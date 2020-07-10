Экономика

ИзвестияИзвестияВ РАН заявили о нецелесообразности деноминации рубля

Деноминация, как правило, проводится из-за резкого обесценивания валюты, также она может спровоцировать панику у населения. При этом расходы коснутся выпуска новых денег, а бизнесу придется перенастраивать всё оборудование.
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с чего всё началось

В РАН раскритиковали идею деноминации рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», аналитик Александр Разуваев заявил, что со времени последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился. По его словам, о возможной деноминации приходится говорить из-за резкого роста в стране числа наличных денег.
Национальная служба новостейвчера в 06:00

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В РАН назвали единственное условие для деноминации рубля

Газета Кемерова16:31

В РАН назвали единственное возможное условие для деноминации рубля

ФАН06:58

В РАН раскритиковали идею деноминации российской валюты

Общественное телевидение Россиивчера в 08:27

Академик РАН не одобрил идею деноминации рубля

РЕН ТВвчера в 08:02

В РАН заявили о нецелесообразности деноминации рубля

Известиявчера в 07:43

Академик РАН выступил против деноминации рубля

News.ruвчера в 07:16

В РАН раскритиковали идею деноминации рубля

Национальная служба новостейвчера в 06:00
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Происшествия

Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей

Коммерсантъ 10:49
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Гаджеты

Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС Google

Google смогла достичь значительного прогресса в соответствующем направлении, поскольку актуальная сборка Android 10 достигает девайсов пользователей на 28% быстрее, чем это случалось при работе с Android 9. Спустя 5 месяцев с момента официального старта работы Android 10 новая версия ОС установлена на 100 млн девайсов во всем мире.
Дни24 вчера в 08:03
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Футбол

Андреас Хинкель назвал причины проигрышей «Спартака»

После выездного матча с «Сочи» (0:1) в 28-м туре Российской Премьер-Лиги серия красно-белых без побед достигла пяти матчей (три поражения, две ничьи).
Чемпионат 16:17
Музыка

Украинская группа «Время и Стекло» выложила клип на последнюю песню

Толк вчера в 10:07
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Общество

В игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие»

Звезда сериалов "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу" и "Мандалорец" Джанкарло Эспозито сыграет роль Антона Кастильо в игре Far Cry 6, подтвердила компания Ubisoft после просочившейся в Сеть информации о работе над новым сезоном французского шутера.
Российская газета 11:58
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Экономика

Афера XXI века: как Казахстан кинули на колеса

В Казахстане никогда не существовало собственного производства железнодорожных колес.
RuNews24.ru вчера в 05:40
2
Общество

В Москве за сутки умерли 27 пациентов с подтвержденным коронавирусом

Известия 15:59
1,3K
Общество

Несогласованные митинги в поддержку Фургала прошли в Хабаровском крае

Известия 04:23
7,3K
Политика

Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
Вести.Ru 11:36
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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским

Популярный российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев отреагировал на недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что он и Алекс Малиновский являются парой.
CT news вчера в 16:38
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
6K
Политика

Трамп сократил тюремный срок своему бывшему советнику Стоуну

Президент США Дональд Трамп сократил тюремный срок своему бывшему неформальному советнику Роджеру Стоуну. Об этом рассказали в Белом доме.
Деловое.ТВ 04:16
2
Происшествия

Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине

Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки.
Газета.Ru 09:17
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Общество

Гейтс заявил об уверенности в мировой победе над коронавирусом

Ранее Гейтс предостерег, что появление вакцины от COVID-19 не обязательно остановит распространение заболевания.
РБК 13:12
47
Политика

Лукашенко назвал право жить в Белоруссии выстраданным

Белорусский народ пережил немало несчастий и бед, но ни перед кем не вставал на колени и выстрадал право жить в своем государстве.
Lenta.ru 16:20
Происшествия

Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье погибла мотоблогер Ксения Никитина на трассе М-8. Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль.
Газета.Ru 16:19
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости 08:26
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Футбол

Вратарь ФК «Зенит» Лунев получил серьезную травму

Повреждение, которое получил в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Ахматом" вратарь футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев носит серьезный характер.
РЕН ТВ 15:28
Армия и оружие

Египетские ВВС, ВМС и спецназ проводят межвидовые учения вдоль границ с Ливией

Аргументы недели 11:44
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Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
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Гаджеты

Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook

В Apple считают, что поводов для боязни слежки у владельцев MacBook нет, так как ноутбуки снабжены светодиодным индикатором, который загорается всегда, когда камера работает, и активировать FaceTime HD с выключенным светодиодом невозможно.
3DNews 07:54
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Происшествия

В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей

"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
РИА Новости 12:12
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Общество

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

ТАСС 03:02
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Экономика

Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров

Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины.
Вечерний курьер 10:04
3
Экономика

Россия прошла пик негативного влияния пандемии на финансовые рынки

Аналитики агентства АКРА полагают, что страна прошла пик негативного влияния COVID-19 на финансовые рынки, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 05:53
32
Общество

Спецназовец по прозвищу «Капитан Америка» совершил самоубийство

Газета.Ru 14:25
3
Общество

ПФР заявил о новых прибавках к пенсиям определенным группам россиян

Небольшие дополнения к выплатам могут получить работающие пенсионеры, получатели накопительной пенсии и участники программы софинансирования накоплений.
Экономика сегодня 16:25
4
Политика

В Сербии назвали инициаторов беспорядков

Lenta.ru 16:37
Авто

Great Wall выпустит рамный внедорожник под маркой WEY

Дизайн модели, судя по распространенным производителем изображениям, выдержан в классическом для рамных внедорожников ключе: с приподнятыми бамперами, высокой посадкой и буксировочными петлями на видном месте (рядом с передним краем лонжеронов).
Автоновости дня вчера в 09:12
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Армия и оружие

ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе

ТАСС 09 июля в 12:17
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Руслан Семёнович Гринберг
Российский экономист
Российский экономист, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, директор Института экономики РАН.
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