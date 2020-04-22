Россия не поднимется в рейтинге по числу заболевших коронавирусом в мире, если региональным властям удастся сдержать ситуацию с его распространением на местах, поделилась мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

с чего всё началось

По последним данным, в России зафиксировано более 52 тысяч случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны.

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