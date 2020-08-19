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Газета.Ru
Газета.Ru

В РАН объяснили происхождение снятых российским космонавтом объектов

Ранее российский космонавт Иван Вагнер опубликовал в Twitter видеозапись, на которой видны пять объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии. Космонавт передал информацию об объектах руководству "Роскосмоса".В источнике
Владимир Сурдинастроном
Очевидно почти, что это эскадрилья спутников Илона Маска, но хотелось бы знать: если он два дня назад снял, то нормально, если четыре — то непонятно. Потому что Маск запустил, по-моему, два дня назад очередную компанию этих спутников — 66 штук. Они пока вместе летают, потом разбегутся.
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Интерфакс

Эксперт счел увиденные с МКС неопознанные объекты космическим мусором

Интерфакс10:53
РИА Новости

В РАН объяснили происхождение снятых космонавтом загадочных объектов

РИА Новости12:33
Газета.Ru

В РАН объяснили происхождение снятых российским космонавтом объектов

Газета.Ru11:23
Телеканал 360°

Попавшим на видео космонавта странным объектам нашли объяснение

Телеканал 360°11:00
Lenta.ru

Снятые российским космонавтом НЛО объяснили

Lenta.ru10:34
ТАСС

Астроном объяснил происхождение неизвестных объектов, которые заснял космонавт с МКС

ТАСС11:14
BFM.ru

Космонавт заснял с борта МКС группу НЛО

BFM.ru07:48

Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии

Ранее, оценивая свои шансы на победу в президентских выборах, Трамп говорил, что непременно изберётся на второй срок, если на фоне пандемии коронавируса не будет проводиться голосование по почте.
Мир новостей07:13
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Раскрыт механизм заражения клеток человека коронавирусом SARS-CoV-2

Берлин, 19 августа 2020, 19:25 — REGNUM Группа германских ученых из Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL) в Гейдельберге, Института биофизики Макса Планка, Института Пауля Эрлиха и Франкфуртского университета Гете детально исследовала частицы коронавируса SARS-CoV-2 и выяснила механизм заражения клеток человека этим коронавирусом.
REGNUM12:25
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Белоруссия перебросила к границе с Польшей и Литвой ракеты и РСЗО

Как пояснил Хренин, группировку белорусских войск на Гродненском направлении (на границе с Польшей и Литвой) решено усилить за счет переброски туда дивизионов тактических ракет, систем залпового огня, беспилотников и средств ПВО.
Журналистская правда12:46
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Apple удалит из App Store профиль разработчика игр Epic Games

Представители Epic Games поделились новостью в Twitter, сообщив подписчикам, что Apple удалила Fortnite из своего магазина приложений и проинформировала их о том, в пятницу, 28 августа, она намерена прекратить действие всех учетных записей разработчиков.
Evo-rus.com08:05
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«Зенит» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч РПЛ

Футболисты московского ЦСКА Никола Влашич и Адольфо Гайч выйдут в стартовом составе команды на матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом", сообщается в микроблоге армейцев в Twitter.
РИА Новости11:49
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