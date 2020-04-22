Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазван способ остановить распространение коронавируса в России

По последним данным, в России зафиксировано более 52 тысяч случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны.
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с чего всё началось

В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса

Россия не поднимется в рейтинге по числу заболевших коронавирусом в мире, если региональным властям удастся сдержать ситуацию с его распространением на местах, поделилась мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
РИА Новостивчера в 22:09

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В РЭУ назвали способ остановить распространение коронавируса в России

RT на русском02:21

Россия не поднимется в рейтинге COVID-19, если власти сдержат ситуацию в регионах

ПРАЙМвчера в 20:35

Эксперт назвала способ остановить распространение коронавируса в России

Известия00:58

В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса в России

РБК00:34

Эксперт рассказал, как остановить распространение коронавируса в России

Московский Комсомолецвчера в 23:19

Назван способ остановить распространение коронавируса в России

Lenta.ruвчера в 23:04

Казаки, пропуска, «сухой закон»: Как регионы противостоят коронавирусу

Национальная служба новостей02:04
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Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 20 апреля в 07:22
3K
Политика

Трамп решил приостановить иммиграцию в США

Президент США Дональд Трамп в Twitter заявил, что подпишет распоряжение о временном приостановлении иммиграции в страну.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 02:28
161
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
2K
Здоровье

В Ростовской области 398 человек заражены коронавирусом

На 22 апреля в Ростовской области число подтвержденных случаев заражения COVID-19 увеличилось до 398.
Kursk.com 04:20
287
Шоу-бизнес

Опубликован официальный диагноз Анастасии Заворотнюк

Близкие Анастасии Заворотнюк обнародовали официальный диагноз актрисы. Документ опубликовала "Комсомольская правда".
РИА Новости 05:45
29
Происшествия

Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье

В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 03:50
5,2K
Экономика

Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
43
Армия и оружие

Появление федеральных войск в Чечне объяснили

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
2K
Общество

Премьер Украины заявил о планах продлить карантин до 11 мая

Власти Украины планируют продлить карантин из-за угрозы коронавируса до 11 мая.
РБК 06:36
Происшествия

Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ

По данным прокуратуры, к моменту закупки для нужд больниц региона аппараты ИВЛ были просрочены более чем на 15 лет.
РБК 05:10
123
Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму

Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
РИА Новости 05:01
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Здоровье

Путин подписал закон, отменяющий НДФЛ с выплат медикам

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля Госдума РФ приняла поправки, освобождающие выплаты медицинским работникам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
REGNUM 06:04
4
Общество

В Германии рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил первое клиническое испытание вакцины против коронавируса.
RT на русском 05:37
2
Происшествия

В Краснодарском крае скончался врач-реаниматолог с коронавирусом

Краснодар, 22 апреля 2020, 12:20 — REGNUM Три пациента с подтверждённым коронавирусом скончались в больницах Краснодарского края за последние сутки, сообщили 22 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM 05:20
36
Транспорт

Дептранс сообщил о 600 не попавших в метро Москвы пассажирах

В московское метро не смогли попасть 600 человек, так как их проездная карта «Тройка» не была привязана к цифровому пропуску.
РБК 05:52
78
Религия

Настоятель собора в Москве Александр Агейкин умер от коронавируса

Территория новостей вчера в 09:30
678
Политика

В Кремле назвали бездоказательными теории о происхождении коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал по просьбе журналистов теорию, которую поддерживает ряд западных лидеров и СМИ, об искусственном происхождении вируса, с намеком на Китай.
Российская газета 06:22
114
Политика

Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность российских больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность больниц оборудованием, необходимым для лечения пациентов с коронавирусом.
Lenta.ru 06:35
4
Общество

В Башкирии изменили режим повышенной готовности

Глава Башкортостана внес изменения в указ о режиме «Повышенной готовности» в связи с угрозой распространения коронавируса.
ProUfu.ru 01:32
106
Шоу-бизнес

Коул Спроус ответил фанатам на вопрос об измене Лили Рейнхарт

Uznayvse.ru 20 апреля в 09:19
2
Энергетика

Песков назвал нелегкой ситуацию с мировыми ценами на нефть

В последние дни наблюдается нестабильность цен на углеводороды на фоне новостей о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом в мире.
ТАСС 05:50
4
Общество

За сутки в России подтверждено 5 236 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России подтверждено 5 236 новых случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах страны.
UfacityNews.ru 04:56
5
Политика

В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
661
Экономика

Основатель Yota купил «Эльгауголь» у «Мечела»

"Мечел" сообщил, что закрыл сделку по продаже своих 51% Эльгинского угольного проекта компании "А-Проперти" сооснователя оператора Yota Альберта Авдоляна.
Интерфакс 06:54
Наука

Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом

Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru 05:32
496
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Piter.tv 02:37
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Происшествия

Россиянин заразился коронавирусом на круизном лайнере Costa Atlantica

На борту итальянского круизного лайнера Costa Atlantica, который находится в порту Нагасаки, есть один гражданин России, заразившийся коронавирусом.
Интерфакс 03:08
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Автоспорт

Алексей Попов оценил шансы Квята попасть в «Феррари»

ГЛАС.RU 04:16
Происшествия

После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе.
RT на русском 04:36
94
Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
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