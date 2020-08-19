В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов

Эксперты сошлись во мнении, что загадочные объекты, снятые космонавтом Иваном Вагнером, могут быть связаны со SpaceX Илона Маска. Ранее в Twitter россиянин опубликовал кадры с неизвестными объектами, летящими в космосе.