Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», аналитик Александр Разуваев заявил, что со времени последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился. По его словам, о возможной деноминации приходится говорить из-за резкого роста в стране числа наличных денег.

с чего всё началось

Деноминация, как правило, проводится из-за резкого обесценивания валюты, также она может спровоцировать панику у населения. При этом расходы коснутся выпуска новых денег, а бизнесу придется перенастраивать всё оборудование.

В РАН заявили о нецелесообразности деноминации рубля

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