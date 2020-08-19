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РИА Новости
РИА Новости

В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов

Эксперты сошлись во мнении, что загадочные объекты, снятые космонавтом Иваном Вагнером, могут быть связаны со SpaceX Илона Маска. Ранее в Twitter россиянин опубликовал кадры с неизвестными объектами, летящими в космосе.В источнике
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Телеканал 360°

Попавшим на видео космонавта странным объектам нашли объяснение

Телеканал 360°11:00
Интерфакс

Эксперт счел увиденные с МКС неопознанные объекты космическим мусором

Интерфакс10:53
РИА Новости

В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов

РИА Новости12:33
ТАСС

Астроном объяснил происхождение неизвестных объектов, которые заснял космонавт с МКС

ТАСС11:14
RT на русском

В РАН выдвинули две версии происхождения снятых с МКС объектов

RT на русском13:01
Газета.Ru

В РАН объяснили происхождение снятых российским космонавтом объектов

Газета.Ru11:23
BFM.ru

Космонавт заснял с борта МКС группу НЛО

BFM.ru07:48

Хуаньцю шибао (Китай): в Тайваньском проливе каждая сторона должна соблюдать принцип «не стрелять первым» (Хуаньцю шибао)

Поскольку растет риск того, что кто-то первым сделает непроизвольный выстрел, в сообщении тайваньской China Times цитируется источник, согласно которому тайваньские военные заявили на внутреннем заседании, что, если тайваньские пилоты первыми откроют огонь без получения прямого приказа от боевого авиационного командования, они будут привлечены к ответственности после приземления.
ИноСМИ05:00

В БСК рассказали о последствиях отказа от разработки шихана Куштау

Башкирская содовая компания (БСК) надеется, что ученые-геологи в рамках работы координационного совета по вопросу Куштау в Башкирии найдут альтернативный источник сырья для завода, иначе предприятию придется снизить мощность работы на 30% и "дотянуть" имеющее сырье только до 2026 года, заявил генеральный директор БСК Эдуард Давыдов.
РИА Новости14:16
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Монахинь из Среднеуральского монастыря перевели в другие обители

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл принял решение перевести монахинь, послушниц и священников Среднеуральского монастыря, захваченного лишенным сана схимонахом Сергием (Николаем Романовым), в другие обители, сообщили РИА Новости в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
РИА Новости13:56
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Раскрыт механизм заражения клеток человека коронавирусом SARS-CoV-2

Берлин, 19 августа 2020, 19:25 — REGNUM Группа германских ученых из Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL) в Гейдельберге, Института биофизики Макса Планка, Института Пауля Эрлиха и Франкфуртского университета Гете детально исследовала частицы коронавируса SARS-CoV-2 и выяснила механизм заражения клеток человека этим коронавирусом.
REGNUM12:25
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Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным попросил его передать канцлеру Германии Ангеле Меркель и другим странам Западной Европы просьбу не вмешиваться во внутренние дела республики, сообщила в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.
Ведомости07:52
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Белоруссия усилит группировку войск на границе с Польшей и Литвой

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отдал приказ усилить группировку на гродненском направлении дивизионами тактических ракет и систем залпового огня, а также отрядом беспилотников и средствами ПВО.
Lenta.ru12:43
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