Коронавирус

Экспресс газетаЭкспресс газетаВ РФПИ оценили влияние сделки ОПЕК+ на цену нефти

В РФПИ оценили влияние сделки ОПЕК + на цену нефти Глава РФПИ прокомментировал договоренности ОПЕК +. По мнению главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, договоренности, достигнутые на встрече альянса ОПЕК+, в значительной мере поддержат цены на нефть.
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Глава РФПИ оценил эффект от сделки ОПЕК+

Вести.Ru03:25

Новую сделку ОПЕК+ признали исторической

Телеканал 360°02:29

В РФПИ оценили суммарный объем сокращения добычи ОПЕК+ и других стран

РИА Новости01:47

Глава РФПИ объяснил, как новая сделка ОПЕК+ отразится на стоимости нефти

Вечерняя Москва01:04

Глава РФПИ назвал возможный объем сокращений странами добычи нефти

Известия00:56

Глава РФПИ: сделка ОПЕК+ поддержит цены на нефть

REGNUM01:48

В РФПИ заявили, что сделка ОПЕК+ поддержит цены на нефть

ТАСС00:35
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 04:30, Ашберн
Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
508
Общество

Власти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск с нарушениями

Власти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск, оформленный с нарушениями. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 13 апреля.
Lenta.ru 03:51
2
Общество

Названы регионы России, где увеличилось число рабочих мест

За последние три года в 25 российских регионах увеличилось количество рабочих мест. При этом в шестидесяти - сократилось.
Российская газета 02:16
1
Происшествия

Самолет Екатеринбург–Москва развернулся из-за задымления в кабине

Известия 03:29
8
Происшествия

В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте

На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2000 кв. м, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
26
Общество

Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости вчера в 03:43
302
Космос

Ученый рассказал, когда человечество попытается колонизировать Марс

ФАН 00:56
7
Происшествия

Более 300 пациентов с коронавирусом лечатся в Коммунарке

За минувшие сутки в медучреждение поступили 37 человек, выписано - семь пациентов.
Газета.Ru 01:57
310
Общество

В России за сутки умерли 18 человек с коронавирусом

За сутки в РФ умерли 18 пациентов с коронавирусом, всего скончались 148 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:51
5
Общество

Как получить электронный пропуск, рассказали власти Подмосковья

Глава столичного региона Андрей Воробьёв на своей странице в Инстаграме опубликовал пост с видеоинструкцией, объясняющей жителям области, что нужно делать для получения индивидуального пропуска, подтверждающего оправданность выхода из дома во время действия режима самоизоляции.
Live24 вчера в 16:31
170
Общество

Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 03:29
45
Общество

Уткин ответил назвавшему его психически больным Соловьеву

Соловьев в ответ заявил, что Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство.
Lenta.ru 03:29
1,1K
Общество

Издательства попросили признать книги товарами первой необходимости

В отличие от магазинов продуктов и аптек, книжные магазины не вошли в число торгующих товарами первой необходимости.
KM.ru 03:51
1
Политика

МИД раскритиковал сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В России 12 апреля отмечается День космонавтики, установленный в 1962 году в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.
РИА Новости вчера в 11:48
767
Общество

Малый и средний бизнес освободят на полгода от уплаты налогов и сборов

Предприятия малого и среднего бизнеса получат годовую отсрочку на уплату налогов и сборов, платежи по которым будут назначены в ближайшие шесть месяцев.
ФАН 03:28
2
Энергетика

ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи

Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
540
Общество

Во Владимирской области выявлено 13 новых случаев коронавируса

Во Владимирской области зафиксировано 84 случая заболевания коронавирусом, 13 из них — за последние сутки.
Довод 04:22
216
Общество

Сергей Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

На первом этапе режим будет касаться поездок на работу, на втором — для поездок в других целях, на третьем, если понадобится, для передвижения внутри района.
Говорит Москва 10 апреля в 13:02
4,4K
Происшествия

Число заболевших коронавирусом на Дону выросло на 14 человек

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 10:00 12 апреля в Ростовской области зарегистрировано 52 больных инфекцией, вызванной новым коронавирусом.
Правительство Ростовской области вчера в 03:41
114
Транспорт

РЖД сократят количество поездов дальнего следования из-за коронавируса

Российские железные дороги (РЖД) временно отменят ряд поездов дальнего следования с 15 апреля. Об этом сообщается на сайте холдинга.
РБК вчера в 13:03
116
Здоровье

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
713
Политика

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11 апреля в 06:59
3,1K
Общество

Генпрокуратура РФ выявила фейк о сотнях погибших от коронавируса

Отмечается, что Генпрокуратура обнаружила фейковые новости в Башкирии, Северной Осетии, а также в Волгоградской и Свердловской областях.
REGNUM 04:09
2
Здоровье

За сутки в Тверской области выявили 44 заболевших коронавирусом

В Тверской области 13 апреля выявлено ещё 44 человека, заболевших коронавирусом.
ГТРК Тверь 03:47
14
Происшествия

У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус

У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
575
Здоровье

Объявлены причины успехов Вьетнама в противостоянии коронавирусу

Кидун Парк, работающий во Вьетнаме представителем ВОЗ, заявил, что важнейшим фактором успеха является раннее реагирование страны.
Ореанда-Новости 04:06
1
Здоровье

В Удмуртии подтвердили шесть новых случаев коронавируса

Еще шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Удмуртии.
ИА Удмуртия 02:10
8
Здоровье

В Свердловской области ещё 4 человека заболели коронавирусом

За прошедшие сутки ещё четыре новых случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Свердловской области.
Уральский меридиан вчера в 03:41
13
Здоровье

Оксана Чижова доложила о ситуации по коронавирусу в Пензенской области

В понедельник, 13 апреля, в 9:00 на странице губернатора Пензенской области Ивана Белозерцевав Instagram стартовало оперативное совещание в режиме видеоконференцсвязи.
РИА Пензенской области 02:24
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Дмитриев Кирилл Александрович
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity.
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