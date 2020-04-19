В Москве начали проводить тест на антитела к новому коронавирусу, который позволит не только понять, как в популяции вырабатывается иммунитет к инфекции, но и определить потенциальных доноров плазмы для заражённых пациентов.

с чего всё началось

Многие медики по всей стране не исключают возможности второй волны пандемии коронавируса. Ученым из РАН удалось спрогнозировать мощность подобного распространения и его предпосылки.

В РАН спрогнозировали мощность второй волны пандемии коронавируса

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