Экономика
ИзвестияВ РАН заявили о нецелесообразности деноминации рубля
Деноминация, как правило, проводится из-за резкого обесценивания валюты, также она может спровоцировать панику у населения. При этом расходы коснутся выпуска новых денег, а бизнесу придется перенастраивать всё оборудование.
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с чего всё началось
Директор Института экономики Российской академии наук (РАН) Руслан Гринберг в эфире НСН усомнился в целесообразности деноминации рубля.Национальная служба новостейвчера в 06:00
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Новый телескоп может помочь в обнаружении черных дыр
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При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек
Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга.
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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
6. Прокуратура назначила проверку дела о смерти туристов в феврале прошлого года Новой проверкой по выяснению причин трагедии прокуратора занялась в феврале 2019 года из-за обращений, поступающих от родственников погибших туристов.
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В Николаеве выстрелили в голову активисту-бандеровцу
Сегодня утром в Николаеве (Украина) неизвестный совершил выстрел в голову представителя организации «Тризуб им. Степана Бандеры» *.
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Обнаружилось, что он защищает мозг от возрастного снижения когнитивных функций.
Rusargument вчера в 16:41
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«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru 09 июля в 03:39
Экономика
Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров
Пенсионеры старше 60 лет могли заметить, что во время пика коронавируса их лимиты по кредитным картам стали больше, чем до кризиса.
Газета.Ru 05:38
Финансы
Власти должны решительнее бороться с кризисом, заявил Кудрин
Власти РФ должны действовать более решительно в борьбе с текущим кризисом, оказывая более существенную поддержку экономике и населению, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в субботу с лекцией перед выпускниками Российской экономической школы (РЭШ).
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Доктор Мясников рассказал, о чем говорит «походка Франкенштейна»
Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, что по походке человека можно определить, каково его физическое состояние, настроение человека.
Московский Комсомолец 07:11
Игры
Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года
В субботу, 11 июля, стало известно о том, что Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года.
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Поклонники Наташи Королевой заподозрили певицу в беременности, поскольку она стремительно набрала несколько лишних килограммов.
Pravda.Ru 06:06
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ВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса
За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 02:14
Здоровье
Слухи о неизвестной пневмонии заинтересовали Президента Казахстана
На расширенном заседании правительства Казахстана глава республики спросил министра здравоохранения о появившихся слухах о том, что в стране «якобы свирепствует пневмония неизвестной природы, которая естественно, не учитывается в нашей статистике».
ИА Красная Весна 08:30
Здоровье
В Волгоградской области отложили снятие ограничений из-за коронавируса
С диагнозом «коронавирусная инфекция» в Волгоградской области выявлено 7 240 человек, из которых 3 836 уже выздоровели.
Evo-rus.com вчера в 07:44
Единоборства
Российский боец Ян может набрать до 7 кг до боя за титул чемпиона UFC
Российский боец Петр Ян может набрать до семи кг перед боем за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против Жозе Альдо.
ТАСС Спорт вчера в 13:53
Армия и оружие
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«Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые после сближения с целью идентифицировали ее как самолет-разведчик ВВС США RC-135», — рассказали в Минобороны.
BFM.ru 07:11
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Ранее Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей.
RT на русском вчера в 10:20
Общество
Правительство захотело разрешить частичное разглашение врачебной тайны
Законопроект предлагает разрешить после смерти пациента передавать сведения, составляющие врачебную тайну, указанным им при жизни лицам, включая членов семьи и близких родственников.
Lenta.ru 08:30
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Происшествия
Депутат парламента Ингушетии Белхороев отправлен под арест
Магас, 11 июля 2020, 15:27 — REGNUM Суд отправил под арест депутата народного собрания Ингушетии Якуба Белхороева.
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Происшествия
Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти
Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
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Футбол
«Шеффилд Юнайтед» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
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В Киеве назвали примерный срок «безопасной реинтеграции Донбасса»
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Причину погодных аномалий в России назвал синоптик
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал главной причиной погодных аномалий в России особенности глобального потепления.
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