В РАН объяснили происхождение снятых российским космонавтом объектов
Смотрите также
«Ожившая» ранее пациентка в курской больнице скончалась
Двух человек задержали у Минского тракторного завода
Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии
В Минск прибыл российский спецсамолет
Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата
Раскрыт механизм заражения клеток человека коронавирусом SARS-CoV-2
NASA предупредило о гигантской аномалии над Землей
Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей
Корабли ВМФ обеспечили охрану строящих «Северный поток — 2» судов
Дочь Легкоступовой заявила об угрозах со стороны мужа артистки
В Кремле заявили о попытках вмешаться в события в Белоруссии извне
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Лукашенко поручил силовикам не допускать беспорядков в Белоруссии
Первый канал представил наставников девятого сезона шоу «Голос»
Адвокат Ефремова допустил причастность к ДТП хакеров
Правительство РФ направит 3 млрд рублей на переобучение безработных
Apple удалит из App Store профиль разработчика игр Epic Games
ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
Украинский Кабмин второй раз вводит спецпошлины на российский дизель
В РАН объяснили происхождение снятых российским космонавтом объектов
ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей
Раскрыт механизм заражения клеток человека коронавирусом SARS-CoV-2
Корабли ВМФ обеспечили охрану строящих «Северный поток — 2» судов
Адвокат Ефремова допустил причастность к ДТП хакеров
Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата
СК Белоруссии проведет проверку после гибели третьего участника протестов
NASA предупредило о гигантской аномалии над Землей
Байден призвал провести честные выборы в Белоруссии
Ранее российский космонавт Иван Вагнер опубликовал в Twitter видеозапись, на которой видны пять объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии. Космонавт передал информацию об объектах руководству "Роскосмоса".В источнике
Очевидно почти, что это эскадрилья спутников Илона Маска, но хотелось бы знать: если он два дня назад снял, то нормально, если четыре — то непонятно. Потому что Маск запустил, по-моему, два дня назад очередную компанию этих спутников — 66 штук. Они пока вместе летают, потом разбегутся.
Подробнее о событии