В Москве начали проводить тест на антитела к новому коронавирусу, который позволит не только понять, как в популяции вырабатывается иммунитет к инфекции, но и определить потенциальных доноров плазмы для заражённых пациентов.

с чего всё началось

Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее. О своих прогнозах он рассказал "Парламентской газете". Он считает, что вторая волна захлестнет мир, если специалисты не создадут вакцину от вируса.

В РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса

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