Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ РФПИ рассказали о планах создать новую платежную систему с Alibaba

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует объявить о создании в России новой платежной системы с Alibaba, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
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Глава РФПИ заявил о планах по созданию новой платежной системы с Alibaba

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