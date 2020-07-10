Экономика
ИзвестияВ РАН заявили о нецелесообразности деноминации рубля
Деноминация, как правило, проводится из-за резкого обесценивания валюты, также она может спровоцировать панику у населения. При этом расходы коснутся выпуска новых денег, а бизнесу придется перенастраивать всё оборудование.
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с чего всё началось
Директор Института экономики Российской академии наук (РАН) Руслан Гринберг в эфире НСН усомнился в целесообразности деноминации рубля.Национальная служба новостей10 июля в 06:00
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В РАН раскритиковали идею деноминации российской валюты
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В американском штате Южная Каролина были обнаружены останки доисторического дельфина.
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