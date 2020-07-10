Экономика
ИзвестияВ РАН заявили о нецелесообразности деноминации рубля
Деноминация, как правило, проводится из-за резкого обесценивания валюты, также она может спровоцировать панику у населения. При этом расходы коснутся выпуска новых денег, а бизнесу придется перенастраивать всё оборудование.
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с чего всё началось
Директор Института экономики Российской академии наук (РАН) Руслан Гринберг в эфире НСН усомнился в целесообразности деноминации рубля.Национальная служба новостейвчера в 06:00
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Происшествия
Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей
Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:07
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Экономика
Деноминацию рубля предложили провести в России
Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты в 100 раз.
Реальное время вчера в 11:12
Экономика
Кудрин заявил о застое в российской экономике
Низкий уровень долговой нагрузки России — хороший резерв для борьбы с кризисом, считает господин Кудрин.
Коммерсантъ 08:56
Происшествия
Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине
Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки.
Газета.Ru 09:17
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости вчера в 03:13
Футбол
СМИ узнали об уходе Валерия Карпина из «Ростова»
Карпин был назначен на пост главного тренера «Ростова» в декабре 2017 года. В феврале 2020-го он продлил контракт с клубом на пять лет.
РБК 10:09
Происшествия
При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек
Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга.
REGNUM 08:10
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Ранее Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей.
RT на русском вчера в 10:20
Путешествия
400 тыс. туристов приехали в Крым за последние 10 дней
400 тыс. человек прибыли в Крым за 10 дней после снятия ограничений на приезд туристов из других российских регионов.
Известия 08:21
Политика
ЛДПР заявила о непричастности к акции в Хабаровске
Коммерсантъ 07:12
Шоу-бизнес
Яна Рудковская унизила Риту Дакоту из-за сумок Louis Vuitton
Продюсер Яна Рудковская унизила бывшую участницу музыкального шоу «Фабрика звезд» Риту Дакоту из-за фото с сумками французского модного дома Louis Vuitton.
Lenta.ru 07:42
Хоккей
Скончался 23-летний хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий
Нападающий орского хоккейного клуба «Южный Урал» Павел Крутий умер в 23-летнем возрасте.
Пятый канал вчера в 10:21
Политика
WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году
Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году.
RT на русском 03:54
Биатлон
Валерий Польховский стал главным тренером сборной России по биатлону
Валерий Польховский назначен главным тренером сборной по биатлону, сообщил в своём «Телеграм»-канале известный комментатор Дмитрий Губерниев.
Чемпионат 10:17
Общество
В РПЦ призвали законодательно запретить суррогатное материнство
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал на законодательном уровне запретить в России суррогатное материнство.
Газета.Ru 09:53
Общество
Сады и парки Петербурга закрыли из-за сильного ветра
В Петербурге из-за сильного ветра закрыли городские парки, сады и скверы. Об этом сообщили в комитете по благоустройству.
Московский Комсомолец 09:31
Происшествия
Несколько мигрантов сбежали из полиции в Тверской области
Несколько мигрантов сбежали из центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по Тверской области.
Известия 02:58
Общество
Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
REGNUM вчера в 08:29
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета вчера в 11:19
Технологии
Философский факультет МГУ и Epic Games объявили о сотрудничестве
Философский факультет МГУ и Epic Games станут партнерами.
CyberSport.ru 08:11
Происшествия
Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти
Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
ТАСС 06:55
Общество
Названы сроки появления в России рабочей вакцины от коронавируса
Ранее стало известно, что Минобороны РФ и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи завершают клинические испытания российской вакцины от COVID-19.
URA.Ru 10:36
Фигурное катание
ISU признал Косторную лучшим новичком сезона
Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная победила в номинации премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards "Лучший новичок".
РИА Новости 10:19
Футбол
Футболист клуба АПЛ признался в нетрадиционной сексуальной ориентации
Футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.
Lenta.ru 10:30
Армия и оружие
Sohu раскрыло сценарий успешной военной победы РФ над США
Издание Sohu раскрыло сценарий успешной победы РФ над США.
Актуальные Новости 07:34
Футбол
«Фенербахче» хочет приобрести Дзюбу
Стамбульский "Фенербахче" рассматривает вариант приобретения нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбу, сообщает Takvim.
Газета.Ru 09:03
Автоспорт
Третья практика «Гран-при Штирии» отменена
Запланированная на субботу третья свободная практика не состоится из-за ливня. Сначала третья свободная практика была перенесена.
Вести.Ru 08:34