Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию.
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с чего всё началось

Эксперт назвал способ сдержать распространение коронавируса в России

Россия не поднимется в рейтинге по числу заболевших коронавирусом в мире, если региональным властям удастся сдержать ситуацию с его распространением на местах, поделилась мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
РИА Новостивчера в 22:09

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В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса в России

РБК00:34

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Национальная служба новостей02:04

Эксперт назвала способ остановить распространение коронавируса в России

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В РЭУ назвали способ остановить распространение коронавируса в России

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Эксперт рассказал, как остановить распространение коронавируса в России

Московский Комсомолецвчера в 23:19

Назван способ остановить распространение коронавируса в России

Lenta.ruвчера в 23:04

Россия не поднимется в рейтинге COVID-19, если власти сдержат ситуацию в регионах

ПРАЙМвчера в 20:35
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Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 04:01, Ашберн
Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
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Общество

Верховный суд уточнил порядок наказания нарушителей самоизоляции

Жители, которые пренебрегают обязательными для всех требованиями, установленными властями столичного региона, подлежат ответственности по части 1 ст. 20.6.1 КоАП.
Газета.Ru 01:23
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Общество

В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу

Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета вчера в 22:18
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Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

РИА Новости вчера в 05:41
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Экономика

Объем налоговых льгот для компаний Москвы превысит 170 млрд рублей в 2020 году

Общий объем льгот, введенных для предприятий столицы, работавших до начала режима повышенной готовности, вместе с поддержкой в рамках пакетов антикризисных мер в связи с пандемией превысит 170 млрд рублей, сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.
ТАСС 01:15
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Кристина Асмус опубликовала фото с округлившимся животом

Актриса Кристина Асмус, известная зрителям по роли Варвары Черноус из сериала «Интерны», опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на котором запечатлена в интересном положении.
Территория новостей вчера в 14:09
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Экономика

В России резко вырос спрос на пищевую соль

В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль.
Ведомости вчера в 22:18
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Здоровье

В Алтайском крае выявили девять случаев заражения коронавирусом

Девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Алтайском крае за минувшие сутки, сообщили в оперштабе региона.
РИА Новости 01:12
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Общество

Определено соотношение мужчин и женщин в России

По данным на начало 2020 года в России проживает 68,1 миллиона мужчин и 78,6 миллионов женщин.
Lenta.ru 00:33
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Экономика

В Пермском крае сократят расходы на содержание чиновников

По словам Махонина, расходы на содержание министерств, ведомств и аппарата правительства будут сокращены на 10%.
ИА Красная Весна 03:48
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Происшествия

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело на Эдгарда Запашного

Как пишет MASH, но полиция подумала-подумала и отказала. Письменное объяснение от дрессировщика не пришло — он слишком занят для такого.
КМВ Новости 02:39
Общество

В России могут ужесточить наказание за преступления против пенсионеров

В России собираются подготовить законопроект о признании преступлений против пенсионеров отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
ФедералПресс 00:50
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Происшествия

Власти расширили права полицейских

По данным «Интерфакса», власти одобрили проект по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств.
BFM.ru 03:27
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Общество

Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до 2021 года

Правительство РФ из-за коронавируса разрешило до 1 января 2021 года не проводить поверку бытовых счетчиков, даже если срок поверки уже истек.
ТАСС 01:12
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Происшествия

ФСБ предотвратила нападение подростка на школу в Тюменской области

В Тюменской области по подозрению в подготовке вооружённого нападения на школу задержан 18-летний подросток.
RT на русском 03:00
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Транспорт

Проверка пропусков для поездок по Москве стала автоматической

Власти Москвы почти полностью автоматизировали контроль цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте, передает РИА "Новости" со ссылкой на указ мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru вчера в 17:19
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Здоровье

Коронавирус на Украине: число заражённых растёт

На Украине по состоянию на утро 22 апреля подтверждено 6 592 случая заражения коронавирусом, общее число погибших от COVID-19 достигло 174.
Rusvesna.su 03:16
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Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
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Экономика

Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК вчера в 04:13
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Общество

Во Владимирской области выросло число зараженных коронавирусом

Увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией жителей региона на 34 человека за сутки зафиксировано в сообщении управления Роспотребнадзора по Владимирской области, 20 апреля сообщает пресс-служба управления на сайте ведомства.
ИА Красная Весна 20 апреля в 03:16
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Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии

Российский танк на платформе "Армата" прошел первые испытания в Сирии.
Деловое.ТВ 19 апреля в 13:05
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Общество

В Крыму количество заражённых коронавирусом превысило 50 человек

Симферополь, 22 апреля 2020, 10:36 — REGNUM За сутки на территории Крыма зарегистрировали пять новых случаев коронавируса, общее количество заражённых составило 51.
REGNUM 03:36
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
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Происшествия

Число жертв стрельбы в Канаде возросло до 23 человек

Число погибших в результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 23, 21 апреля сообщает канадская королевская конная полиция (КККП).
ИА Красная Весна вчера в 16:25
Общество

В Калининградской области выявили ещё 19 случаев коронавируса

За сутки в Калининградской области выявили 19 случаев коронавируса.
Калининград.Ru 03:41
Политика

Кремль прокомментировал виртуальные митинги

Кремль с большим вниманием относится к сообщениям людей, которые сообщают о своих сложностях, возникших из-за коронавируса, но преувеличивать и обобщать "разговорчики" не стоит, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:33
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Наука

Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
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Общество

В России выявлено 5236 новых случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России подтверждено 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах.
Remedium.ru 03:44
Общество

Соловьев навсегда выгнал из своей студии украинского эксперта Ковтуна

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев в ходе эфира на телеканале Россия-1 окончательно выгнал из своей программы Вечер с Владимиром Соловьевым украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
NewInform 03:09
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Здоровье

В Свердловской области коронавирусом заболели еще десять человек

На Среднем Урале зафиксировано десять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
УралПолит.Ru 03:44
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