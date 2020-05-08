Коронавирус
RT на русскомВ РАН рассказали об обработке продуктов для профилактики коронавируса
Все продукты, приобретённые в супермаркетах и на рынках, рекомендуется обрабатывать дезинфицирующими средствами с высоким процентом спирта для профилактики коронавируса, сообщила ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко.
Читать в источнике
Оценить56
с чего всё началось
Хлорсодержащие средства используются для обработки поверхностей, а также дверных ручек. Кроме того, средство с хлором нужно убрать через полчаса после нанесения. По словам Поддубко, фрукты и овощи нужно обязательно мыть почти горячей водой, так как вирус не выдерживает более 40 градусов.РИА Новостивчера в 21:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Специалисты рассказали, чем можно и чем нельзя обрабатывать принесенные из магазина продукты
Комсомольская правдавчера в 22:21
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 00:20, Ашберн
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Известия вчера в 23:04
Общество
В Британии подтверждают «расовую теорию» смертности от коронавируса
Полная статистика по расовому составу заболевших и умерших от Covid-19 американцев пока отсутствует, однако, например, по информации из штата Иллинойс, понятно, что от коронавируса чернокожие страдают заметно сильнее.
Евразия Daily вчера в 07:29
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Общество
В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая
В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
Говорит Москва вчера в 05:29
Общество
В России может не быть пика распространения коронавируса
Роспотребнадзор сообщил о возможном отсутствии пика распространения коронавируса в России.
9111.ru вчера в 08:54
Кино
Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями
Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют в новой киноадаптации комикса «Тяжелая ноша».
Культуромания вчера в 06:41
Происшествия
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Российская газета вчера в 05:00
Политика
Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для России
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума, на котором больше 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение.
РБК вчера в 22:31
Общество
Коронавирус нашли в 12 городах и районах Самарской области
На сегодняшний день в Самарской области только два города, где пока на зафиксировано случаев коронавируса.
КТВ-Луч вчера в 13:12
Политика
Мадуро назвал причастных к организации попытки вторжения в Венесуэлу
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что временный поверенный в делах США в отделе по делам Венесуэлы американского посольства в Колумбии Джеймс Стори причастен к организации неудачной попытки вторжения в Боливарианскую Республику наёмных боевиков.
RT на русском вчера в 21:57
Экономика
Путин поддержал планы РЖД выпустить бессрочные облигации
Глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что госкомпания планирует сохранить инвестпрограмму 2020 года в размере минимум 620 млрд рублей - и не за счет федерального бюджета, а посредством бессрочных облигаций.
Российская газета вчера в 10:25
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru вчера в 14:38
Кино
Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для «Венома»
Цифровой художник под ником spdrmnkyxxiii изобразил на новом арте актера Вуди Харрельсона в образе злодея Карнажа.
Piter.tv вчера в 06:00
Здоровье
В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
Число случаев коронавируса в Приморье достигло 763, за сутки заболевание выявили еще у 36 человек, сообщило правительство региона.
РИА Новости вчера в 22:33
Кино
Появились первые кадры из боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон
News.ru вчера в 10:44
Общество
В Якутии за сутки коронавирусом заболели 52 человека
В Якутии за сутки выявлено 52 человека с диагнозом коронавирус. 43 случая зафиксировано в Якутске – 34 из них студенты СВФУ.
Аргументы и Факты - Якутия вчера в 22:36
Авто
Geely назвала рублевую цену самого дешевого Coolray
В России стартовали продажи базовой версии кроссовера Coolray – Comfort, стоимость которой стартует с 1,09 млн руб. Для сравнения, минимальная цена конкурента "китайца", Kia Seltos, начинается от 1,12 млн руб. Таким образом, теперь россиянам доступны четыре комплектации Coolray: Comfort, Luxury, Flagship и Flagship Sport.
Авторамблер 06 мая в 09:39
Наука
Сверхмощные лазеры — 2070
Троицкий вариант — Наука 06 мая в 12:47
Общество
Рабочий день для сотрудников на удаленке предлагают нормировать в РФ
Во время весенней думской сессии депутаты рассмотрят предлагаемые "Еиной Россией" поправки для внесения в Трудовой кодекс. которые бы нормировали рабочий день для сотрудников, работающих в адаленном режиме.
РЕН ТВ вчера в 17:20
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь
Россиянам при выходе из дома во время режима самоизоляции следует носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации, говорится в рекомендациях Судебно-экспертной палаты (СЭП) России.
Взгляд.ру вчера в 14:17
Происшествия
СМИ пишет о «тайной связи» гибели Босова и задержания Быкова
Утверждается, что Босов и Быков были связаны по бизнесу в сфере природных ресурсов, который оба строили в 1990-х годах.
РИА Новости вчера в 18:47
Общество
СМИ предупредили о возможной продаже Пекином части госдолга США
В качестве ответа на обвинения в распространении COVID-19 Китай может продать часть госдолга США и тем самым обвалить курс доллара, предупреждает издание South China Morning Post (SCMP).
Известия вчера в 20:41
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в регионах
По прогнозу Романа Вильфанда, жаркая погода сохранится в этих регионах на ближайшие пять дней.
Рифей-Пермь вчера в 02:40
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 06 мая в 11:14
Общество
Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ 06 мая в 09:35
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец вчера в 06:36
Политика
Как США пересматривают роль СССР в победе над нацистской Германией
RT на русском 00:00
Общество
В Новой Москве снесли съёмочную площадку «Дома-2»
Для съёмок шоу власти выделили новый участок.
Говорит Москва 06 мая в 11:57
Общество
СМИ узнали о переходе судов на обычный график работы после 11 мая
Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
РБК вчера в 20:44
Общество
Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
Аргументы недели вчера в 00:43