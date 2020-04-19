Коронавирус
Газета.RuВ РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса
Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее. О своих прогнозах он рассказал "Парламентской газете". Он считает, что вторая волна захлестнет мир, если специалисты не создадут вакцину от вируса.
Читать в источнике
Оценить1,3K
с чего всё началось
В Москве начали проводить тест на антитела к новому коронавирусу, который позволит не только понять, как в популяции вырабатывается иммунитет к инфекции, но и определить потенциальных доноров плазмы для заражённых пациентов.Парламентская газета17 апреля в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:25, Ашберн
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 12:13
Общество
Чубайс предупредил о «душераздирающем» периоде пандемии в России
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс считает, что пик эпидемии коронавируса в РФ наступит примерно через 10-15 дней.
Московский Комсомолец 12:03
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 740 тыс
Число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах превысило 740,1 тыс. человек, следует из данных служб здравоохранения США.
Взгляд.ру 13:16
Общество
Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом
Генконструктор пилотируемых программ России, генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 13:08
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
Экономика
Самый богатый депутат Заксобрания стал беднее на 23 процента
Гендиректор ОАО «Восход» — КРЛЗ Николай Шмаков по итогам 2019 года остался самым состоятельным депутатом Законодательного собрания Калужской области.
Kaluga24.tv 08:53
Здоровье
Врач развеял популярные мифы об алкоголе
Профессор кафедры клинической медицины в Орхусском университете и главный врач в Диабетическом центре Стено при Орхусской университетской больнице Йенс Мельгор Бруун в беседе с изданием Jyllands-Posten развеял популярные мифы об алкоголе.
РИА Новости 06:38
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
Шоу-бизнес
Прилучный попросил не вмешиваться в их с Муцениеце отношения
Актер Павел Прилучный не стал отвечать на вопрос об избиении своей жены, актрисы Агаты Муцениеце.
Газета.Ru 12:55
Общество
В Подмосковье больше всего зараженных коронавирусом выявили в Одинцово
Самое большое число зараженных отмечается в Одинцово – 288 человек.
Газета.Ru 12:33
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
Транспорт
Автолюбителям столицы объяснили алгоритм получения цифрового пропуска
Если при проверке в городе номера машины не окажется в базе, то автомобилисту будет выписан штраф в размере 5 тысяч рублей.
РИАМО 12:31
Происшествия
В Канаде задержали мужчину, стрелявшего по людям
Полиция канадской провинции Новая Шотландия заявила, что задержала мужчину, открывшего огонь по людям в городе Портапик.
РИА Новости 12:52
Футбол
В «Тоттенхэме» оценили возможность перехода Дзюбы в английский клуб
Директор по развитию английского "Тоттенхэма" Роман Дубов оценил возможность перехода форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбы в английский клуб, передает "Матч ТВ".
Газета.Ru 11:43
Политика
Путин продлил сроки действия паспортов и водительских прав
Указ о признании действительными паспортов и водительских удостоверений граждан РФ, срок действия которых кончался с 1 февраля по 15 июля 2020 года, подписал президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 07:27
Здоровье
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 14:16
Здоровье
В онкоотделении ДРКБ в Казани повысили меры защиты
В Детской республиканской клинической больнице были приняты дополнительные усиленные меры защиты от новой коронавирусной инфекции в онкогематологическом отделении, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.
Московский Комсомолец 11:00
Политика
Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса
Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане.
РИА Новости 13:05
Шоу-бизнес
О состоянии Надежды Бабкиной рассказал ее гражданский муж-ижевчанин
О состоянии Надежды Бабкиной рассказал ее гражданский муж-ижевчанин.
Izhlife 07:57
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия 17 апреля в 22:33
Религия
Полиция прервала крестный ход в Петербурге
Эхо Москвы 11:07
Гаджеты
Эксперты сравнили быстродействие OnePlus 8 Pro с Samsung Galaxy S20 Ultra и iPhone 11 Pro Max
Эксперты YouTube-канала, зарегистрированного под именем Nick Ackerman, сравнили быстродействие OnePlus 8 Pro с двумя другими моделями смартфонов – iPhone 11 Pro Max и Samsung Galaxy S20 Ultra.
OAnews 11:18
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК 12:25
Хоккей
Панарин рассказал о границах благотворительности
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 16:14
Общество
Ozon начал продавать медицинские услуги с теста на коронавирус
Ozon ‒ третий по выручке интернет-магазин в России после Wildberries и «Ситилинка», по данным Data Insight за 2019 г. Ozon начал продвигать медицинские услуги с теста на коронавирус ‒ такой баннер размещен на стартовой странице приложения онлайн-магазина.
Ведомости 09:21