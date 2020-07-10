Директор Института экономики Российской академии наук (РАН) Руслан Гринберг в эфире НСН усомнился в целесообразности деноминации рубля.

с чего всё началось

Деноминация, как правило, проводится из-за резкого обесценивания валюты, также она может спровоцировать панику у населения. При этом расходы коснутся выпуска новых денег, а бизнесу придется перенастраивать всё оборудование.

В РАН заявили о нецелесообразности деноминации рубля

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