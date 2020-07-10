Экономика
ИзвестияВ РАН заявили о нецелесообразности деноминации рубля
Деноминация, как правило, проводится из-за резкого обесценивания валюты, также она может спровоцировать панику у населения. При этом расходы коснутся выпуска новых денег, а бизнесу придется перенастраивать всё оборудование.
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с чего всё началось
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», аналитик Александр Разуваев заявил, что со времени последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился. По его словам, о возможной деноминации приходится говорить из-за резкого роста в стране числа наличных денег.Национальная служба новостейвчера в 06:00
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Политика
В Хабаровске после задержания Фургала прошли обыски у пяти членов ЛДПР
Накануне.Ru вчера в 01:45
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REGNUM 09 июля в 07:34
Музыка
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В России предложили провести деноминацию рубля
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РИА Новости вчера в 08:40
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В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода
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Наука
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Evo-rus.com 09 июля в 10:16
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RT на русском вчера в 06:21
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
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Авто
Автодилеры испытывают дефицит новых автомобилей в России
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32CARS.ru 06:26
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RT на русском вчера в 10:20
Экономика
Кабмин планирует изменить требования к начислению зарплат бюджетникам
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Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19
Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
Российская газета 05:21
Общество
Возврат ограничений в России из-за коронавируса допустили в ВОЗ
В ВОЗ допустили, что России придется ввести ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщили в СМИ сегодня, 10 июля.
БрянскToday вчера в 01:15
Происшествия
В ЮАР при захвате заложников в церкви погибли пять человек
По меньшей мере пять человек погибли при захвате заложников в церкви к западу от южноафриканского города Йоханнесбург, сообщает полиция ЮАР.
РИА Новости 07:33
Общество
В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек
В Свердловской области единый госэкзамен по математике профильного уровня 10 июля сдали более 19 тыс. человек.
REGNUM вчера в 12:21
Политика
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Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика готова открыть границу с Россией и начать принимать организованные группы туристов, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 06:35
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Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
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Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 06:48
Экономика
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Газета.Ru 05:38
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Российская газета вчера в 08:57
Автоспорт
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РИА Новости 06:59
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Снятие введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений на международное авиасообщение в России может начаться 15 июля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 13:54
Космос
Первый запуск китайской ракеты «Куайчжоу-11» потерпел неудачу
Во время первого запуска ракеты «Куайчжоу-11» с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу произошли технические неполадки.
ToDay News Ufa вчера в 06:03
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском вчера в 09:12