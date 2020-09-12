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Известия
Известия

В РФПИ отреагировали на возобновление испытаний вакцины AstraZeneca

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ситуация с приостановкой британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса показала ошибочность подхода разработчика.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В РФПИ прокомментировали возобновление испытаний вакцины AstraZeneca

Ситуация с приостановкой клинических испытаний вакцины от коронавируса, которую разрабатывает AstraZeneca, показала ошибочность подхода ряда стран — ориентации исключительно на новые непроверенные технологии, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новостивчера в 11:16
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News.ru

В России указали на ошибку в испытаниях зарубежных вакцин от коронавируса

News.ruвчера в 12:55
ИА Красная Весна

В РФПИ пояснили, в чем ошибка зарубежного пути создания вакцины от COVID-19

ИА Красная Весна17:58
РБК

Глава РФПИ назвал ошибки при испытаниях зарубежных вакцин от COVID-19

РБКвчера в 13:24
ТАСС

В РФПИ прокомментировали ситуацию с приостановкой испытаний вакцины AstraZeneca

ТАССвчера в 13:02
РЕН ТВ

Ошибочный подход: в России указали на риски при создании COVID-вакцин

РЕН ТВ18:11
RT на русском

В РФПИ прокомментировали возобновление AstraZeneca испытаний вакцины

RT на русскомвчера в 11:42
РИА Новости

В РФПИ прокомментировали возобновление испытаний вакцины AstraZeneca

РИА Новостивчера в 11:16

Житель Челябинской области принял участие в телепрограмме «Поле чудес»

Южноуралец не отгадал слово, зато повидался с Якубовичем, исполнил вместе с музыкальным коллективом на сцене «Поля чудес» песню "Земля родная" Марины Девятовой и передал Леониду Аркадьевичу гостинцы с малой родины: соленья-варенья, игрушечного лешего, тарелку из дутого стекла, выполненную местными мастерами, и книгу из музея "Исток".
Копейский рабочийвчера в 05:04
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Герои фильма «Форсаж 9» отправятся в космос

Слухи о возможности расширения сюжета фильма за пределы Земли появлялись еще при съёмках «Форсаж 7». Однако теперь эту информацию о космическом полете героев подтвердила актриса Мишель Родригес, исполнительница роли Летти, возлюбленной Доминика Торрето.
Вечерний курьервчера в 01:33
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В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новостивчера в 20:40
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Брокколи сокращает риск развития диабета, болезней сердца и онкологии

Как продемонстрировали результаты научных работ, достаточно бюджетным суперпродуктом, который может защищать организм от развития диабета, заболеваний сердца и онкологии являются крестоцветные овощи, а именно брокколи.
UfaTime.ruвчера в 04:35
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В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета

Одномоторный самолет Navion потерпел крушение на автомобильной парковке недалеко от аэропорта в Лос-Анджелесе, два человека погибли, сообщает телеканал NBC Los Angeles со ссылкой на противопожарную службу.
РИА Новостивчера в 03:37
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Жительница спросила РПЦ о заброшенных храмах в Забайкалье

Участница публичных слушаний по вопросу передаче трёх земельных участков в религиозное пользование, задала вопрос о плохом состоянии некоторых религиозных объектов в Забайкалье, приведя в пример храм в селе Калинино.
ZAB.RUвчера в 05:30
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