В РФПИ оценили влияние сделки ОПЕК + на цену нефти Глава РФПИ прокомментировал договоренности ОПЕК +. По мнению главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, договоренности, достигнутые на встрече альянса ОПЕК+, в значительной мере поддержат цены на нефть.

В РФПИ оценили влияние сделки ОПЕК+ на цену нефти

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