с чего всё началось

Начатая в 2013 году реформа РАН негативно отразилась на состоянии российской науки, считает большинство академиков, заявил президент Академии Александр Сергеев. «Оказалось большинство респондентов считают, что за прошедшее время положение дел в науке ухудшилось», — цитирует Сергеева «РИА Новости».

Политика Пушков высмеял создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высмеял появление группы "Балтик плюс", созданной в ПАСЕ с целью противодействия России.

Культура В Свердловской области открылось шесть виртуальных концертных залов Заместитель губернатора региона Павел Креков напомнил, что проект по созданию виртуальных концертных залов в Свердловской области реализуется с 2009 года.

Происшествия Суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева В условно-досрочном освобождении (УДО) отказано Александру Протасовицкому, который был осуждён вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

Политика Тимошенко увидела в «формуле Штайнмайера» угрозу Украине Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко прокомментировала подписание участниками контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе "формулы Штайнмайера".

Экономика В России могут появиться частные судебные приставы В ближайшее время в России могут появиться частные судебные приставы, которые будут заниматься исключительно корпоративными разбирательствами.

Футбол Доменико Тедеско может возглавить «Спартак» 34-летний Тедеско получил широкую известность благодаря работе в "Шальке", который возглавил в 2017 году, сменив на посту главного тренера команды из Гельзенкирхена Маркуса Вайнцирля.

Политика Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.

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Происшествия В Ставрополе скорая оставила пенсионера с инсультом на улице Минздрав Ставропользя начал проверку после видео, где пенсионера с инсультом оставили на улице сотрудники скорой помощи.

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Авто Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой По мнению специалистов издания Car.ru, на деле все наоборот: ежедневный прогрев двигателя перед началом движения буквально «убивает» его, так как в это же время горит не только топливо, но и смазочные материалы (в том числе моторное масло), осевшие в цилиндрах после излишнего впрыска.

Происшествия Во Владивостоке пассажир трамвая насмерть забил кондуктора арматурой "1 октября 2019 на конечной остановке на улице Сахалинская в трамвае неизвестный мужчина напал на кондуктора - женщину 1965 года рождения, нанес ей несколько ударов по голове металлическим прутом и скрылся", - говорится в сообщении.

Недвижимость Эксперты назвали районы Москвы с самой низкой себестоимостью квартир Ожидаемо, дороже всего обходится строительство домов в Центральном административном округе — 112,6 тыс. руб. за 1 кв. м, дешевле всего в Новомосковском — 53,2 тыс. руб. Средняя себестоимость жилья в столице составляет, по версии PwC, 79,6 тыс руб. Как считали В своих расчетах аналитики PwC учитывали стоимость строительных материалов и услуг, а также расценки на землю.

Происшествия Туриста из РФ задержали в Таиланде из-за сувенирных банкнот Российский гражданин был задержан полицией Таиланда после того, как подарил местным жителям игрушечные деньги.

Наука Женский оргазм появился в процессе эволюции К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.

Происшествия В отношении экс-министра соцполитики Красноярского края возбудили дело В отношении экс-министра социальной политики Красноярского края Галины Пашиновой возбудили уголовное дело.

Происшествия Полицейский в Гонконге ранил демонстранта из огнестрельного оружия Один из участников протестных акций в Гонконге госпитализирован с огнестрельным ранением, полученным после столкновения с полицейскими.

Здоровье Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.

Политика Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.

Политика МИД Австралии заявил, что помощь США по «делу» Мюллера в интересах страны Помощь австралийских властей Вашингтону в сборе информации о "российском расследовании" спецпрокурора США Роберта Мюллера входит в интересы страны, она помогает своему "самому важному" союзнику, заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн.

Происшествия Экс-замглавы спецуправления МЧС покончил с собой в Подмосковье Бывший заместитель начальника специального управления №100 МЧС России Олег Жуков совершил самоубийство в Подмосковье.

Шоу-бизнес Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин 25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.