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РИА Новости
РИА Новости

В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов

Эксперты сошлись во мнении, что загадочные объекты, снятые космонавтом Иваном Вагнером, могут быть связаны со SpaceX Илона Маска. Ранее в Twitter россиянин опубликовал кадры с неизвестными объектами, летящими в космосе.В источнике
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RT на русском

В РАН выдвинули две версии происхождения снятых с МКС объектов

RT на русском13:01
Интерфакс

Эксперт счел увиденные с МКС неопознанные объекты космическим мусором

Интерфакс10:53
BFM.ru

Космонавт заснял с борта МКС группу НЛО

BFM.ru07:48
ТАСС

Астроном объяснил происхождение неизвестных объектов, которые заснял космонавт с МКС

ТАСС11:14
Телеканал 360°

Попавшим на видео космонавта странным объектам нашли объяснение

Телеканал 360°11:00
Газета.Ru

В РАН объяснили происхождение снятых российским космонавтом объектов

Газета.Ru11:23
РИА Новости

В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов

РИА Новости12:33

Разведка США решила, что Хубэй скрыл от Пекина масштабы эпидемии

Власти китайской провинции Хубэй и города Ухань – эпицентра распространения коронавируса – поначалу утаивали от центрального руководства КНР истинные масштабы эпидемии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей властей США.
Интерфакс15:07

Шувалов за год увеличил доход в 2,5 раза

Доход Шувалова в последний полный год работы в правительстве составил 91,3 млн руб. В 2019 году Шувалов, как и в 2018-м, задекларировал три квартиры в России (108,9; 73,8 и 115,8 кв. м), а также два машиноместа, которыми он владеет вместе со своей супругой Ольгой Шуваловой (в 2018-м они в декларации не упоминались).
РБК15:30
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Экс-игрок «Локомотива» Михалик завершил профессиональную карьеру

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Тарас Михалик, в прошлом сезоне выступавший за клуб украинской первой лиги «Волынь», заявил, что больше не намерен играть на профессиональном уровне.
Sport24.ru04:25

Первый фильм о Гарри Поттере заработал в прокате $1 млрд через 19 лет

Первая часть популярной франшизы авторства Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" смогла преодолеть отметку в $1 млрд по сборам в кинотеатрах спустя восемнадцать лет и девять месяцев после своей премьеры благодаря пандемии коронавируса.
Газета.Ru09:56
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