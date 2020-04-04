Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ РАН не исключили, что коронавирус пришел в человечество навсегда

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев допустил, что коронавирус COVID-19 пришел в человечество навсегда. Об этом он сказал в эфире канала "Россия-1". По его словам, коронавирусная инфекция "пришла в человеческую популяцию не на сегодня, не до лета, не до осени".
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Академик РАН: Новый коронавирус пришел к человечеству навсегда

РЕН ТВвчера в 18:07

Российский вирусолог поведал о «пришедшем навсегда» коронавирусе

Lenta.ruвчера в 18:53

Академик РАН не исключил, что COVID-19 пришла в человечество навсегда

RT на русскомвчера в 18:44

Академик РАН: коронавирус нового типа пришел в человечество навсегда

Московский Комсомолецвчера в 18:17

Академик РАН заявил о приходе коронавируса навсегда

Известиявчера в 19:50

Академик РАН считает, что коронавирус пришел в человечество навсегда

Комсомольская правдавчера в 17:58

Новый коронавирус пришел в человечество навсегда, заявил академик РАН

РИА Новостивчера в 17:33
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Здоровье

В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
ГТРК Марий Эл вчера в 09:39
Общество

В Китае объявили траур по жертвам коронавируса

Предстоящее 4 апреля станет днем общенациональной скорби по всем, кто погиб от коронавирусной инфекции Китайское информационное агентство «Синьхуа» также уточняет, что в этот день будут отдавать дань памяти врачам, которые пожертвовали своими жизнями ради борьбы с болезнью.
КМВ Новости вчера в 03:33
Политика

Трамп уволил генерального инспектора разведки из-за дела об импичменте

Аткинсон первым в США выразил обеспокоенность по поводу жалобы анонимного офицера разведки, касающейся телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского 25 июля прошлого года, что, в конечном счете, и привело к расследованию дела об импичменте, которое провалилось в сенате.
Российская газета 02:23
Наука

В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек

Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.
REGNUM 01:05
Общество

Россия приостанавливает авиасообщение для возвращения россиян

Россия в ночь на 4 апреля приостановит все международные рейсы для возвращения россиян, сообщают «Интерфакс», «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 09:28
Общество

Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье москвичам

В Ивановской области, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 13 заболевших COVID-19, один выздоровел; в Москве число случаев достигло 4149.
Ведомости вчера в 11:04
Политика

Трамп не исключил введения пошлин на нефть из Саудовской Аравии

Американский лидер Дональд Трамп не исключил введения пошлин на нефть из Саудовской Аравии. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 19:58
Игры

IGN в июне проведёт свою E3 с анонсами от THQ Nordic, 2K, SEGA и других издателей

В шоу примут участие различные издатели, в том числе THQ Nordic, 2K Games, Square Enix, SEGA, Bandai Namco, Amazon, Google Stadia и Devolver Digital.
Игромания.ру вчера в 18:28
Здоровье

Леонид Рошаль дал советы по восстановлению лёгких после пневмонии

Ранее врач-пульмонолог Александр Пальман в беседе с «Говорит Москва» рассказал о первых симптомах пневмонии.
Говорит Москва 02 апреля в 05:52
Религия

Патриарх Кирилл объехал Москву с иконой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил объезд по Москве с молитвой об избавлении от "морового поветрия" - нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 11:22
Общество

Количество заболевших коронавирусом в Новосибирской области на 21:00 2 апреля: информация оперативного штаба

По данным оперативного штаба на 21:00 2 апреля, в Новосибирской области подтверждено десять случаев заражения коронавирусом.
Сиб.фм 02 апреля в 10:53
Общество

В России за сутки заболели коронавирусом еще 601 человек

По состоянию на 10:30 утра 3 апреля, за сутки в России подтвердили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией в 32 регионах.
Городской репортер вчера в 03:57
Происшествия

Первый липчанин наказан в суде за нарушение самоизоляции

Сегодня стало известно, что суд назначил ему наказание в виде предупреждения на первый раз.
Kursk.com 02 апреля в 11:35
Политика

Президент России объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля

Глава государства объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля.
Злынковская газета Знамя 02 апреля в 10:12
Политика

Губернатор Камчатки подал в отставку

Позже президент Владимир Путин принял отставку Илюхина и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который занимал должность премьер-министра Якутии.
Медиазона 02 апреля в 18:09
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Здоровье

Описан сценарий распространения коронавируса в РФ

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, что эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию.
Моя Москва.онлайн вчера в 00:17
Гаджеты

AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта

В лидерах в очередной раз оказался OPPO Find X2 Pro, который набрал в бенчмарке 606 389 баллов.
Astera вчера в 16:48
Шоу-бизнес

Певица Pink заразилась коронавирусом

Новый тип коронавирусной инфекции диагностирован у американской певицы Pink. Об этом сама артистка рассказала в Twitter.
Известия 00:59
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM вчера в 02:45
Экономика

Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России

Букмекерская контора «Фонбет» была включена в антикризисный список системообразующих российских компаний, чье финансовое состояние будет исследоваться российскими властями в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.
Ридус вчера в 12:52
Космос

Что в США говорят о российских военных планах на космос

По мере развития Космических войск США, Россия продолжает укреплять свои собственные военные космические активы, пишет издание Defense News.
Газета.Ru вчера в 13:36
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Экономика

Малый и средний бизнес получит право на отсрочку арендных платежей

Предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по оплате аренды коммерческих помещений.
Ведомости вчера в 14:08
Общество

Суд вернул москвичу иск, оспаривающий указ о введении режима изоляции

Мосгорсуд вернул иск жителя столицы Дмитрия Кисиева к правительству Москвы, в котором он оспаривал законность требований изоляции.
ТАСС вчера в 11:18
Здоровье

Российский врач назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом

Италия, где было зафиксировано много случаев заражения коронавирусом, совершила ошибки в борьбе и противодействии распространению нового коронавируса.
Газета.Ru 01:22
Общество

Россиянам разрешено посещать гипермаркеты и магазины вдали от дома

Ведомство призвало регионы страны разъяснить гражданам, что они имеют право в период самоизоляции посещать крупные магазины, ярмарки и рынки, а также находящиеся вдали от дома супермаркеты.
Газета.Ru вчера в 12:28
Общество

Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля

Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Обозреватель Врн вчера в 13:40
Общество

Посол РФ: Более двух тысяч россиян хотят вернуться из США в Россию

В Соединенных Штатах более 1,4 тысячи человек умерли за последние сутки от заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом.
Российская газета 00:43
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться во время пандемии

Роспотребнадзор поделился рекомендациями ВОЗ о том, как правильно питаться во время пандемии, особое внимание следует уделить планированию покупок.
РИА Новости вчера в 21:38
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Зверев Виталий Васильевич
Советский и российский микробиолог, специалист в области молекулярной биологии и патогенных микроорганизмов, академик РАМН, академик РАН.
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