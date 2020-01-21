Экономика
РИА НовостиВ РФПИ рассказали о планах создать новую платежную систему с Alibaba
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует объявить о создании в России новой платежной системы с Alibaba, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
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AliExpress Russia упростит механизм покупки в Интернете для российских потребителей
Экономика сегодня10:29
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Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Политика
Путин назвал состав нового правительства «очень сбалансированным»
Новый состав российского правительства получился очень сбалансированным.
Общество
Назван преемник Мединского во главе Минкульта
Хоккей
Дмитрий Чернышенко назначен вице-премьером
Чернышенко назначен указом президента России Владимира Путина о составе нового кабинета министров.
Политика
Путин назначил министров МВД, иностранных дел, обороны и юстиции
Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении министров внутренних дел, иностранных дел, обороны, юстиции, также назначили главу МЧС России, сообщается на сайте Кремля.
Общество
СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду
Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Гаджеты
Видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT появились в продаже
Компания AMD запустила продажи видеокарт Radeon RX 5600 XT.
Политика
Трамп призвал страны Европы добиваться энергобезопасности
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы должны добиваться энергетической безопасности, а Вашингтон готов помочь им в этом вопросе.
Космос
Построен «завод» для производства кислорода из лунной пыли
В основе технологии получения кислорода из лунной пыли лежит метод электролиза расплавленной соли. чтобы началась химическая реакция – реголит смешивают с расплавленной солью хлорида кальция, нагретой до 950 °C. После этого электрический ток, подающийся на смесь, вытягивает кислород из пыли.
Футбол
Гендиректор «Сочи» прокомментировал аренду Кокорина
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко предположил, почему "Зенит" еще не объявил о переезде Александра Кокорина в их клуб на правах аренды.
Политика
Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию
Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции.
Авто
Lexus GX подготовили к путешествиям по тяжелому бездорожью
Lexus представил концептуальную версию внедорожника GX под названием Overland, подготовленную к езду по тяжелому бездорожью «для исследования просторов Канады».
Авто
Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой
Эксперты издания Autonews рассказали читателям, как работает нововведение по регистрации новых автомобилей в салонах, а также, почему владельцам рекомендуют везти машину в МРЭО на эвакуаторе.
Политика
Мединский и Козак покинут свои посты в правительстве РФ
Дмитрий Козак, который курирует в правительстве топливно-энергетический комплекс, промышленность и розницу, а также министр культуры Владимир Мединский, покинут свои посты, сообщил РБК.
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров
В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.
Политика
Краснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры
В декабре 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Генпрокуратуру правом проводить надзор за деятельностью Следственного комитета, в том числе в части исполнения ведомством законов.
Политика
Антон Котяков назначен на пост главы Минтруда и соцзащиты
Главой Министерства труда и социальной защиты в соответствии с приказом президента РФ назначен Антон Котяков.
Культура
Первый канал покажет сериал «Ученица Мессинга»
Происшествия
Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко был арестован Анапским судом за пьяный дебош в поселке Супсех.
Политика
Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки
Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
Происшествия
Кончаловский заявил о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию с заявлением о пропаже своего 16-летнего сына.
Наука
Глобальное потепление на треть связано с выбросами фреонов
Политика
Путин: новое правительство очень сбалансировано
Как отметил президент России Владимир Путин, новое правительство получилось очень сбалансированным.
Происшествия
В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева
В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
Шоу-бизнес
Отец третьего ребенка Анны Седоковой тайно женился на участнице шоу «Голос» Евгении Дравиной
Как стало известно представителям прессы, в конце 2019 года он соединил себя узами брака с 23-летней участницей 5-го сезона шоу «Голос» Евгенией Дравиной.
Происшествия
В Подмосковье девочка убежала от преследователя
Авто
Оспортивленные кроссоверы Audi Q5 Abt Edition появятся в России
Автомобили ограниченно серии Abt Edition с широким перечнем дополнительного оборудования поступят к дилерам Audi в феврале 2020 года.