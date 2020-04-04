Коронавирус
Газета.RuВ РАН не исключили, что коронавирус пришел в человечество навсегда
Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев допустил, что коронавирус COVID-19 пришел в человечество навсегда. Об этом он сказал в эфире канала "Россия-1". По его словам, коронавирусная инфекция "пришла в человеческую популяцию не на сегодня, не до лета, не до осени".
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Академик РАН: коронавирус нового типа пришел в человечество навсегда
Московский Комсомолецвчера в 18:17
Академик РАН считает, что коронавирус пришел в человечество навсегда
Комсомольская правдавчера в 17:58
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Здоровье
В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
Общество
В Китае объявили траур по жертвам коронавируса
Предстоящее 4 апреля станет днем общенациональной скорби по всем, кто погиб от коронавирусной инфекции Китайское информационное агентство «Синьхуа» также уточняет, что в этот день будут отдавать дань памяти врачам, которые пожертвовали своими жизнями ради борьбы с болезнью.
Политика
Трамп уволил генерального инспектора разведки из-за дела об импичменте
Аткинсон первым в США выразил обеспокоенность по поводу жалобы анонимного офицера разведки, касающейся телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского 25 июля прошлого года, что, в конечном счете, и привело к расследованию дела об импичменте, которое провалилось в сенате.
Наука
В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек
Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.
Общество
Россия приостанавливает авиасообщение для возвращения россиян
Россия в ночь на 4 апреля приостановит все международные рейсы для возвращения россиян, сообщают «Интерфакс», «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники.
Общество
Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье москвичам
В Ивановской области, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 13 заболевших COVID-19, один выздоровел; в Москве число случаев достигло 4149.
Политика
Трамп не исключил введения пошлин на нефть из Саудовской Аравии
Американский лидер Дональд Трамп не исключил введения пошлин на нефть из Саудовской Аравии. Об этом информирует РИА Новости.
Игры
IGN в июне проведёт свою E3 с анонсами от THQ Nordic, 2K, SEGA и других издателей
В шоу примут участие различные издатели, в том числе THQ Nordic, 2K Games, Square Enix, SEGA, Bandai Namco, Amazon, Google Stadia и Devolver Digital.
Здоровье
Леонид Рошаль дал советы по восстановлению лёгких после пневмонии
Ранее врач-пульмонолог Александр Пальман в беседе с «Говорит Москва» рассказал о первых симптомах пневмонии.
Религия
Патриарх Кирилл объехал Москву с иконой
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил объезд по Москве с молитвой об избавлении от "морового поветрия" - нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
Количество заболевших коронавирусом в Новосибирской области на 21:00 2 апреля: информация оперативного штаба
По данным оперативного штаба на 21:00 2 апреля, в Новосибирской области подтверждено десять случаев заражения коронавирусом.
Общество
В России за сутки заболели коронавирусом еще 601 человек
По состоянию на 10:30 утра 3 апреля, за сутки в России подтвердили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией в 32 регионах.
Происшествия
Первый липчанин наказан в суде за нарушение самоизоляции
Сегодня стало известно, что суд назначил ему наказание в виде предупреждения на первый раз.
Политика
Президент России объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля
Глава государства объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля.
Политика
Губернатор Камчатки подал в отставку
Позже президент Владимир Путин принял отставку Илюхина и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который занимал должность премьер-министра Якутии.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Здоровье
Описан сценарий распространения коронавируса в РФ
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, что эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию.
Гаджеты
AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта
В лидерах в очередной раз оказался OPPO Find X2 Pro, который набрал в бенчмарке 606 389 баллов.
Шоу-бизнес
Певица Pink заразилась коронавирусом
Новый тип коронавирусной инфекции диагностирован у американской певицы Pink. Об этом сама артистка рассказала в Twitter.
Экономика
Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты
Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
Экономика
Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России
Букмекерская контора «Фонбет» была включена в антикризисный список системообразующих российских компаний, чье финансовое состояние будет исследоваться российскими властями в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.
Космос
Что в США говорят о российских военных планах на космос
По мере развития Космических войск США, Россия продолжает укреплять свои собственные военные космические активы, пишет издание Defense News.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Экономика
Малый и средний бизнес получит право на отсрочку арендных платежей
Предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по оплате аренды коммерческих помещений.
Общество
Суд вернул москвичу иск, оспаривающий указ о введении режима изоляции
Мосгорсуд вернул иск жителя столицы Дмитрия Кисиева к правительству Москвы, в котором он оспаривал законность требований изоляции.
Здоровье
Российский врач назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом
Италия, где было зафиксировано много случаев заражения коронавирусом, совершила ошибки в борьбе и противодействии распространению нового коронавируса.
Общество
Россиянам разрешено посещать гипермаркеты и магазины вдали от дома
Ведомство призвало регионы страны разъяснить гражданам, что они имеют право в период самоизоляции посещать крупные магазины, ярмарки и рынки, а также находящиеся вдали от дома супермаркеты.
Общество
Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля
Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Общество
Посол РФ: Более двух тысяч россиян хотят вернуться из США в Россию
В Соединенных Штатах более 1,4 тысячи человек умерли за последние сутки от заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться во время пандемии
Роспотребнадзор поделился рекомендациями ВОЗ о том, как правильно питаться во время пандемии, особое внимание следует уделить планированию покупок.