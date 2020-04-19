Коронавирус

Дни24Дни24В РАН спрогнозировали мощность второй волны пандемии коронавируса

Многие медики по всей стране не исключают возможности второй волны пандемии коронавируса. Ученым из РАН удалось спрогнозировать мощность подобного распространения и его предпосылки.
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с чего всё началось

Что представляет собой тест на антитела к коронавирусу

В Москве начали проводить тест на антитела к новому коронавирусу, который позволит не только понять, как в популяции вырабатывается иммунитет к инфекции, но и определить потенциальных доноров плазмы для заражённых пациентов.
Парламентская газета17 апреля в 17:01

Подробнее о событии

Сделано заявление о второй волне коронавируса в мире

ТВ Центр09:44

Профессор РАН спрогнозировал масштаб второй волны коронавируса

РИА Новости10:01

Предсказана мощность второй волны эпидемии коронавируса

Lenta.ru00:56

Академик РАН оценил вероятность второй волны эпидемии коронавируса

РБК01:58

Академик РАН предсказал вторую волну коронавируса

URA.Ru01:37

Академик спрогнозировал масштаб второй волны коронавируса

Известия01:09

Иммунолог предсказал мощность второй волны эпидемии в России

Ёлдаш03:28
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:30, Ашберн
Транспорт

Водителей без пропусков оштрафуют с помощью камер

С 22 апреля для контроля передвижения автомобилей граждан и оформления цифровых пропусков начнут применять систему фотовидеофиксации нарушений (состоит из 2,5 тыс. камер).
Коммерсантъ вчера в 17:00
16
Экономика

Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК 16 апреля в 14:32
823
Общество

Ozon начал продавать тесты на коронавирус в Москве

Онлайн-ритейлер Ozon начал продавать услуги по тестированию на коронавирус, ими можно воспользоваться в Москве.
Коммерсантъ 13:20
56
Общество

Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России

Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
239
Общество

В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения

С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
371
Общество

В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
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Кино

Назван новый лидер команды Мстителей в фильмах Marvel

Следующим лидером новой команды Мстителей в экранизациях комиксов Marvel станет Капитан Марвел.
Kinonews.ru вчера в 16:57
33
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
3,3K
Политика

Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
3K
Происшествия

Машину разорвало на две части в ДТП на Суздальском проспекте

Днем в воскресенье, 19 апреля, на пересечении Суздальского проспекта и проспекта Культуры произошло серьезное ДТП.
Телеканал Санкт-Петербург 09:46
12
Шоу-бизнес

Mash: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку

Состояние известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирован рак головного мозга, начало улучшаться, врачи снова приступили к активному лечению звезды, сообщает Telegram-канал Mash.
Live24 06:12
112
Общество

Что ждет Россию: предсказание советского астролога

После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
2
Гаджеты

Параметры и фото смартфонов Huawei нового поколения попали в сеть

Судя по выложенным скриншотам с техническими параметрами смартфонов, модели Nova 7 и 7 Pro получили восьмиядерный процессор Kirin 985 5G, а модель Nova 7 SE — более скромный Kirin 820.
ИА Красная Весна 15:29
Авто

В ГИБДД названы самые непопулярные автомобили в России

По данным ГИБДД РФ, в первом квартале 2020 года зарегистрировано 368 956 новых автомобилей, что на 16,2% или на 30 тыс. экземпляров больше показателя годичной давности.
32CARS.ru вчера в 01:27
65
Общество

Ситуация с коронавирусом в Петербурге отстает от столицы на две недели

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в интервью 78 каналу рассказал, что ситуация с коронавирусом в Петербурге отстает от московской на две-три недели.
Piter.tv 15:50
14
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии

Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
1,5K
Общество

В США от коронавируса скончались больше 40 тысяч человек

В США от коронавируса умерли больше 40 тысяч человек.
Газета.Ru 15:27
11
Авто

GM-АвтоВАЗ получил новое название

Как отмечается в пресс-службе компании, «новое название отражает принадлежность предприятия к Группе «АвтоВАЗ», и находится в логике нейминга 100% дочерних структур Группы».
Тарантас Ньюс 16 апреля в 04:47
115
Авто

Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом

Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс вчера в 05:45
56
Армия и оружие

Секреты С-350 «Витязь» показали на видео

Работу новейшей российской ЗРС-350 "Витязь" показали на видео.
Российская газета 12:19
Политика

Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент России Владимир Путин в поздравления с Пасхой обратился к россиянам.
РИА Новости 05:28
467
Политика

В Грузии опасаются удара России из Абхазии

Эксперт Гоча Гварамия считает ситуацию опасной, поскольку, по его словам, буквально вслед за выступлением представителя МИД РФ, стало известно об «отправке в оккупированную Абхазию подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота».
Независимая газета 12:58
Шоу-бизнес

Тимати ответил на вызов Ивлеевой

RuNews24.ru 11:39
1
Общество

Москвичи получили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков

Некоторые владельцы разовых цифровых пропусков в Москве, у которых уже истек срок действия, могли получить ошибочное сообщение об аннулировании, созданное по шаблону для рабочих пропусков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
РИА Новости 15:39
30
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше

"Северный поток-2" построен на 93,5%. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что "Академик Черский" подойдет для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время.
Вести.Ru 13:45
147
Общество

Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы

Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
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Авто

АвтоВАЗ запустил онлайн-продажи автомобилей

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», для заказа и приобретения доступны все модели LADA из наличия у официальных дилеров.
Автоновости дня 16 апреля в 05:00
92
Киберспорт

Virtus.pro победила OG в финале ESL One Los Angeles 2020

Metaratings 15:55
4
Происшествия

Больную пневмонией москвичку оставили умирать на лавочке у подъезда

Lenta.ru 15:10
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Здоровье

На Кубани выявили 48 новых случаев коронавируса

Еще девять случаев подтвердились в Кореновске, шесть пациентов с коронавирусом выявили в Ейске, 5 – в Сочи, по два случая COVID-19 подтвердились в Туапсе, Щербиновском и Староминском районах.
Деловая газета. Юг 04:29
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Сергей Артурович Недоспасов
Биолог
Советский и российский биолог, специалист в области молекулярной биологии и генетики, иммунологии и биотехнологии. Доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН по специальности «биотехнологии», академик РАН по специальности «физико-химическая биология».
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