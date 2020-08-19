Очевидно почти, что это эскадрилья спутников Илона Маска, но хотелось бы знать: если он два дня назад снял, то нормально, если четыре — то непонятно. Потому что Маск запустил, по-моему, два дня назад очередную компанию этих спутников — 66 штук. Они пока вместе летают, потом разбегутся.