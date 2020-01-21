Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ РФПИ рассказали о планах создать новую платежную систему с Alibaba

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует объявить о создании в России новой платежной системы с Alibaba, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
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Alibaba примет участие в создании новой платежной системы в России

Rambler News Service09:47

AliExpress Russia упростит механизм покупки в Интернете для российских потребителей

Экономика сегодня10:29

Глава РФПИ заявил о планах по созданию новой платежной системы с Alibaba

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Инвесторы в Давосе ожидают серьёзных перемен в составе правительства РФ

News.ru09:26

Новая платежная система в России создана совместно с Alibaba

Красная весна09:01

В РФПИ рассказали о планах создать новую платежную систему с Alibaba

РИА Новости08:54

РФПИ и Alibaba планируют в Давосе объявить о создании новой платежной системы

ТАСС08:43
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 13:07, Ашберн
Общество

Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума

За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Газета.Ru 10:25
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Путин назвал состав нового правительства «очень сбалансированным»

Новый состав российского правительства получился очень сбалансированным.
РБК 12:17
Общество

Назван преемник Мединского во главе Минкульта

Lenta.ru 12:18
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Дмитрий Чернышенко назначен вице-премьером

Чернышенко назначен указом президента России Владимира Путина о составе нового кабинета министров.
Sportbox.RU 12:12
Политика

Путин назначил министров МВД, иностранных дел, обороны и юстиции

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении министров внутренних дел, иностранных дел, обороны, юстиции, также назначили главу МЧС России, сообщается на сайте Кремля.
РИАМО 12:32
Общество

СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду

Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
РБК вчера в 20:30
Армия и оружие

В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР

Известия вчера в 19:55
Экономика

Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Гаджеты

Видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT появились в продаже

Компания AMD запустила продажи видеокарт Radeon RX 5600 XT.
Игромания.ру 08:22
Политика

Трамп призвал страны Европы добиваться энергобезопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы должны добиваться энергетической безопасности, а Вашингтон готов помочь им в этом вопросе.
RT на русском 12:47
Космос

Построен «завод» для производства кислорода из лунной пыли

В основе технологии получения кислорода из лунной пыли лежит метод электролиза расплавленной соли. чтобы началась химическая реакция – реголит смешивают с расплавленной солью хлорида кальция, нагретой до 950 °C. После этого электрический ток, подающийся на смесь, вытягивает кислород из пыли.
Портал Поиск вчера в 07:49
Футбол

Гендиректор «Сочи» прокомментировал аренду Кокорина

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко предположил, почему "Зенит" еще не объявил о переезде Александра Кокорина в их клуб на правах аренды.
РИА Новости 10:33
Политика

Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию

Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции.
Национальная служба новостей вчера в 08:36
Авто

Lexus GX подготовили к путешествиям по тяжелому бездорожью

Lexus представил концептуальную версию внедорожника GX под названием Overland, подготовленную к езду по тяжелому бездорожью «для исследования просторов Канады».
AutoNews 10:32
Авто

Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой

Эксперты издания Autonews рассказали читателям, как работает нововведение по регистрации новых автомобилей в салонах, а также, почему владельцам рекомендуют везти машину в МРЭО на эвакуаторе.
Рамблер вчера в 03:27
Политика

Мединский и Козак покинут свои посты в правительстве РФ

Дмитрий Козак, который курирует в правительстве топливно-энергетический комплекс, промышленность и розницу, а также министр культуры Владимир Мединский, покинут свои посты, сообщил РБК.
Алтапресс 12:07
Общество

Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров

В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.
Газета.Ru 00:20
Политика

Краснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры

В декабре 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Генпрокуратуру правом проводить надзор за деятельностью Следственного комитета, в том числе в части исполнения ведомством законов.
РБК 05:28
Происшествия

Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

Известия 09:44
Политика

Антон Котяков назначен на пост главы Минтруда и соцзащиты

Главой Министерства труда и социальной защиты в соответствии с приказом президента РФ назначен Антон Котяков.
Life.ru 13:02
Культура

Первый канал покажет сериал «Ученица Мессинга»

Северная неделя вчера в 06:11
Происшествия

Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко был арестован Анапским судом за пьяный дебош в поселке Супсех.
Lenta.ru 13:01
Политика

Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
Lenta.ru 06:38
Происшествия

Кончаловский заявил о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию с заявлением о пропаже своего 16-летнего сына.
Рамблер вчера в 06:34
Наука

Глобальное потепление на треть связано с выбросами фреонов

Актуальные Новости 07:42
Политика

Путин: новое правительство очень сбалансировано

Как отметил президент России Владимир Путин, новое правительство получилось очень сбалансированным.
НТВ 12:11
Происшествия

В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева

В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
РБК 12:07
Шоу-бизнес

Отец третьего ребенка Анны Седоковой тайно женился на участнице шоу «Голос» Евгении Дравиной

Как стало известно представителям прессы, в конце 2019 года он соединил себя узами брака с 23-летней участницей 5-го сезона шоу «Голос» Евгенией Дравиной.
Вокруг ТВ 09:59
Происшествия

В Подмосковье девочка убежала от преследователя

Газета.Ru 11:06
Авто

Оспортивленные кроссоверы Audi Q5 Abt Edition появятся в России

Автомобили ограниченно серии Abt Edition с широким перечнем дополнительного оборудования поступят к дилерам Audi в феврале 2020 года.
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