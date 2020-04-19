Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса

Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее. О своих прогнозах он рассказал "Парламентской газете". Он считает, что вторая волна захлестнет мир, если специалисты не создадут вакцину от вируса.
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с чего всё началось

Что представляет собой тест на антитела к коронавирусу

В Москве начали проводить тест на антитела к новому коронавирусу, который позволит не только понять, как в популяции вырабатывается иммунитет к инфекции, но и определить потенциальных доноров плазмы для заражённых пациентов.
Парламентская газета17 апреля в 17:01

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Иммунолог предсказал мощность второй волны эпидемии в России

Ёлдаш03:28

Предсказана мощность второй волны эпидемии коронавируса

Lenta.ru00:56

Академик РАН оценил вероятность второй волны эпидемии коронавируса

РБК01:58

Академик РАН предсказал вторую волну коронавируса

URA.Ru01:37

Эксперт рассказал, какой мощности может быть вторая волна эпидемии коронавируса

АБН02:05

Академик РАН рассказал о возможной мощной второй волне коронавируса

Московский Комсомолец00:58

Академик РАН оценил мощность второй волны эпидемии коронавируса

РИА Новости04:26
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 05:45, Ашберн
Общество

За сутки в России подтверждено 6060 случаев COVID-19 в 78 регионах

За сутки в России подтверждено 6060 случаев COVID-19 в 78 регионах.
Российская газета 04:11
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Общество

Малайзийский «Боинг» над Донбассом сбила ракета с «пластилиновой» начинкой

Командир находился буквально в двух метрах от центра взрыва бука (по утверждению голландцев).
Комсомольская правда вчера в 15:38
Общество

В Воронежской области коронавирусом заболели еще 26 человек

19 апреля областные власти сообщили о 26 новых зараженных коронавирусом в нашем регионе. Это воронежцы в возрасте от 8 до 93 лет.
КП - Воронеж 04:29
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Политика

Путин: ситуация с коронавирусом находится под полным контролем

Ситуация в России с пандемией вируса COVID-19 находится под контролем властей, заявил президент Владимир Путин в своем поздравлении православных христиан с Пасхой.
Коммерсантъ 02:43
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Общество

В Москве число бессимптомных носителей коронавируса увеличилось до 60%

У 60% заразившихся коронавирусом COVID-19 пациентов в Москве заболевание проходит бессимптомно, неделю назад таких было около 40%, сообщил руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Коммерсантъ вчера в 18:28
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Здоровье

В Челябинской области подтверждены 83 случая заболевания коронавирусом

Резко увеличилось число заражённых коронавирусом в Челябинской области. О новых случаях сообщили в Минздраве региона.
Pchela.News 02:17
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Общество

Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве во второй половине следующей недели температура воздуха может повыситься до + 13 ° С. Об этом информирует ТАСС.
RT на русском 00:14
Здоровье

Тяжело больной коронавирусом омич начал дышать самостоятельно

Как рассказала министр здравоохранения региона Ирина Солдатова, пациент, который долгое время находился в тяжелом состоянии и был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, начал дышать самостоятельно.
НГС55 05:40
Общество

Скончался заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы

Вечерняя Москва вчера в 08:48
2,7K
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 17 апреля в 09:30
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Происшествия

Первый ребенок в Новосибирской области заразился коронавирусом

Оперативный штаб утром в субботу, 18 апреля сообщил о выявлении еще 10 человек в Новосибирской области, инфицированных коронавирусом.
Kursk.com вчера в 03:22
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Происшествия

Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке

Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM вчера в 16:18
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Экономика

WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса

Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
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Общество

Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России

Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
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Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия 17 апреля в 22:33
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Религия

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
МонаВиста вчера в 17:01
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Общество

В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России зафиксировано 6060 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service 04:17
Происшествия

Трое умерших от коронавируса в Пензе имели сопутствующие заболевания

ГТРК Пенза 05:37
Общество

Прилетевших в Екатеринбург из Таиланда отправили в обсерватор

Екатеринбург, 19 апреля 2020, 11:09 — REGNUM Прибывшие спецрейсом из Таиланда в Екатеринбург граждане России отправлены в обсерватор.
REGNUM 04:09
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Игры

Авторы NieR Re[in]carnation показали двухминутную пробежку героини

Работает над ней студия Applibot, известная по Seven's Code и Blade XLord.
Игромания.ру вчера в 07:52
Общество

В Ростовской области коронавирус обнаружили еще у 35 человек

По информации Роспотребнадзора, на 11:10, воскресенья, 19 апреля на территории Ростовской области зафиксировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:26
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Шоу-бизнес

Прилучный ответил на обвинения в избиении Муцениеце

РИА Новости 05:35
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Общество

В Татарстане выявлены очередные 16 случаев заражения коронавирусом

По данным оперативного штаба в Татарстане подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.
Kazanfirst.ru вчера в 03:43
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Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
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Общество

В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
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Общество

Коронавирус поражает в Мордовии целые семьи

В настоящее время фиксируется уже много ситуаций, когда заболевание подтверждается у членов одной семьи, одновременно у трех-четырех человек.
Вечерний Саранск вчера в 05:41
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Космос

Орбиту МКС скорректировали перед пуском ракеты Победы

Вести.Ru 05:15
6
Футбол

Пятилетний фанат «Лидса» предложил другому клубу деньги за игрока

Пятилетний фанат английского "Лидса" Дэниел Отен попросил клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Брайтон энд Хоув Альбион" оставить в его любимой команде защитника Бена Уайта.
Газета.Ru 04:59
Здоровье

Онищенко рассчитал сроки снятия карантина

Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
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Сергей Артурович Недоспасов
Биолог
Советский и российский биолог, специалист в области молекулярной биологии и генетики, иммунологии и биотехнологии. Доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН по специальности «биотехнологии», академик РАН по специальности «физико-химическая биология».
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