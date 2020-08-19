В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов
Смотрите также
Пилот погиб при крушении пожарного вертолета в Калифорнии
Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана
Корабли ВМФ обеспечили охрану строящих «Северный поток — 2» судов
Джон Джонс отказался от чемпионского титула UFC в полутяжелом весе
Румынский певец погиб во время прямого эфира в соцсети
Пушков оценил предложение МИД Литвы запретить Лукашенко въезд в страну
NASA выявило гигантскую аномалию над Землей
Латвия не признает Тихановскую победителем выборов в Белоруссии
Оппозиционный совет Белоруссии избрал в президиум семь человек
Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
Российские вузы начнут зачислять абитуриентов 19 августа
Условия для выплат на детей до 16 лет в августе назвали в Совфеде
Мосгорсуд заблокировал пиратские копии «Хорошего человека» Богомолова
Главы государств ЕС не признали результаты выборов в Белоруссии
Ивлев резко высказался о причинах развода с женой после 23 лет брака
Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродским монументом
В подмосковном частном доме нашли тела мужчины и женщины
Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата
Названы отличия коронавируса от ОРВИ
NASA выявило гигантскую аномалию над Землей
Пушков оценил предложение МИД Литвы запретить Лукашенко въезд в страну
В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов
Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана
Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
Главы государств ЕС не признали результаты выборов в Белоруссии
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродским монументом
Жириновскому отказали в свидании с Фургалом в СИЗО «Лефортово»
Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей
Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 97% в июле
Эксперты сошлись во мнении, что загадочные объекты, снятые космонавтом Иваном Вагнером, могут быть связаны со SpaceX Илона Маска. Ранее в Twitter россиянин опубликовал кадры с неизвестными объектами, летящими в космосе.В источнике
Подробнее о событии