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РИА Новости
РИА Новости

В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов

Эксперты сошлись во мнении, что загадочные объекты, снятые космонавтом Иваном Вагнером, могут быть связаны со SpaceX Илона Маска. Ранее в Twitter россиянин опубликовал кадры с неизвестными объектами, летящими в космосе.В источнике
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Телеканал 360°

Попавшим на видео космонавта странным объектам нашли объяснение

Телеканал 360°вчера в 11:00
Интерфакс

Эксперт счел увиденные с МКС неопознанные объекты космическим мусором

Интерфаксвчера в 10:53
РИА Новости

В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов

РИА Новостивчера в 12:33
ТАСС

Астроном объяснил происхождение неизвестных объектов, которые заснял космонавт с МКС

ТАССвчера в 11:14
Lenta.ru

Объяснено происхождение снятых российским космонавтом НЛО

Lenta.ru17:10
Газета.Ru

В РАН объяснили происхождение снятых российским космонавтом объектов

Газета.Ruвчера в 11:23
BFM.ru

Космонавт заснял с борта МКС группу НЛО

BFM.ruвчера в 07:48

Пушков оценил предложение МИД Литвы запретить Лукашенко въезд в страну

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил планы МИД Литвы запретить белорусскому лидеру Александру Лукашенко въезд в страну.
RT на русском19:50
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Латвия не признает Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

Никто не может считаться официальным победителем выборов в Белоруссии, так как неизвестен масштаб фальсификации, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич в эфире Латвийского телевидения.
Финансовая газетавчера в 09:01
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