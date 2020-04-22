Коронавирус
Lenta.ruНазван способ остановить распространение коронавируса в России
По последним данным, в России зафиксировано более 52 тысяч случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны.
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с чего всё началось
Россия не поднимется в рейтинге по числу заболевших коронавирусом в мире, если региональным властям удастся сдержать ситуацию с его распространением на местах, поделилась мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.РИА Новостивчера в 22:09
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Эксперт рассказал, как остановить распространение коронавируса в России
Московский Комсомолецвчера в 23:19
Казаки, пропуска, «сухой закон»: Как регионы противостоят коронавирусу
Национальная служба новостей02:04
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В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
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Основатель Yota купил «Эльгауголь» у «Мечела»
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Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
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Газета.Ru 05:32
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После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело
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Экономика
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