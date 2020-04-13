Коронавирус
ИзвестияГлава РФПИ назвал возможный объем сокращений странами добычи нефти
Сокращение добычи нефти странами-участницами ОПЕК+ может достичь более 15 млн баррелей в сутки, если принять во внимание еще и государства G20. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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Общество
Названы регионы России с наибольшим числом новых рабочих мест
Согласно результатам исследования, лидером по созданию рабочих мест в последние три года стало Подмосковье - регион занимает первое место в списке, за 2017–2019 годы в субъекте создали 200 тыс. рабочих мест.
Известия 02:52
Хоккей
Жена Овечкина показала коллекцию клюшек Александра
Спорт-Экспресс вчера в 23:15
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Энергетика
Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов
На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ вчера в 19:15
Здоровье
Александр Мясников рассказал о «русском чуде» в условиях коронавируса
Доктор Мясников проанализировал статистические данные и похвалил российских медиков.
StarHit.ru 11 апреля в 12:07
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Общество
Маск ответил Рогозину на обвинения в демпинге
Телеканал 360° 11 апреля в 14:54
Происшествия
В Саратовской области умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом
Как сообщили в штабе, один из заболевших - житель Аткарского района, он находится в удовлетворительном состоянии, второй положительный тест был получен после смерти 90-летней пациентки, которая была госпитализирована с подозрением на пневмонию.
Российская газета 02:45
Общество
Издатели направили правительству России «открытое письмо книжников»
Москва, 13 апреля 2020, 09:28 — REGNUM Издатели книг направили правительству России «открытое письмо книжников», в котором просят добавить книжную продукцию в перечень товаров первой необходимости.
REGNUM 02:28
Общество
Мишустин подписал указ о выделении 50 млрд рублей на выплаты медикам
Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 13 апреля, сообщил, что подписал постановление о выделении 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам.
Известия 02:52
Культура
Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»
Динозавр и Зеркальный человек появятся в специальном шоу «Маска».
Evo-rus.com 02:44
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика
Безработная Анна Романова стала третьим кандидатом в мэры Иркутска
Третий кандидат на пост мэра Иркутска подал документы в конкурсную комиссию.
Байкал24 02:16
Общество
В Татарстане ужесточат пропускной режим
Больше 6 000 тысяч граждан меняют место самоизоляции несколько раз в неделю, - приводит слова Хайруллина пресс-служба Минцифры Татарстана.
Тавто.Ру вчера в 10:56
Политика
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
Происшествия
У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус
У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
Шоу-бизнес
На связь вышла выгнанная Прилучным Муцениеце
Напомним, в четверг Агата Муцениеце сообщила, что супруг выгнал ее из дома вместе с детьми.
Privet-Rostov.ru вчера в 14:09
Наука
В Японии обнаружили блокирующий размножение коронавируса препарат
Японские биологи в ходе исследования выяснили, что используемый при лечении ВИЧ нелфинавир способен снижать репликационную активность возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 21:32
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса
Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян.
Известия вчера в 21:06
Наука
Ученые определили дистанцию распространения коронавируса
Evo-rus.com 02:41
Экономика
Российские авиакомпании предлагают властям легализовать ваучеры
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие авиакомпании России) предлагает властям РФ легализовать использование ваучеров вместо возврата средств за отмененные рейсы, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо АЭВТ первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову от 9 апреля.
ПРАЙМ 02:01
Политика
Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу
Министерство иностранных дел Чешской Республики 11 апреля отреагировало на уголовное дело, заведенное в России по поводу сносу памятника Ивану Коневу в Праге.
Парламентская газета вчера в 09:24
Общество
Оперштаб назвал причину пробки из машин скорой помощи в Химках
Радио Sputnik 11 апреля в 12:39
Общество
В Екатеринбург прибыл самолет с медицинскими масками из Китая
РИА Новости 02:54
Общество
Уткин ответил Соловьеву и назвал его непростой обезьяной
Медиаскандал между телеведущим Владимиром Соловьевым и спортивным комментатором Василием Уткиным набирает обороты.
Вечерняя Казань 00:38
Общество
МВД назвало самые криминальные регионы в России
Москва, 13 апреля 2020, 08:42 — REGNUM За первые два месяца 2020 года в России количество зарегистрированных преступлений возросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысило 327,3 тыс. преступлений.
REGNUM 01:42
Политика
Путин, Трамп и король Саудовской Аравии провели телефонные переговоры
Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд провели трехсторонние переговоры.
РИА Новости вчера в 15:16
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
Происшествия
В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте
Ведомости вчера в 22:12