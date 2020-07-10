Экономика

ИзвестияИзвестияВ РАН заявили о нецелесообразности деноминации рубля

Деноминация, как правило, проводится из-за резкого обесценивания валюты, также она может спровоцировать панику у населения. При этом расходы коснутся выпуска новых денег, а бизнесу придется перенастраивать всё оборудование.
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с чего всё началось

В РАН раскритиковали идею деноминации рубля

Директор Института экономики Российской академии наук (РАН) Руслан Гринберг в эфире НСН усомнился в целесообразности деноминации рубля.
Национальная служба новостей10 июля в 06:00

Подробнее о событии

Эксперты оценили идею о деноминации российского рубля

REGNUMвчера в 01:29

В РАН раскритиковали идею деноминации рубля

Национальная служба новостей10 июля в 06:00

В РАН раскритиковали идею деноминации российской валюты

Общественное телевидение России10 июля в 08:27

Академик РАН не одобрил идею деноминации рубля

РЕН ТВ10 июля в 08:02

В РАН заявили о нецелесообразности деноминации рубля

Известия10 июля в 07:43

Академик РАН выступил против деноминации рубля

News.ru10 июля в 07:16

Эксперты оценили идею деноминации рубля

РИА Новости10 июля в 12:00
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Шоу-бизнес

Собчак назвала способы улететь из России вопреки закрытым границам

Evo-rus.com вчера в 06:46
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Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Известия вчера в 06:20
8K
Единоборства

Петр Ян нокаутировал Алдо и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Россиянин Петр Ян завоевал чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алдо.
РИА Новости вчера в 23:56
Происшествия

Двое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе

По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас).
ТАСС вчера в 22:06
40
Общество

В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса

«Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса», — цитирует Тарасова РИА Новости.
RT на русском 00:19
240
Общество

Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе

Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:36
688
Религия

Православные астраханцы отмечают день святых апостолов Петра и Павла

В Астрахани на посёлке Свободный находится храм апостолов Петра и Павла, где 12 июля отмечается престольный праздник, к которому готовится вся церковная община, а службы в этот день проходят в особенно торжественной обстановке.
Астраханские новости вчера в 16:33
2
Общество

Devolver Digital показала первый геймплей Shadow Warrior 3

Игромания.ру вчера в 15:12
Фигурное катание

Тутберидзе и Косторная стали первыми обладателями премии ISU

РИА Новости вчера в 14:23
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Политика

NYT: Джозеф Байден побеждает на первичных выборах в штате Луизиана

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, заручившийся достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, побеждает на первичных выборах (праймериз) в американском штате Луизиана.
ТАСС вчера в 21:29
Армия и оружие

Сирийские войска отбили атаку боевиков в Идлибе

Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий на брифинге в субботу, 11 июля, два отряда боевиков общей численностью до 250 человек атаковали позиции сирийской армии 10 июля.
Вести.Ru вчера в 15:39
12
Происшествия

Соловьёв прокомментировал планы адвоката Ефремова засудить его

Известия вчера в 16:46
40
Здоровье

Медведев выразил обеспокоенность бубонной чумой у границ России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратил внимание на распространение бубонной чумы у границ России.
РЕН ТВ 10 июля в 06:36
40
Политика

Видео киевских школьников о российском Крыме взбудоражило украинцев

Запись обнародована в соцсети Facebook и вызвала бурную реакцию среди украинцев.
ПолитРоссия вчера в 09:36
Шоу-бизнес

Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте

Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 10 июля в 04:10
30
Происшествия

В Иркутске ликвидировали пожар на крыше многоэтажного дома

Известия вчера в 23:45
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Наука

В Южной Каролине обнаружили останки древнего пятиметрового дельфина

В американском штате Южная Каролина были обнаружены останки доисторического дельфина.
Discover24 вчера в 10:36
3
Происшествия

Авиакомпания «Россия» проверит информацию о «дожде» в самолете

РИА Новости вчера в 09:21
8
Общество

ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж работы

В Пенсионном Фонде России рассказали, как будут начисляться надбавки тем пенсионерам, чей трудовой стаж начался еще во времена СССР.
Gazeta.SPb вчера в 23:03
48
Политика

Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

Газета.Ru вчера в 06:40
270
Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 10 июля в 11:00
1,2K
Политика

Вассерман обвинил Украину в военном преступлении против России

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что у Киева появился шанс вернуть Крым.
URA.Ru вчера в 23:32
2
Общество

Ubisoft опубликовала тизер Far Cry 6

Ubisoft представила официальный тизер Far Cry 6. В нем студия показала актера из сериала «Во все тяжкие» Джанкарло Эспозито, который сыграл главного антагониста в новой части шутера.
CyberSport.ru 10 июля в 12:49
40
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости вчера в 08:26
2,9K
Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
38
Общество

Что означает для всей страны арест Фургала

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, уйдет ли ЛДПР в отставку и начнутся ли массовые протесты в Хабаровске
Радио Комсомольская правда 10 июля в 10:33
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Технологии

Люди стали тратить на 40% больше времени на смартфоны

За время пандемии коронавирусной инфекции люди стали тратить времени на смартфоны на 40% больше.
МонаВиста 10 июля в 12:39
Здоровье

Диетолог рассказала, как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья

Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва", как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья.
РИА Новости вчера в 23:36
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Экономика

Кудрин сообщил о застое в экономике

Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости вчера в 18:40
2,1K
Футбол

Кокорин показал раздевалку «Сочи» после победы над «Спартаком»

Матч ТВ вчера в 17:46
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