Коронавирус
ИзвестияВ РФПИ отреагировали на возобновление испытаний вакцины AstraZeneca
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ситуация с приостановкой британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса показала ошибочность подхода разработчика.
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Ситуация с приостановкой клинических испытаний вакцины от коронавируса, которую разрабатывает AstraZeneca, показала ошибочность подхода ряда стран — ориентации исключительно на новые непроверенные технологии, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.РИА Новости11:16
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