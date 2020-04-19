Коронавирус
Дни24В РАН спрогнозировали мощность второй волны пандемии коронавируса
Многие медики по всей стране не исключают возможности второй волны пандемии коронавируса. Ученым из РАН удалось спрогнозировать мощность подобного распространения и его предпосылки.
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с чего всё началось
В Москве начали проводить тест на антитела к новому коронавирусу, который позволит не только понять, как в популяции вырабатывается иммунитет к инфекции, но и определить потенциальных доноров плазмы для заражённых пациентов.Парламентская газета17 апреля в 17:01
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Транспорт
Водителей без пропусков оштрафуют с помощью камер
С 22 апреля для контроля передвижения автомобилей граждан и оформления цифровых пропусков начнут применять систему фотовидеофиксации нарушений (состоит из 2,5 тыс. камер).
Коммерсантъ вчера в 17:00
Экономика
Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК 16 апреля в 14:32
Общество
Ozon начал продавать тесты на коронавирус в Москве
Онлайн-ритейлер Ozon начал продавать услуги по тестированию на коронавирус, ими можно воспользоваться в Москве.
Коммерсантъ 13:20
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Кино
Назван новый лидер команды Мстителей в фильмах Marvel
Следующим лидером новой команды Мстителей в экранизациях комиксов Marvel станет Капитан Марвел.
Kinonews.ru вчера в 16:57
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Происшествия
Машину разорвало на две части в ДТП на Суздальском проспекте
Днем в воскресенье, 19 апреля, на пересечении Суздальского проспекта и проспекта Культуры произошло серьезное ДТП.
Телеканал Санкт-Петербург 09:46
Шоу-бизнес
Mash: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Состояние известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирован рак головного мозга, начало улучшаться, врачи снова приступили к активному лечению звезды, сообщает Telegram-канал Mash.
Live24 06:12
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Гаджеты
Параметры и фото смартфонов Huawei нового поколения попали в сеть
Судя по выложенным скриншотам с техническими параметрами смартфонов, модели Nova 7 и 7 Pro получили восьмиядерный процессор Kirin 985 5G, а модель Nova 7 SE — более скромный Kirin 820.
ИА Красная Весна 15:29
Авто
В ГИБДД названы самые непопулярные автомобили в России
По данным ГИБДД РФ, в первом квартале 2020 года зарегистрировано 368 956 новых автомобилей, что на 16,2% или на 30 тыс. экземпляров больше показателя годичной давности.
32CARS.ru вчера в 01:27
Общество
Ситуация с коронавирусом в Петербурге отстает от столицы на две недели
Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в интервью 78 каналу рассказал, что ситуация с коронавирусом в Петербурге отстает от московской на две-три недели.
Piter.tv 15:50
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Общество
В США от коронавируса скончались больше 40 тысяч человек
В США от коронавируса умерли больше 40 тысяч человек.
Газета.Ru 15:27
Авто
GM-АвтоВАЗ получил новое название
Как отмечается в пресс-службе компании, «новое название отражает принадлежность предприятия к Группе «АвтоВАЗ», и находится в логике нейминга 100% дочерних структур Группы».
Тарантас Ньюс 16 апреля в 04:47
Авто
Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом
Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс вчера в 05:45
Армия и оружие
Секреты С-350 «Витязь» показали на видео
Работу новейшей российской ЗРС-350 "Витязь" показали на видео.
Российская газета 12:19
Политика
Путин поздравил россиян с Пасхой
Президент России Владимир Путин в поздравления с Пасхой обратился к россиянам.
РИА Новости 05:28
Политика
В Грузии опасаются удара России из Абхазии
Эксперт Гоча Гварамия считает ситуацию опасной, поскольку, по его словам, буквально вслед за выступлением представителя МИД РФ, стало известно об «отправке в оккупированную Абхазию подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота».
Независимая газета 12:58
Шоу-бизнес
Тимати ответил на вызов Ивлеевой
RuNews24.ru 11:39
Общество
Москвичи получили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков
Некоторые владельцы разовых цифровых пропусков в Москве, у которых уже истек срок действия, могли получить ошибочное сообщение об аннулировании, созданное по шаблону для рабочих пропусков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
РИА Новости 15:39
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
"Северный поток-2" построен на 93,5%. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что "Академик Черский" подойдет для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время.
Вести.Ru 13:45
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Авто
АвтоВАЗ запустил онлайн-продажи автомобилей
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», для заказа и приобретения доступны все модели LADA из наличия у официальных дилеров.
Автоновости дня 16 апреля в 05:00
Киберспорт
Virtus.pro победила OG в финале ESL One Los Angeles 2020
Metaratings 15:55
Здоровье
На Кубани выявили 48 новых случаев коронавируса
Еще девять случаев подтвердились в Кореновске, шесть пациентов с коронавирусом выявили в Ейске, 5 – в Сочи, по два случая COVID-19 подтвердились в Туапсе, Щербиновском и Староминском районах.
Деловая газета. Юг 04:29