Общество

РБКРБККлиматолог сообщил о завершении зимы в Москве

Зима в Москве закончилась, в столице начался период перехода в весну. Об этом заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, передает агентство «Москва».
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Климатолог: Зима в Москве закончилась и уже не вернется

Зима в столице закончилась и не вернется - начался переход в весну. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
Агентство Москвавчера в 05:16

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Москвичей предупредили о преждевременном окончании зимы

Мослентавчера в 08:18

Ученый объявил об окончании зимы в столичном регионе

Российская газетавчера в 07:10

Климатолог: Зима в Москве закончилась и уже не вернется

Моя Москва.онлайнвчера в 06:27

Зима в Москве закончилась

Molnet.ruвчера в 06:16

Климатолог сообщил, что зима в Москву уже не вернется

Вечерняя Москвавчера в 06:09

Климатологи заявили об окончании зимы в Москве

Москва 24вчера в 06:03

Климатолог: Зима в Москве закончилась и уже не вернется

Агентство Москвавчера в 05:16
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Общество

Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы

Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Российская газета вчера в 01:11
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Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме

ProstoProSport 13 февраля в 09:05
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Украина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море

"Обе стороны обеспокоены угрожающими действиями России в Черном море", – пишет он в своем Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 18:57
Экономика

Предложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта

Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручено обеспечить информирование граждан о льготных программах ипотеки.
Вести.Ru 03:20
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Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
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Свечников повторил достижение Ковальчука в НХЛ

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Спорт-Экспресс вчера в 23:44
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Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску

Газета.Ru вчера в 13:43
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Алиса Фрейндлих оценила размер своей пенсии

Lenta.ru 02:05
Происшествия

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Вести.Ru 01:58
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Крыму

РИА Новости 01:52
Происшествия

Задержан чиновник, разрешивший построить отели на берегу Байкала

Вести.Ru вчера в 00:48
Общество

Жителям Уханя ограничили перемещение между микрорайонами

Уточняется, что власти решили ограничить перемещение местных жителей между микрорайонами.
Газета.Ru 02:39
Биатлон

Биатлонистка Слепцова признана виновной в допинговом нарушении

Международный союз биатлонистов принял решение дисквалифицировать олимпийскую чемпионку по биатлону Светлану Слепцову на два года за нарушение антидопинговых правил.
Вести.Ru 02:17
Общество

Российские туристы покинули лайнер Westerdam в камбоджийском порту

Все семь российских туристов покинули круизный лайнер Westerdam.
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Шоу-бизнес

Собчак показала обнаженное фото с Глюкозой

Телеведущая Ксения Собчак поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных и «подарила» им обнаженное фото с певицей Глюкозой, поставив хештег «#моявалентинка».
iReactor вчера в 08:50
Кино

Названы актеры на роль Ламберта и Койона во втором сезоне «Ведьмака»

На сайте Redanian Intelligence появилась информация, что на роли ведьмаков Ламберта и Койона нашли актеров.
Live24 03:16
Общество

ГИБДД сможет аннулировать результаты техосмотра

Госавтоинспекция сможет аннулировать результаты техосмотра, если машина на него на самом деле не приезжала или прошла его с нарушениями.
Новая газета 12 февраля в 04:27
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали признаки недостатка воды в организме

Газета.Ru 00:59
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В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»

Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
Газета.Ru вчера в 17:58
Общество

Российские туристы покинули лайнер Westerdam в камбоджийском порту

Все семь российских туристов покинули круизный лайнер Westerdam.
Вести.Ru 00:33
Общество

Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек «Романы»

Российский певец Филипп Киркоров представил в сети новый трек "Романы" и опубликовал на YouTube клип на него.
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Армия и оружие

Вертолет Ка-52М может получить крылатую ракету с дальностью до 100 км

Новейший российский ударный вертолет Ка-52М получит на вооружение авиационную крылатую ракету с дальностью применения до 100 км, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Взгляд.ру 01:12
Политика

Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
REGNUM вчера в 19:26
Общество

ВВС США: ступень советской ракеты взорвалась на орбите

Газета.Ru вчера в 16:58
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Россиянка согласилась показать грудь в метро и получила кулаком в лицо

Жительницу Москвы в метро избил мужчина «на вид кавказской национальности» после того, как она показала грудь незнакомому пассажиру метро.
Lenta.ru вчера в 07:28
Футбол

«Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках

«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.
РБК вчера в 13:40
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Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
Известия вчера в 06:50
Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей

Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Вечерний курьер вчера в 09:58
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Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
РИА Новости вчера в 12:25
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