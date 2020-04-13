Коронавирус
Экспресс газетаВ РФПИ оценили влияние сделки ОПЕК+ на цену нефти
В РФПИ оценили влияние сделки ОПЕК + на цену нефти Глава РФПИ прокомментировал договоренности ОПЕК +. По мнению главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, договоренности, достигнутые на встрече альянса ОПЕК+, в значительной мере поддержат цены на нефть.
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Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
Власти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск с нарушениями
Власти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск, оформленный с нарушениями. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 13 апреля.
Lenta.ru 03:51
Общество
Названы регионы России, где увеличилось число рабочих мест
За последние три года в 25 российских регионах увеличилось количество рабочих мест. При этом в шестидесяти - сократилось.
Российская газета 02:16
Происшествия
В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2000 кв. м, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости вчера в 03:43
Происшествия
Более 300 пациентов с коронавирусом лечатся в Коммунарке
За минувшие сутки в медучреждение поступили 37 человек, выписано - семь пациентов.
Газета.Ru 01:57
Общество
В России за сутки умерли 18 человек с коронавирусом
За сутки в РФ умерли 18 пациентов с коронавирусом, всего скончались 148 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:51
Общество
Как получить электронный пропуск, рассказали власти Подмосковья
Глава столичного региона Андрей Воробьёв на своей странице в Инстаграме опубликовал пост с видеоинструкцией, объясняющей жителям области, что нужно делать для получения индивидуального пропуска, подтверждающего оправданность выхода из дома во время действия режима самоизоляции.
Live24 вчера в 16:31
Общество
Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 03:29
Общество
Уткин ответил назвавшему его психически больным Соловьеву
Соловьев в ответ заявил, что Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство.
Lenta.ru 03:29
Общество
Издательства попросили признать книги товарами первой необходимости
В отличие от магазинов продуктов и аптек, книжные магазины не вошли в число торгующих товарами первой необходимости.
KM.ru 03:51
Политика
МИД раскритиковал сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В России 12 апреля отмечается День космонавтики, установленный в 1962 году в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.
РИА Новости вчера в 11:48
Общество
Малый и средний бизнес освободят на полгода от уплаты налогов и сборов
Предприятия малого и среднего бизнеса получат годовую отсрочку на уплату налогов и сборов, платежи по которым будут назначены в ближайшие шесть месяцев.
ФАН 03:28
Энергетика
ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
Общество
Во Владимирской области выявлено 13 новых случаев коронавируса
Во Владимирской области зафиксировано 84 случая заболевания коронавирусом, 13 из них — за последние сутки.
Довод 04:22
Общество
Сергей Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
На первом этапе режим будет касаться поездок на работу, на втором — для поездок в других целях, на третьем, если понадобится, для передвижения внутри района.
Говорит Москва 10 апреля в 13:02
Происшествия
Число заболевших коронавирусом на Дону выросло на 14 человек
По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 10:00 12 апреля в Ростовской области зарегистрировано 52 больных инфекцией, вызванной новым коронавирусом.
Правительство Ростовской области вчера в 03:41
Транспорт
РЖД сократят количество поездов дальнего следования из-за коронавируса
Российские железные дороги (РЖД) временно отменят ряд поездов дальнего следования с 15 апреля. Об этом сообщается на сайте холдинга.
РБК вчера в 13:03
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11 апреля в 06:59
Общество
Генпрокуратура РФ выявила фейк о сотнях погибших от коронавируса
Отмечается, что Генпрокуратура обнаружила фейковые новости в Башкирии, Северной Осетии, а также в Волгоградской и Свердловской областях.
REGNUM 04:09
Здоровье
За сутки в Тверской области выявили 44 заболевших коронавирусом
В Тверской области 13 апреля выявлено ещё 44 человека, заболевших коронавирусом.
ГТРК Тверь 03:47
Происшествия
У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус
У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Здоровье
Объявлены причины успехов Вьетнама в противостоянии коронавирусу
Кидун Парк, работающий во Вьетнаме представителем ВОЗ, заявил, что важнейшим фактором успеха является раннее реагирование страны.
Ореанда-Новости 04:06
Здоровье
В Удмуртии подтвердили шесть новых случаев коронавируса
Еще шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Удмуртии.
ИА Удмуртия 02:10
Здоровье
В Свердловской области ещё 4 человека заболели коронавирусом
За прошедшие сутки ещё четыре новых случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Свердловской области.
Уральский меридиан вчера в 03:41
Здоровье
Оксана Чижова доложила о ситуации по коронавирусу в Пензенской области
В понедельник, 13 апреля, в 9:00 на странице губернатора Пензенской области Ивана Белозерцевав Instagram стартовало оперативное совещание в режиме видеоконференцсвязи.
РИА Пензенской области 02:24