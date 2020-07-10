Экономика

ИзвестияИзвестияВ РАН заявили о нецелесообразности деноминации рубля

Деноминация, как правило, проводится из-за резкого обесценивания валюты, также она может спровоцировать панику у населения. При этом расходы коснутся выпуска новых денег, а бизнесу придется перенастраивать всё оборудование.
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с чего всё началось

В РАН раскритиковали идею деноминации рубля

Директор Института экономики Российской академии наук (РАН) Руслан Гринберг в эфире НСН усомнился в целесообразности деноминации рубля.
Национальная служба новостейвчера в 06:00

Подробнее о событии

В РАН сочли идею деноминации рубля бессмысленной

Экономика сегодня09:08

В РАН заявили о нецелесообразности деноминации рубля

Известиявчера в 07:43

В РАН раскритиковали идею деноминации российской валюты

Общественное телевидение Россиивчера в 08:27

Академик РАН не одобрил идею деноминации рубля

РЕН ТВвчера в 08:02

В РАН назвали единственное возможное условие для деноминации рубля

ФАН06:58

Академик РАН выступил против деноминации рубля

News.ruвчера в 07:16

В РАН раскритиковали идею деноминации рубля

Национальная служба новостейвчера в 06:00
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
Происшествия

В Петербурге ограбили банк и вынесли четыре миллиона рублей

По предварительным данным, мужчина вынес примерно 4 млн рублей.
Газета.Ru 13:46
322
Авто

Nissan показала на видео новый кроссовер Ariya

Автомобиль выходит уже 15 июля. Еще немного времени осталось до официального выхода нового электрокара от Nissan.
Car.ru вчера в 09:00
1
Футбол

«Арсенал» обыграл «Тамбов» и опередил «Спартак» в таблице РПЛ

Rambler News Service 11:25
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости 08:26
2,4K
Футбол

Тренер «Спартака» Тедеско перевел мошенникам 250 тыс. рублей

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско перевел мошенникам около 250 тыс. рублей, сообщает «Спорт-Экспресс» в субботу, 11 июля.
Известия 15:38
25
Происшествия

Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти

Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
ТАСС 06:55
48
Армия и оружие

ВСУ нарушили пять раз перемирие в Донбассе за минувшие сутки

Народные новости 05:20
3
Происшествия

В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка

Известия вчера в 21:22
81
Общество

В Москве за сутки умерли 27 пациентов с подтвержденным коронавирусом

Известия 15:59
1,3K
Футбол

Помощник Тедеско заявил, что «Спартак» пропустил глупый гол

Помощник главного тренера московского «Спартака» Андреас Хинкель после поражения от «Сочи» (0:1) в выездном матче 28-го тура чемпионата России заявил, что у него нет претензий к подопечным.
ProstoProSport 16:04
Кино

Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» досрочно прекратил Netflix

В сериале сюжет разворачивается вокруг полуведьмы Сабрины Спеллман, пожелавшей жить как и все остальные подростки.
Evo-rus.com вчера в 03:53
35
Общество

В игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие»

Звезда сериалов "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу" и "Мандалорец" Джанкарло Эспозито сыграет роль Антона Кастильо в игре Far Cry 6, подтвердила компания Ubisoft после просочившейся в Сеть информации о работе над новым сезоном французского шутера.
Российская газета 11:58
38
Политика

МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Мария Захарова, занимающая должность официального представителя МИД России, прокомментировала обращение Нидерландов в Европейский суд по правам человека.
CT news вчера в 15:56
13
Политика

Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
853
Здоровье

В Казахстане отрицают вспышку «неизвестной пневмонии»

В пятницу министерство здравоохранения Казахстана признало наличие ”вирусной пневмонии неустановленной этиологии”, отрицая при этом, что вспышка – «нечто новое и неизвестное».
Вестник Кавказа 13:00
Армия и оружие

«Русские витязи» получили четыре новых истребителя Су-35С

Пилотажная группа "Русские витязи" завершила перевооружение на Су-35С, четыре новых самолета были перебазированы с завода-изготовителя в пункт дислокации авиагруппы в подмосковной Кубинке.
ТАСС 09 июля в 13:22
6
Здоровье

«Сопровождение в больнице ребенка, не имеющего родителей,— это вопрос жизни и смерти»

Российские общественные организации последние 20 лет требуют от государства создать услугу сопровождения сирот и детей без родительского попечения в больницах, но проблема до сих пор не решена.
Коммерсантъ 05:13
1
Общество

В США объявили о введении 25%-ных пошлин на французские товары

В США было объявлено о введении 25%-ных пошлин на товары из Франции объёмом $1,3 млрд, сообщает агентство AFP.
RT на русском вчера в 18:20
76
Происшествия

В Южной Осетии нарушитель границы открыл стрельбу по пограничникам

Нарушитель границы Южной Осетии, гражданин Грузии, в ходе задержания открыл стрельбу по югоосетинским пограничникам и был ранен ответным огнем, сообщила в субботу пресс-служба Комитета государственной безопасности республики.
ТАСС 14:59
54
Политика

Трамп сократил тюремный срок своему бывшему советнику Стоуну

Президент США Дональд Трамп сократил тюремный срок своему бывшему неформальному советнику Роджеру Стоуну. Об этом рассказали в Белом доме.
Деловое.ТВ 04:16
2
Баскетбол

Джано Ананидзе отреагировал на переход Шенгелии в ЦСКА

Чемпионат 14:22
Происшествия

Соловьев оценил планы адвоката Ефремова засудить его

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего YouTube-канала оценил появившуюся в СМИ информацию о планах адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева засудить его за разглашение результатов экспертизы.
Lenta.ru 16:17
Политика

У шести членов ЛДПР в Хабаровске прошли обыски

Сергей Фургал был задержан и этапирован в Москву 9 июля.
Финансовая газета вчера в 02:18
641
Общество

ВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса

За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 02:14
604
Единоборства

Петр Ян проведет бой за титул чемпиона UFC против Жозе Альдо

Россиянин Петр Ян проведет поединок с бразильцем Жозе Альдо за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.
ТАСС Спорт вчера в 20:25
7
Киберспорт

Devolver Digital показала первый геймплей Shadow Warrior 3

Игромания.ру 15:12
Космос

Галактика Млечный путь надежно огорожена космической «стеной»

Одну из самых больших космических структур обнаружили во время составления 3D-карты Вселенной астрономы из Университета Париж-Сакле.
Live24 02:42
18
Общество

Главе пресс-службы губернатора Фургала угрожают уголовным делом

Собеседник 08:40
85
Общество

ПФР разъяснил порядок выплаты надбавок пенсионерам за «советский стаж»

В пенсионном фонде рассказали, как будут увеличиваться выплаты для россиян, имеющих трудовой стаж еще во времена СССР.
iReactor 07:02
36
Культура

Картину Рене Магритта «Триумфальная арка» продали более чем за $22 млн

РЕН ТВ 13:02
1
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Руслан Семёнович Гринберг
Российский экономист
Российский экономист, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, директор Института экономики РАН.
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