Коронавирус
Экспресс газетаВ РФПИ оценили влияние сделки ОПЕК+ на цену нефти
В РФПИ оценили влияние сделки ОПЕК + на цену нефти Глава РФПИ прокомментировал договоренности ОПЕК +. По мнению главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, договоренности, достигнутые на встрече альянса ОПЕК+, в значительной мере поддержат цены на нефть.
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Общество
Собянин рассказал порядок получения специальных пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования пропусков для передвижения в период режима повышенной готовности.
РИА Новости 11 апреля в 13:15
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Российские врачи получат 50 миллиардов рублей
Российские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат 50 миллиардов рублей в виде дополнительных выплат.
Lenta.ru 02:42
Общество
Определены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Стал известен полный список российских регионов, где 12 апреля были зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом.
Piter.tv вчера в 11:58
Происшествия
На московской стройке нашли мужчину без головы
На московской стройке найден мужчина без головы.
Lenta.ru 05:34
Шоу-бизнес
Госпитализированная Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии
Российская певица Татьяна Буланова, которая в настоящее время госпитализирована в научно-исследовательском центре, который специализируется на кардиологии и сосудистых заболеваниях, рассказала о своем состоянии.
Культуромания вчера в 06:01
Здоровье
Южнокорейские ученые выявили 38 антител, нейтрализующих коронавирус
Исследователи из Республики Корея смогли определить 38 антител, которые могут нейтрализовать коронавирус нового вида.
ТАСС Наука 02:48
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
Армия и оружие
Российские военные «окружили» американские войска в Сирии
Несколько часов назад стало известно о том, что на фоне попыток американских военных прорваться в центральную и западную части Сирии, российские военные провели уникальную операцию, устроив самую настоящую «засаду» на американские военные конвои и патрули, фактически, взяв в окружение американских военнослужащих в восточной части арабской республики.
Avia.pro 11 апреля в 20:02
Здоровье
Четверо ивановцев с COVID-19 находятся на ИВЛ
Четверо пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, двое пользуются кислородной поддержкой.
Аргументы и факты - Иваново 05:39
Общество
В Башкирии открываются парикмахерские и салоны оптики
В Башкирии открываются парикмахерские и салоны оптики.
Башинформ 04:19
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Общество
ГИБДД приостановила прием экзаменов на права из-за коронавируса
Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно остановила прием экзаменов на право управления транспортными средствами.
Газета.Ru 05:35
Футбол
Несколько футболистов ЦСКА могли переболеть коронавирусом
Тренер ЦСКА по физической подготовке Паулино Гранеро признался, что он, равно как и несколько футболистов клуба, могли переболеть коронавирусом ещё в феврале на испанских сборах.
Metaratings 03:30
Политика
Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире
Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что американская гегемония уходит в прошлое.
Известия вчера в 00:44
Кино
Студия Marvel раскрыла «пасхалку» в фильме «Мстители: Финал»
Представители студии Marvel рассказали о пропущенной зрителями "пасхалке" в фильме "Мстители: Финал".
Москва 24 05:11
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет по видеосвязи совещание о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране в свете борьбы с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:49
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель
К 11:10 (мск) стоимость июньского фьючерса нефти Brent опустилась до отметки $30,93 за баррель.
Известия 04:46
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
Здоровье
Четверо калужских больных коронавирусом находятся в реанимации
Весть (Калужская область) 02:26
Общество
Писатели просят добавить книги в список товаров первой необходимости
Российские издатели и писатели просят добавить книги в список товаров первой необходимости. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 02:54
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Авто
Бюджетный аналог Chevrolet Cruze появился в продаже
Автоновости дня вчера в 04:35
Кино
Режиссер сиквела «Отряд самоубийц» успокоил поклонников фильма
Дата премьеры сиквела «Отряд самоубийц» не будет передвинута, заверил поклонников фильма режиссер картины Джеймс Ганн 12 апреля в своем микроблоге Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 18:37
Общество
В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели
В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru вчера в 12:21
Общество
Киево-Печерскую лавру закроют на карантин
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом среди насельников Киево-Печерской лавры превысило 90, в связи с чем власти закрывают монастырь на карантин.
ТАСС 05:56
Экономика
«Магнит» может выплатить вторую часть дивидендов за 2019 год
Совет директоров "Магнита" советует акционерам выплатить дивиденды в размере 157 руб. на акцию за 2019 г. Общая сумма дивидендов может составить 16 млрд руб.
Вести.Ru 03:52
Происшествия
В Москве женщина, нарушившая режим самоизоляции, напала на полицейского
В Москве стражи порядка пожаловались на женщину, нарушившую режим добровольной самоизоляции.
Комсомольская правда 05:45