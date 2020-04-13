Сокращение добычи нефти странами-участницами ОПЕК+ может достичь более 15 млн баррелей в сутки, если принять во внимание еще и государства G20. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Общество Названы регионы России с наибольшим числом новых рабочих мест Согласно результатам исследования, лидером по созданию рабочих мест в последние три года стало Подмосковье - регион занимает первое место в списке, за 2017–2019 годы в субъекте создали 200 тыс. рабочих мест.

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели. 2,8K

Происшествия В Саратовской области умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом Как сообщили в штабе, один из заболевших - житель Аткарского района, он находится в удовлетворительном состоянии, второй положительный тест был получен после смерти 90-летней пациентки, которая была госпитализирована с подозрением на пневмонию. 32

Общество Издатели направили правительству России «открытое письмо книжников» Москва, 13 апреля 2020, 09:28 — REGNUM Издатели книг направили правительству России «открытое письмо книжников», в котором просят добавить книжную продукцию в перечень товаров первой необходимости. 1

Общество В Татарстане ужесточат пропускной режим Больше 6 000 тысяч граждан меняют место самоизоляции несколько раз в неделю, - приводит слова Хайруллина пресс-служба Минцифры Татарстана. 225

Политика МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина. 732

Происшествия У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция. 79

Шоу-бизнес На связь вышла выгнанная Прилучным Муцениеце Напомним, в четверг Агата Муцениеце сообщила, что супруг выгнал ее из дома вместе с детьми. 6

Наука В Японии обнаружили блокирующий размножение коронавируса препарат Японские биологи в ходе исследования выяснили, что используемый при лечении ВИЧ нелфинавир способен снижать репликационную активность возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19. 203

Общество В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 468

Экономика Российские авиакомпании предлагают властям легализовать ваучеры Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие авиакомпании России) предлагает властям РФ легализовать использование ваучеров вместо возврата средств за отмененные рейсы, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо АЭВТ первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову от 9 апреля.

Политика Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу Министерство иностранных дел Чешской Республики 11 апреля отреагировало на уголовное дело, заведенное в России по поводу сносу памятника Ивану Коневу в Праге. 644