганской области средний возраст заболевших COVID-19 составляет 41 год.
REGNUM 18:57
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $39,5 за баррель

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,19%, до $39,47 за баррель по состоянию на 15:30 мск.
РБК 11 июня в 08:20
32
Общество

В Германии спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается

Evo-rus.com 02:20
34
Политика

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия 15:17
48
Единоборства

Костя Цзю высказался о критике Усика на Украине: «Это большой перебор»

Sport24.ru вчера в 03:54
Происшествия

Взрыв автоцистерны с газом в Китае: количество погибших растет

Количество погибших в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в провинции Чжэцзян на востоке Китая возросло до девяти, раненых — до 112.
Вести.Ru 09:18
64
Авто

В РФ стартовало производство новой версии Renault Logan

Оправдать наименование серии (Technology) должны информационно-развлекательный комплекс с mp3, USB, Bluetooth и 4 динамиками, многофункциональное рулевое колесо с кнопками, как правило, предлагающиеся во флагманских вариациях Logan.
CarsWeek.ru вчера в 01:45
32
Происшествия

Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца

Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.
РИА Новости 18:21
1
Происшествия

У берегов Камчатки перевернулся катер с людьми

Газета.Ru 19:52
2
Общество

Эксперты объяснили снижение смертности в России на фоне пандемии

У снижения смертности в апреле 2020 года в России есть несколько причин, одна из которых — меньшее количество летальных исходов от внешних причин, считает заведующая кафедрой статистики МИРЭА Екатерина Дарда.
РБК 20:01
Общество

Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
658
Авто

Российских водителей ждёт ряд нововведений с 1 июля

На территории Российской Федерации с 1 июля текущего года начинает действовать целый ряд новых правил, которые коснутся автомобилистов.
Новые автомобили 00:51
79
Армия и оружие

Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети

Evo-rus.com 14:11
12
Технологии

В Сети обнаружен простой способ смотреть бесплатно YouTube без рекламы

Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламу на Youtube.
Evo-rus.com вчера в 14:08
45
Происшествия

Код доступа: Юлия Латынина

С вами была Юлия Латынина и "Код доступа".
Эхо Москвы 16:45
Происшествия

В Лондоне задержали более 100 человек в ходе протестов

Больше 100 человек были задержаны во время протестных акций в центре Лондона в субботу, 13 июня, сообщил Скотленд-Ярд в своем Twitter.
Известия 20:00
Общество

Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых

В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК вчера в 13:21
206
Армия и оружие

Россия строит в Ливии «Хмеймим-2» — Anadolu

ИА Красная Весна 11:22
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Фазоил Иноятович Атауллаханов
Советский и российский биофизик. Профессор МГУ имени М. В. Ломоносова и Московского физико-технического института, директор ЦТП ФХФ РАН, заведующий отделом биофизики ФНКЦ ДГОИ им. Рогачева. Член-корреспондент РАН по Отделению физиологических наук.
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