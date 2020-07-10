Экономика

ИзвестияИзвестияВ РАН заявили о нецелесообразности деноминации рубля

Деноминация, как правило, проводится из-за резкого обесценивания валюты, также она может спровоцировать панику у населения. При этом расходы коснутся выпуска новых денег, а бизнесу придется перенастраивать всё оборудование.
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с чего всё началось

В РАН раскритиковали идею деноминации рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», аналитик Александр Разуваев заявил, что со времени последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился. По его словам, о возможной деноминации приходится говорить из-за резкого роста в стране числа наличных денег.
Национальная служба новостей10 июля в 06:00

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Эксперты оценили идею о деноминации российского рубля

REGNUMвчера в 01:29

Эксперты оценили идею деноминации рубля

РИА Новости10 июля в 12:00

Академик РАН выступил против деноминации рубля

News.ru10 июля в 07:16

Академик РАН не одобрил идею деноминации рубля

РЕН ТВ10 июля в 08:02

В РАН заявили о нецелесообразности деноминации рубля

Известия10 июля в 07:43

В РАН раскритиковали идею деноминации российской валюты

Общественное телевидение России10 июля в 08:27

В РАН раскритиковали идею деноминации рубля

Национальная служба новостей10 июля в 06:00
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости вчера в 08:26
2,9K
Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Известия вчера в 06:20
8,1K
Единоборства

Петр Ян нокаутировал Алдо и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Россиянин Петр Ян завоевал чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алдо.
РИА Новости вчера в 23:56
Экономика

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета вчера в 21:40
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Религия

Что запрещается делать 12 июля, на Петров день

Поскольку день Петра и Павла считается большим церковным праздником, запрещается любая работа, уборка и стирка.
Волгоградская правда вчера в 23:44
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Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 10 июля в 11:00
1,2K
Хоккей

Скончался 23-летний хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий

Нападающий орского хоккейного клуба «Южный Урал» Павел Крутий умер в 23-летнем возрасте.
Пятый канал 10 июля в 10:21
2
Общество

Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ 10 июля в 06:45
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Гаджеты

64 ядра частотой до 3,0 ГГц. В Сети засветились три процессора AMD Epyc Milan на архитектуре Zen 3

Техпроцесс 7 нм сохранится, но архитектура изменится — на смену Zen 2 придет Zen 3. Сейчас, благодаря стараниям информатора, есть возможности оценить спецификации трех моделей линейки.
iXBT.com вчера в 05:53
Здоровье

В Казахстане отрицают вспышку «неизвестной пневмонии»

В пятницу министерство здравоохранения Казахстана признало наличие ”вирусной пневмонии неустановленной этиологии”, отрицая при этом, что вспышка – «нечто новое и неизвестное».
Вестник Кавказа вчера в 13:00
Происшествия

Двое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе

По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас).
ТАСС вчера в 22:06
47
Политика

В Польше началось голосование во втором туре выборов президента

Министерство здравоохранения Польши учло опыт первого тура выборов, когда из-за усиленных санитарных мер перед избирательными участками выстраивались огромные очереди.
ТАСС 01:03
2
Общество

Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков

Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5-20 тыс. рублей.
Известия 00:10
26
Происшествия

В Дагестане задержаны участники банды, занимавшейся оборотом оружия

Правоохранительные органы в Дагестане задержали участников бандгруппы, подозреваемых в незаконном обороте оружия и боеприпасов.
RT на русском вчера в 14:59
Гаджеты

OnePlus выпустит еще один бюджетный смартфон

Новая модель имеет модельный номер BE2028 и в нем установлен процессор Snapdragon 690. То есть это будет аппарат из бюджетного сегмента.
Astera вчера в 12:36
Общество

Запуск ракеты «Союз-СТ» с космодрома «Куру» перенесли на октябрь

Париж, 12 июля 2020, 07:29 — REGNUM Пуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 с косомдрома «Куру» во Французской Гвиане перенесён на 16 октября.
REGNUM 00:29
1
Политика

Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru 10 июля в 16:22
1,9K
Общество

В Кузбассе скончался ещё один человек с коронавирусом

За минувшие сутки в Кузбассе скончался ещё один пациент с коронавирусом, сообщил областной оперштаб.
Сибдепо 01:12
3
Армия и оружие

Если и дальше не будет ни войны, ни мира, у Донбасса будут развязаны руки – Ищенко

Если в Донбассе и дальше не будет ни войны, ни мира, у ДНР/ЛНР будут развязаны руки, и они теоретически смогут продвигать границу республик к границам Донецкой и Луганской областей.
Украина.ру вчера в 00:30
5
Политика

Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
Вести.Ru вчера в 11:36
7
Политика

Иран назвал причиной катастрофы украинского Boeing человеческий фактор

Коммерсантъ вчера в 22:25
63
Политика

Трамп впервые с начала пандемии появился на публике в маске

Президент США Дональд Трамп надел защитную маску во время посещения военно-медицинского госпиталя в пригороде Вашингтона.
Российская газета вчера в 18:55
11
Общество

В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса

"Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса", - рассказал Тарасов.
РИА Новости 00:03
398
Происшествия

Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей

Коммерсантъ вчера в 10:49
895
Политика

Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 10 июля в 07:23
978
Политика

Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

Газета.Ru вчера в 06:40
274
Общество

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

ТАСС вчера в 03:02
275
Здоровье

Диетолог назвала способ есть бургеры и чипсы без вреда для здоровья

Известия 01:01
17
Наука

Найден белок, который защищает мозг от снижения когнитивных функций

Обнаружилось, что он защищает мозг от возрастного снижения когнитивных функций.
Rusargument 10 июля в 16:41
8
Политика

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Страна Советов on-line вчера в 11:20
3,8K
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