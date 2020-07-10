Экономика
ИзвестияВ РАН заявили о нецелесообразности деноминации рубля
Деноминация, как правило, проводится из-за резкого обесценивания валюты, также она может спровоцировать панику у населения. При этом расходы коснутся выпуска новых денег, а бизнесу придется перенастраивать всё оборудование.
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с чего всё началось
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», аналитик Александр Разуваев заявил, что со времени последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился. По его словам, о возможной деноминации приходится говорить из-за резкого роста в стране числа наличных денег.Национальная служба новостей10 июля в 06:00
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В РАН раскритиковали идею деноминации российской валюты
Общественное телевидение России10 июля в 08:27
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Общество
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Россиянин Петр Ян завоевал чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алдо.
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Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета вчера в 21:40
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Что запрещается делать 12 июля, на Петров день
Поскольку день Петра и Павла считается большим церковным праздником, запрещается любая работа, уборка и стирка.
Волгоградская правда вчера в 23:44
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Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Техпроцесс 7 нм сохранится, но архитектура изменится — на смену Zen 2 придет Zen 3. Сейчас, благодаря стараниям информатора, есть возможности оценить спецификации трех моделей линейки.
iXBT.com вчера в 05:53
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Вестник Кавказа вчера в 13:00
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Двое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе
По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас).
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В Польше началось голосование во втором туре выборов президента
Министерство здравоохранения Польши учло опыт первого тура выборов, когда из-за усиленных санитарных мер перед избирательными участками выстраивались огромные очереди.
ТАСС 01:03
Общество
Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков
Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5-20 тыс. рублей.
Известия 00:10
Происшествия
В Дагестане задержаны участники банды, занимавшейся оборотом оружия
Правоохранительные органы в Дагестане задержали участников бандгруппы, подозреваемых в незаконном обороте оружия и боеприпасов.
RT на русском вчера в 14:59
Гаджеты
OnePlus выпустит еще один бюджетный смартфон
Новая модель имеет модельный номер BE2028 и в нем установлен процессор Snapdragon 690. То есть это будет аппарат из бюджетного сегмента.
Astera вчера в 12:36
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Запуск ракеты «Союз-СТ» с космодрома «Куру» перенесли на октябрь
Париж, 12 июля 2020, 07:29 — REGNUM Пуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 с косомдрома «Куру» во Французской Гвиане перенесён на 16 октября.
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
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Сибдепо 01:12
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Если и дальше не будет ни войны, ни мира, у Донбасса будут развязаны руки – Ищенко
Если в Донбассе и дальше не будет ни войны, ни мира, у ДНР/ЛНР будут развязаны руки, и они теоретически смогут продвигать границу республик к границам Донецкой и Луганской областей.
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Иран назвал причиной катастрофы украинского Boeing человеческий фактор
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Президент США Дональд Трамп надел защитную маску во время посещения военно-медицинского госпиталя в пригороде Вашингтона.
Российская газета вчера в 18:55
Общество
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Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
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Газета.Ru вчера в 06:40
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Найден белок, который защищает мозг от снижения когнитивных функций
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Rusargument 10 июля в 16:41
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Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
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