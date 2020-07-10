Директор Института экономики Российской академии наук (РАН) Руслан Гринберг в эфире НСН усомнился в целесообразности деноминации рубля.

с чего всё началось

Деноминация, как правило, проводится из-за резкого обесценивания валюты, также она может спровоцировать панику у населения. При этом расходы коснутся выпуска новых денег, а бизнесу придется перенастраивать всё оборудование.

В РАН заявили о нецелесообразности деноминации рубля

Происшествия Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей. 587

Энергетика WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal. 1,5K

Футбол СМИ узнали об уходе Валерия Карпина из «Ростова» Карпин был назначен на пост главного тренера «Ростова» в декабре 2017 года. В феврале 2020-го он продлил контракт с клубом на пять лет.

Происшествия При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга. 17

Биатлон Валерий Польховский стал главным тренером сборной России по биатлону Валерий Польховский назначен главным тренером сборной по биатлону, сообщил в своём «Телеграм»-канале известный комментатор Дмитрий Губерниев.

Общество В РПЦ призвали законодательно запретить суррогатное материнство Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал на законодательном уровне запретить в России суррогатное материнство.

Общество Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12 Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга». 171

Политика МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17 Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 2

Общество Названы сроки появления в России рабочей вакцины от коронавируса Ранее стало известно, что Минобороны РФ и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи завершают клинические испытания российской вакцины от COVID-19.

Фигурное катание ISU признал Косторную лучшим новичком сезона Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная победила в номинации премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards "Лучший новичок".

Футбол «Фенербахче» хочет приобрести Дзюбу Стамбульский "Фенербахче" рассматривает вариант приобретения нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбу, сообщает Takvim.