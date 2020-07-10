Экономика
ИзвестияВ РАН заявили о нецелесообразности деноминации рубля
Деноминация, как правило, проводится из-за резкого обесценивания валюты, также она может спровоцировать панику у населения. При этом расходы коснутся выпуска новых денег, а бизнесу придется перенастраивать всё оборудование.
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с чего всё началось
Директор Института экономики Российской академии наук (РАН) Руслан Гринберг в эфире НСН усомнился в целесообразности деноминации рубля.Национальная служба новостейвчера в 06:00
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Происшествия
В Петербурге ограбили банк и вынесли четыре миллиона рублей
По предварительным данным, мужчина вынес примерно 4 млн рублей.
Газета.Ru 13:46
Авто
Nissan показала на видео новый кроссовер Ariya
Автомобиль выходит уже 15 июля. Еще немного времени осталось до официального выхода нового электрокара от Nissan.
Car.ru вчера в 09:00
Футбол
«Арсенал» обыграл «Тамбов» и опередил «Спартак» в таблице РПЛ
Rambler News Service 11:25
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Футбол
Тренер «Спартака» Тедеско перевел мошенникам 250 тыс. рублей
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско перевел мошенникам около 250 тыс. рублей, сообщает «Спорт-Экспресс» в субботу, 11 июля.
Известия 15:38
Происшествия
Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти
Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
ТАСС 06:55
Армия и оружие
ВСУ нарушили пять раз перемирие в Донбассе за минувшие сутки
Народные новости 05:20
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Известия вчера в 21:22
Футбол
Помощник Тедеско заявил, что «Спартак» пропустил глупый гол
Помощник главного тренера московского «Спартака» Андреас Хинкель после поражения от «Сочи» (0:1) в выездном матче 28-го тура чемпионата России заявил, что у него нет претензий к подопечным.
ProstoProSport 16:04
Кино
Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» досрочно прекратил Netflix
В сериале сюжет разворачивается вокруг полуведьмы Сабрины Спеллман, пожелавшей жить как и все остальные подростки.
Evo-rus.com вчера в 03:53
Общество
В игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие»
Звезда сериалов "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу" и "Мандалорец" Джанкарло Эспозито сыграет роль Антона Кастильо в игре Far Cry 6, подтвердила компания Ubisoft после просочившейся в Сеть информации о работе над новым сезоном французского шутера.
Российская газета 11:58
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Мария Захарова, занимающая должность официального представителя МИД России, прокомментировала обращение Нидерландов в Европейский суд по правам человека.
CT news вчера в 15:56
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
Здоровье
В Казахстане отрицают вспышку «неизвестной пневмонии»
В пятницу министерство здравоохранения Казахстана признало наличие ”вирусной пневмонии неустановленной этиологии”, отрицая при этом, что вспышка – «нечто новое и неизвестное».
Вестник Кавказа 13:00
Армия и оружие
«Русские витязи» получили четыре новых истребителя Су-35С
Пилотажная группа "Русские витязи" завершила перевооружение на Су-35С, четыре новых самолета были перебазированы с завода-изготовителя в пункт дислокации авиагруппы в подмосковной Кубинке.
ТАСС 09 июля в 13:22
Здоровье
«Сопровождение в больнице ребенка, не имеющего родителей,— это вопрос жизни и смерти»
Российские общественные организации последние 20 лет требуют от государства создать услугу сопровождения сирот и детей без родительского попечения в больницах, но проблема до сих пор не решена.
Коммерсантъ 05:13
Общество
В США объявили о введении 25%-ных пошлин на французские товары
В США было объявлено о введении 25%-ных пошлин на товары из Франции объёмом $1,3 млрд, сообщает агентство AFP.
RT на русском вчера в 18:20
Происшествия
В Южной Осетии нарушитель границы открыл стрельбу по пограничникам
Нарушитель границы Южной Осетии, гражданин Грузии, в ходе задержания открыл стрельбу по югоосетинским пограничникам и был ранен ответным огнем, сообщила в субботу пресс-служба Комитета государственной безопасности республики.
ТАСС 14:59
Политика
Трамп сократил тюремный срок своему бывшему советнику Стоуну
Президент США Дональд Трамп сократил тюремный срок своему бывшему неформальному советнику Роджеру Стоуну. Об этом рассказали в Белом доме.
Деловое.ТВ 04:16
Происшествия
Соловьев оценил планы адвоката Ефремова засудить его
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего YouTube-канала оценил появившуюся в СМИ информацию о планах адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева засудить его за разглашение результатов экспертизы.
Lenta.ru 16:17
Политика
У шести членов ЛДПР в Хабаровске прошли обыски
Сергей Фургал был задержан и этапирован в Москву 9 июля.
Финансовая газета вчера в 02:18
Общество
ВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса
За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 02:14
Единоборства
Петр Ян проведет бой за титул чемпиона UFC против Жозе Альдо
Россиянин Петр Ян проведет поединок с бразильцем Жозе Альдо за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.
ТАСС Спорт вчера в 20:25
Киберспорт
Devolver Digital показала первый геймплей Shadow Warrior 3
Игромания.ру 15:12
Космос
Галактика Млечный путь надежно огорожена космической «стеной»
Одну из самых больших космических структур обнаружили во время составления 3D-карты Вселенной астрономы из Университета Париж-Сакле.
Live24 02:42
Общество
ПФР разъяснил порядок выплаты надбавок пенсионерам за «советский стаж»
В пенсионном фонде рассказали, как будут увеличиваться выплаты для россиян, имеющих трудовой стаж еще во времена СССР.
iReactor 07:02