Политика

Газета.RuГазета.RuВ РАН одобрили присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам

Российская академия наук (РАН) одобрила присвоение звания "Город трудовой доблести" 20 российским городам, передает ТАСС. Академик-секретарь отделения историко-филологических наук РАН Валерий Тишков рассказал, что академия провела специальную экспертизу, к которой были привлечены четыре института.
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Глеб Никитин
Это дань памяти и уважения тем, кто в годы войны трудился на горьковских заводах, сельским труженикам, врачам и медсестрам, работавшим в эвакуационных госпиталях. Без них не было бы Великой Победы, не было бы России и Нижнего Новгорода.
— Глеб Никитин, российский политикREGNUM 09:21

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