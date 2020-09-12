Ситуация с приостановкой клинических испытаний вакцины от коронавируса, которую разрабатывает AstraZeneca, показала ошибочность подхода ряда стран — ориентации исключительно на новые непроверенные технологии, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

с чего всё началось

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ситуация с приостановкой британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса показала ошибочность подхода разработчика.

В РФПИ отреагировали на возобновление испытаний вакцины AstraZeneca

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