Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев допустил, что коронавирус COVID-19 пришел в человечество навсегда. Об этом он сказал в эфире канала "Россия-1". По его словам, коронавирусная инфекция "пришла в человеческую популяцию не на сегодня, не до лета, не до осени".

В РАН не исключили, что коронавирус пришел в человечество навсегда

Общество В Китае объявили траур по жертвам коронавируса Предстоящее 4 апреля станет днем общенациональной скорби по всем, кто погиб от коронавирусной инфекции Китайское информационное агентство «Синьхуа» также уточняет, что в этот день будут отдавать дань памяти врачам, которые пожертвовали своими жизнями ради борьбы с болезнью.

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Наука В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.

Общество Россия приостанавливает авиасообщение для возвращения россиян Россия в ночь на 4 апреля приостановит все международные рейсы для возвращения россиян, сообщают «Интерфакс», «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники.

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Экономика Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.

Экономика Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России Букмекерская контора «Фонбет» была включена в антикризисный список системообразующих российских компаний, чье финансовое состояние будет исследоваться российскими властями в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.

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Общество Россиянам разрешено посещать гипермаркеты и магазины вдали от дома Ведомство призвало регионы страны разъяснить гражданам, что они имеют право в период самоизоляции посещать крупные магазины, ярмарки и рынки, а также находящиеся вдали от дома супермаркеты.