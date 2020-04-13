Коронавирус

Экспресс газетаЭкспресс газетаВ РФПИ оценили влияние сделки ОПЕК+ на цену нефти

В РФПИ оценили влияние сделки ОПЕК + на цену нефти Глава РФПИ прокомментировал договоренности ОПЕК +. По мнению главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, договоренности, достигнутые на встрече альянса ОПЕК+, в значительной мере поддержат цены на нефть.
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Глава РФПИ оценил эффект от сделки ОПЕК+

Вести.Ru03:25

Новую сделку ОПЕК+ признали исторической

Телеканал 360°02:29

В РФПИ оценили суммарный объем сокращения добычи ОПЕК+ и других стран

РИА Новости01:47

Глава РФПИ объяснил, как новая сделка ОПЕК+ отразится на стоимости нефти

Вечерняя Москва01:04

Глава РФПИ назвал возможный объем сокращений странами добычи нефти

Известия00:56

Глава РФПИ: сделка ОПЕК+ поддержит цены на нефть

REGNUM01:48

В РФПИ заявили, что сделка ОПЕК+ поддержит цены на нефть

ТАСС00:35
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Общество

Собянин рассказал порядок получения специальных пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования пропусков для передвижения в период режима повышенной готовности.
РИА Новости 11 апреля в 13:15
3,9K
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
655
Общество

Российские врачи получат 50 миллиардов рублей

Российские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат 50 миллиардов рублей в виде дополнительных выплат.
Lenta.ru 02:42
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Общество

Определены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Стал известен полный список российских регионов, где 12 апреля были зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом.
Piter.tv вчера в 11:58
498
Происшествия

На московской стройке нашли мужчину без головы

На московской стройке найден мужчина без головы.
Lenta.ru 05:34
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Шоу-бизнес

Госпитализированная Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии

Российская певица Татьяна Буланова, которая в настоящее время госпитализирована в научно-исследовательском центре, который специализируется на кардиологии и сосудистых заболеваниях, рассказала о своем состоянии.
Культуромания вчера в 06:01
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Здоровье

Южнокорейские ученые выявили 38 антител, нейтрализующих коронавирус

Исследователи из Республики Корея смогли определить 38 антител, которые могут нейтрализовать коронавирус нового вида.
ТАСС Наука 02:48
Экономика

Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
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Армия и оружие

Российские военные «окружили» американские войска в Сирии

Несколько часов назад стало известно о том, что на фоне попыток американских военных прорваться в центральную и западную части Сирии, российские военные провели уникальную операцию, устроив самую настоящую «засаду» на американские военные конвои и патрули, фактически, взяв в окружение американских военнослужащих в восточной части арабской республики.
Avia.pro 11 апреля в 20:02
2
Здоровье

Четверо ивановцев с COVID-19 находятся на ИВЛ

Четверо пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, двое пользуются кислородной поддержкой.
Аргументы и факты - Иваново 05:39
Общество

В Башкирии открываются парикмахерские и салоны оптики

В Башкирии открываются парикмахерские и салоны оптики.
Башинформ 04:19
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Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
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Общество

ГИБДД приостановила прием экзаменов на права из-за коронавируса

Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно остановила прием экзаменов на право управления транспортными средствами.
Газета.Ru 05:35
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Футбол

Несколько футболистов ЦСКА могли переболеть коронавирусом

Тренер ЦСКА по физической подготовке Паулино Гранеро признался, что он, равно как и несколько футболистов клуба, могли переболеть коронавирусом ещё в феврале на испанских сборах.
Metaratings 03:30
Политика

Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что американская гегемония уходит в прошлое.
Известия вчера в 00:44
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Кино

Студия Marvel раскрыла «пасхалку» в фильме «Мстители: Финал»

Представители студии Marvel рассказали о пропущенной зрителями "пасхалке" в фильме "Мстители: Финал".
Москва 24 05:11
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Армия и оружие

Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
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Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет по видеосвязи совещание о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране в свете борьбы с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:49
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Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель

К 11:10 (мск) стоимость июньского фьючерса нефти Brent опустилась до отметки $30,93 за баррель.
Известия 04:46
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Здоровье

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
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Здоровье

Четверо калужских больных коронавирусом находятся в реанимации

Весть (Калужская область) 02:26
Общество

Писатели просят добавить книги в список товаров первой необходимости

Российские издатели и писатели просят добавить книги в список товаров первой необходимости. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 02:54
2
Здоровье

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
861
Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
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Авто

Бюджетный аналог Chevrolet Cruze появился в продаже

Автоновости дня вчера в 04:35
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Кино

Режиссер сиквела «Отряд самоубийц» успокоил поклонников фильма

Дата премьеры сиквела «Отряд самоубийц» не будет передвинута, заверил поклонников фильма режиссер картины Джеймс Ганн 12 апреля в своем микроблоге Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 18:37
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Общество

В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели

В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru вчера в 12:21
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Общество

Киево-Печерскую лавру закроют на карантин

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом среди насельников Киево-Печерской лавры превысило 90, в связи с чем власти закрывают монастырь на карантин.
ТАСС 05:56
Экономика

«Магнит» может выплатить вторую часть дивидендов за 2019 год

Совет директоров "Магнита" советует акционерам выплатить дивиденды в размере 157 руб. на акцию за 2019 г. Общая сумма дивидендов может составить 16 млрд руб.
Вести.Ru 03:52
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Происшествия

В Москве женщина, нарушившая режим самоизоляции, напала на полицейского

В Москве стражи порядка пожаловались на женщину, нарушившую режим добровольной самоизоляции.
Комсомольская правда 05:45
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Дмитриев Кирилл Александрович
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity.
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