Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует объявить о создании в России новой платежной системы с Alibaba, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

В РФПИ рассказали о планах создать новую платежную систему с Alibaba

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